Gymnázium už není jediná jistota. Technické obory otevírají cestu k dobře placené práci
Přijímačky na střední školy nejsou jen bojem o místo ve třídě. Stále více se ukazuje, že jde o jedno z prvních zásadních kariérních rozhodnutí. Českým firmám rychle chybějí lidé, kteří umějí propojit řemeslo s technologiemi, elektronikou a automatizací. Roste proto poptávka po CNC operátorech, elektromechanicích, servisních technicích nebo autoelektrikářích – a spolu s ní i nástupní mzdy.
Tisíce žáků a rodičů v těchto týdnech řeší, kam po základní škole. V roce 2026 mohli uchazeči v prvním kole podat až tři přihlášky na obory bez talentové zkoušky a jednotné přijímací zkoušky do čtyřletých oborů proběhly 10. a 13. dubna. Druhé kolo přijímacího řízení navazuje od 19. do 25. května, tedy ve stejném týdnu, kdy pracovní portál JenPráce.cz zveřejňuje aktuální data o rostoucí poptávce po technických profesích.
Podle Michala Španěla, datového analytika a manažera JenPráce.cz, už neplatí, že technický nebo řemeslný obor je jen náhradní variantou pro ty, kteří se nedostanou na gymnázium.
„Technické obory dnes rozhodně nejsou nouzovou volbou. U řady z nich vidíme kombinaci vysoké poptávky, rostoucích mezd a rychlého nástupu moderních technologií,“ říká Španěl.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Rodiče často sází na gymnázia, trh práce ale ukazuje jiný trend
Gymnázium bývá v rodinách stále vnímáno jako bezpečná volba, která nechává dítěti otevřenou budoucnost. Pracovní trh se ale výrazně proměnil. Firmy stále více hledají lidi s konkrétními technickými dovednostmi, kteří se nebojí technologií a dokážou se přizpůsobit moderním provozům.
Význam odborného vzdělávání potvrzují i dlouhodobá data Národního pedagogického institutu. Odborné vzdělávání má v českém systému silné postavení a zaměstnanost jeho absolventů ve věku 20 až 34 let je nad průměrem Evropské unie.
„Dobře zvolený technický obor dnes otevírá cestu jak k rychlému nástupu do práce, tak k dalšímu studiu,“ doplňuje Španěl.
Nejrychleji rostou profese spojené s automatizací
Data JenPráce.cz za duben 2026 ukazují, že český pracovní trh v řemeslných a technických profesích prochází výraznou změnou. Zatímco dříve firmy sháněly hlavně klasické stavební profese, dnes roste především zájem o pracovníky, kteří kombinují manuální zručnost s moderními technologiemi.
Mezi nejpoptávanější profese patří operátor NC/CNC strojů, elektrikář, servisní technik, zámečník, elektromechanik, svářeč, mechanik, lakýrník nebo automechanik.
Nejrychlejší meziroční růst poptávky hlásí profese napojené na automatizaci, výrobu a elektroniku. U CNC operátorů vzrostla poptávka o 35 procent, u programátorů CNC a PLC strojů o 25 procent, u elektromechaniků o 19 procent a u autoelektrikářů o 17 procent.
Z odpadu vyrábějí suroviny, učí děti zadržovat vodu, proměňují obce v soběstačnější místa a sledují zdraví stromů pomocí satelitů. Soutěž E.ON Energy Globe vybrala pět finalistů letošního ročníku. O tom, kdo získá půl milionu korun, rozhodne veřejnost.
Pět nápadů, které mění Česko. Od recyklace pneumatik po stromy sledované z vesmíru
Zprávy z firem
Z odpadu vyrábějí suroviny, učí děti zadržovat vodu, proměňují obce v soběstačnější místa a sledují zdraví stromů pomocí satelitů. Soutěž E.ON Energy Globe vybrala pět finalistů letošního ročníku. O tom, kdo získá půl milionu korun, rozhodne veřejnost.
