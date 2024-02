Orbán: Švédskou žádost o vstup do NATO můžeme už brzy schválit

Maďarský parlament by mohl již koncem měsíce schválit žádost Švédska o vstup do Severoatlantické aliance. Podle agentury Reuters to prohlásil maďarský premiér Viktor Orbán. Maďarsko je poslední zemí, která dosud švédskou žádost o členství v NATO neratifikovala.

Reklama

„Dobrou zprávou je, že náš spor se Švédskem bude již brzy vyřešen,“ uvedl předseda maďarské vlády. „Směřujeme k tomu, že na začátku jarního zasedacího období parlamentu budeme moci vstup Švédska do NATO ratifikovat,“ dodal.

Podle agentury Reuters by se maďarský parlament měl sejít 26. února. Orbán dnes řekl, že společně se švédským premiérem Ulfem Kristerssonem podnikli kroky „k obnovení důvěry“ mezi oběma zeměmi. Jaké kroky to byly, ovšem neupřesnil.

Spojené státy napadenému členovi NATO pomohou, ujišťovala v Mnichově Harrisová Leaders Spojené státy se jasně hlásí k závazku Severoatlantické aliance, kdy je útok na jednoho člena považován za útok na všechny. V projevu na úvod Mnichovské bezpečnostní konference to prohlásila viceprezidentka Spojených států Kamala Harrisová. Řekla také, že vedoucí postavení USA ve světě je v zájmu Američanů a že Spojené státy pod vedením prezidenta Joea Bidena budou bránit demokratické hodnoty doma i v zahraničí. Dodala, že Biden je odhodlán dál stát na straně Ukrajiny v její obraně před ruskou invazí. ČTK Přečíst článek

Švédsko podalo žádost o vstup do aliance společně s Finskem v květnu 2022 v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Finsko se stalo členem NATO na začátku loňského dubna.

Švédský vstup do NATO vyžaduje souhlas všech 31 členských států. Dlouho bylo za největší překážku v procesu pokládáno Turecko, to ale připojení Švédska k NATO odsouhlasilo minulý měsíc.

Maďarský premiér Orbán, který na rozdíl od jiných představitelů aliančních zemí udržuje dobré vztahy s Ruskem, tvrdí, že vstup Švédska do NATO podporuje. Nicméně příslušný zákon je v maďarském parlamentu od poloviny roku 2022. Poslanci s ratifikací otálejí podle všeho i kvůli kritice od některých švédských politiků na adresu Budapešti, které se týkají zhoršování stavu demokracie v Maďarsku.