newstream.cz

Gymnázium už není jediná jistota. Technické obory otevírají cestu k dobře placené práci

V květnu se konají přijímací zkoušky
Michal Nosek
Přijímačky na střední školy nejsou jen bojem o místo ve třídě. Stále více se ukazuje, že jde o jedno z prvních zásadních kariérních rozhodnutí. Českým firmám rychle chybějí lidé, kteří umějí propojit řemeslo s technologiemi, elektronikou a automatizací. Roste proto poptávka po CNC operátorech, elektromechanicích, servisních technicích nebo autoelektrikářích – a spolu s ní i nástupní mzdy.

Tisíce žáků a rodičů v těchto týdnech řeší, kam po základní škole. V roce 2026 mohli uchazeči v prvním kole podat až tři přihlášky na obory bez talentové zkoušky a jednotné přijímací zkoušky do čtyřletých oborů proběhly 10. a 13. dubna. Druhé kolo přijímacího řízení navazuje od 19. do 25. května, tedy ve stejném týdnu, kdy pracovní portál JenPráce.cz zveřejňuje aktuální data o rostoucí poptávce po technických profesích.

Podle Michala Španěla, datového analytika a manažera JenPráce.cz, už neplatí, že technický nebo řemeslný obor je jen náhradní variantou pro ty, kteří se nedostanou na gymnázium.

„Technické obory dnes rozhodně nejsou nouzovou volbou. U řady z nich vidíme kombinaci vysoké poptávky, rostoucích mezd a rychlého nástupu moderních technologií,“ říká Španěl.

Rodiče často sází na gymnázia, trh práce ale ukazuje jiný trend

Gymnázium bývá v rodinách stále vnímáno jako bezpečná volba, která nechává dítěti otevřenou budoucnost. Pracovní trh se ale výrazně proměnil. Firmy stále více hledají lidi s konkrétními technickými dovednostmi, kteří se nebojí technologií a dokážou se přizpůsobit moderním provozům.

Význam odborného vzdělávání potvrzují i dlouhodobá data Národního pedagogického institutu. Odborné vzdělávání má v českém systému silné postavení a zaměstnanost jeho absolventů ve věku 20 až 34 let je nad průměrem Evropské unie.

„Dobře zvolený technický obor dnes otevírá cestu jak k rychlému nástupu do práce, tak k dalšímu studiu,“ doplňuje Španěl.

Nejrychleji rostou profese spojené s automatizací

Data JenPráce.cz za duben 2026 ukazují, že český pracovní trh v řemeslných a technických profesích prochází výraznou změnou. Zatímco dříve firmy sháněly hlavně klasické stavební profese, dnes roste především zájem o pracovníky, kteří kombinují manuální zručnost s moderními technologiemi.

Mezi nejpoptávanější profese patří operátor NC/CNC strojů, elektrikář, servisní technik, zámečník, elektromechanik, svářeč, mechanik, lakýrník nebo automechanik.

Nejrychlejší meziroční růst poptávky hlásí profese napojené na automatizaci, výrobu a elektroniku. U CNC operátorů vzrostla poptávka o 35 procent, u programátorů CNC a PLC strojů o 25 procent, u elektromechaniků o 19 procent a u autoelektrikářů o 17 procent.

Řemeslo se mění: méně stereotypu, více technologií

Moderní řemeslo už dávno není jen práce rukama. Ve výrobě, servisu i automotive se stále více používají automatizované linky, robotika, digitální diagnostika a chytré systémy. Firmy proto hledají pracovníky, kteří zvládnou manuální práci, ale zároveň rozumějí softwaru, elektronice a technickým procesům.

Proměna se netýká jen průmyslu. Technologie a umělá inteligence pronikají i do tradičních služeb, například do stínicí techniky, podlahářství nebo plánování zakázek.

„Řemeslo zůstává základem, ale výrazně se mění prostředí kolem něj. Trendem je kombinace poctivé manuální práce s technologiemi, automatizací a digitálním zákaznickým servisem,“ říká Marek Pščolka z firmy Žaluzieee.

Podle něj je důležité mladým lidem ukazovat, že technický nebo řemeslný obor neznamená odchod mimo moderní ekonomiku. Naopak, moderní řemeslník dnes používá digitální plánování, chytré nástroje i online komunikaci se zákazníkem.

Firmy zvyšují mzdy. Nejvíc si polepšili autoelektrikáři

Silná poptávka se promítá i do nástupních mezd. Podle dat JenPráce.cz patří mezi nejlépe placené technické a řemeslné profese elektrikáři, elektromechanici, servisní technici nebo autoelektrikáři.

Nejvýraznější růst zaznamenali autoelektrikáři. Jejich průměrná nástupní mzda dosahuje 43 400 korun a meziročně vzrostla o 14 procent. Programátoři CNC a PLC strojů mají průměrnou nástupní mzdu 40 500 korun, což představuje růst o 12 procent. Elektromechanici jsou na stejné částce a jejich mzdy vzrostly o 11 procent.

Servisní technici nastupují v průměru za 41 500 korun, elektrikáři za 40 500 korun, svářeči a automechanici za 39 600 korun, zámečníci za 39 tisíc korun a CNC operátoři za 38 600 korun.

Z dat vyplývá jasný trend: čím více se řemeslo propojuje s technologiemi, tím větší hodnotu má pro zaměstnavatele.

AI technikům práci nebere, naopak zvyšuje jejich cenu

Automatizace a umělá inteligence bývají často spojovány s obavou ze ztráty pracovních míst. U technických řemesel je ale efekt spíše opačný. Nové technologie musí někdo instalovat, seřizovat, opravovat, servisovat a diagnostikovat.