Řemeslo se mění: méně stereotypu, více technologií
Moderní řemeslo už dávno není jen práce rukama. Ve výrobě, servisu i automotive se stále více používají automatizované linky, robotika, digitální diagnostika a chytré systémy. Firmy proto hledají pracovníky, kteří zvládnou manuální práci, ale zároveň rozumějí softwaru, elektronice a technickým procesům.
Proměna se netýká jen průmyslu. Technologie a umělá inteligence pronikají i do tradičních služeb, například do stínicí techniky, podlahářství nebo plánování zakázek.
„Řemeslo zůstává základem, ale výrazně se mění prostředí kolem něj. Trendem je kombinace poctivé manuální práce s technologiemi, automatizací a digitálním zákaznickým servisem,“ říká Marek Pščolka z firmy Žaluzieee.
Podle něj je důležité mladým lidem ukazovat, že technický nebo řemeslný obor neznamená odchod mimo moderní ekonomiku. Naopak, moderní řemeslník dnes používá digitální plánování, chytré nástroje i online komunikaci se zákazníkem.
Firmy zvyšují mzdy. Nejvíc si polepšili autoelektrikáři
Silná poptávka se promítá i do nástupních mezd. Podle dat JenPráce.cz patří mezi nejlépe placené technické a řemeslné profese elektrikáři, elektromechanici, servisní technici nebo autoelektrikáři.
Nejvýraznější růst zaznamenali autoelektrikáři. Jejich průměrná nástupní mzda dosahuje 43 400 korun a meziročně vzrostla o 14 procent. Programátoři CNC a PLC strojů mají průměrnou nástupní mzdu 40 500 korun, což představuje růst o 12 procent. Elektromechanici jsou na stejné částce a jejich mzdy vzrostly o 11 procent.
Servisní technici nastupují v průměru za 41 500 korun, elektrikáři za 40 500 korun, svářeči a automechanici za 39 600 korun, zámečníci za 39 tisíc korun a CNC operátoři za 38 600 korun.
Z dat vyplývá jasný trend: čím více se řemeslo propojuje s technologiemi, tím větší hodnotu má pro zaměstnavatele.
Mladí lidé z generace Z rozhodně nezavrhují kamenné obchody. 70 procent středoškoláků a 75 procent vysokoškoláků v nich nakupuje pravidelně. Klasické nakupování si zachovává silnou roli hlavně u oblečení a bot, dále u kosmetiky a také u jídla.
Generace Z překvapuje obchodníky. Kamenné prodejny u mladých porážejí online nákupy
Zprávy z firem
Mladí lidé z generace Z rozhodně nezavrhují kamenné obchody. 70 procent středoškoláků a 75 procent vysokoškoláků v nich nakupuje pravidelně. Klasické nakupování si zachovává silnou roli hlavně u oblečení a bot, dále u kosmetiky a také u jídla.
AI technikům práci nebere, naopak zvyšuje jejich cenu
Automatizace a umělá inteligence bývají často spojovány s obavou ze ztráty pracovních míst. U technických řemesel je ale efekt spíše opačný. Nové technologie musí někdo instalovat, seřizovat, opravovat, servisovat a diagnostikovat.
„Řemeslníci se kvůli AI o práci bát nemusí. Naopak vznikají nové technické specializace a firmy potřebují pracovníky, kteří budou moderní technologie obsluhovat a servisovat,“ říká Španěl.
Podle něj je proto důležité, aby se firmy do výchovy budoucích pracovníků zapojovaly už během studia a nečekaly až na hotové absolventy.
Technické obory jako šance do budoucna
Přijímačky tak nejsou jen administrativním krokem mezi základní a střední školou. Stále více se stávají prvním krokem k budoucí profesi. A zatímco část rodičů stále vnímá technické vzdělání optikou minulosti, firmy už řeší budoucnost: automatizované provozy, chytrý servis, robotiku, diagnostiku a nedostatek lidí, kteří tyto technologie zvládnou obsluhovat.
Technické a řemeslné profese tak už nejsou opakem moderní ekonomiky. Naopak se stávají její důležitou součástí. Pro žáky, kteří se rozhodují o střední škole, to může být silný argument, proč dát technickému oboru šanci.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.