„Řemeslníci se kvůli AI o práci bát nemusí. Naopak vznikají nové technické specializace a firmy potřebují pracovníky, kteří budou moderní technologie obsluhovat a servisovat,“ říká Španěl.

Podle něj je proto důležité, aby se firmy do výchovy budoucích pracovníků zapojovaly už během studia a nečekaly až na hotové absolventy.

Technické obory jako šance do budoucna

Přijímačky tak nejsou jen administrativním krokem mezi základní a střední školou. Stále více se stávají prvním krokem k budoucí profesi. A zatímco část rodičů stále vnímá technické vzdělání optikou minulosti, firmy už řeší budoucnost: automatizované provozy, chytrý servis, robotiku, diagnostiku a nedostatek lidí, kteří tyto technologie zvládnou obsluhovat.

Technické a řemeslné profese tak už nejsou opakem moderní ekonomiky. Naopak se stávají její důležitou součástí. Pro žáky, kteří se rozhodují o střední škole, to může být silný argument, proč dát technickému oboru šanci.

Živě: Řemesla nejsou slepá cesta. Proč je tedy děti pořád míjejí?

Newstream & Partner
Newstream & Partner

Stavebnictví zoufale potřebuje nové kvalifikované pracovníky. Nový výzkum Svazu podnikatelů ve stavebnictví přitom ukazuje, že rodiče stavební obory pro své děti nevnímají jako slepou cestu. Spojují je s jistotou práce, výdělkem i možností podnikání. Aktivně by je ale zvažoval jen zhruba každý desátý.

Stavebnictví se potýká s akutním nedostatkem kvalifikovaných lidí, přesto nový výzkum Svazu podnikatelů ve stavebnictví ukazuje překvapivě pozitivní zprávu: rodiče stavební obory pro své děti nevnímají jako slepou cestu. Naopak je spojují s jistotou uplatnění po škole, dobrým výdělkem v čase i možností podnikání. Aktivně by je ale zvažovalo jen zhruba 10 procent z nich.

Právě rodiče jsou přitom při výběru školy klíčoví — u tří čtvrtin žáků rozhodování zásadně ovlivňují matky. Proč tedy stavební obory nejsou častější volbou? Rodičům chybí konkrétnější informace, představa o náplni práce i větší podpora ze strany státu.

Jak překlenout bariéry, které brzdí rodiče i žáky při výběru technického oboru? Pomůže návrat povinné technické výuky na základní školy nebo vznik základních škol s rozšířenou technickou výchovou?

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO)

Černé stavby by nemusely k zemi. Novela budí spor, kritici varují před legalizací nepořádku

Reality

Některé nelegální stavby by podle navrhované změny stavebního zákona nemusely být zbourány, pokud by jejich odstranění způsobilo větší škody než jejich zachování. Ministerstvo tvrdí, že chce chránit majitele, kteří se do problému dostali nevědomky. Odborníci ale varují, že úprava může oslabit stavební kázeň a povzbudit další černou výstavbu.

nst

Přečíst článek

Může revize mistrovské zkoušky posílit prestiž řemesel?

Jak by měla vypadat komunikace směrem k rodičům, kteří mají při výběru školy významný vliv?

A jak efektivně spojit síly státu, škol a stavebního sektoru tak, aby technické vzdělávání nebylo jen dílčí aktivitou jednotlivých firem, ale dlouhodobou strategickou prioritou?

O tom všem budou u kulatého stolu SPS diskutovat:

  • Jiří Nouza, prezident SPS
  • Tomáš Hamberger, vládní zmocněnec pro technické kompetence a vzdělávání, MPO
  • Jan Hasík, CEO Purposia Group
  • Jana Kořínková, zástupkyně personálního ředitele Metrostav
  • Petra Benešová, ředitelka NF Řemeslo pomáhá

Moderuje Pavel Cyprich.

Diskuzi můžete sledovat v úterý 19. května 2026 od 10:00 živě na YouTube, webu ČTK ceskenoviny.cz, Facebooku ČTK Connect a mim jiné i na portále newstream.cz. Pro diváky, kteří nebudou moci sledovat přímý přenos, bude k dispozici záznam pořadu na YouTube a webu ceskenoviny.cz.

Musk prohrál bitvu s OpenAI. Porota smetla jeho žalobu jako opožděnou

Musk prohrál bitvu s OpenAI
ČTK
nst
nst

Elon Musk neuspěl ve sporu s OpenAI, kterou obvinil z odklonu od původního poslání vyvíjet umělou inteligenci ku prospěchu lidstva. Porota dospěla k závěru, že miliardář podal žalobu příliš pozdě. Muskův právník si vyhradil právo na odvolání.

Americký miliardář Elon Musk prohrál soudní spor se společností OpenAI. Tvrdil, že firma, kterou spoluzakládal, se odchýlila od svého původního cíle vyvíjet umělou inteligenci ku prospěchu lidstva.

Porota dnes po necelých dvou hodinách jednání jednomyslně rozhodla, že Musk podal žalobu příliš pozdě. Soudkyně Yvonne Gonzalezová Rogersová verdikt přijala, uvedla agentura AP.

Jasný postoj soudkyně

Muskův právní zástupce si vyhradil právo na odvolání. Podle agentury Reuters ale soudkyně naznačila, že případné pokračování sporu pro něj nebude jednoduché. „Existuje velké množství důkazů podporujících závěr poroty,“ uvedla Gonzalezová. Dodala, že byla připravena žalobu na místě zamítnout.

Musk patřil mezi spoluzakladatele OpenAI, která vznikla v roce 2015 a později vyvinula populární chatbot ChatGPT. V roce 2018 z vedení firmy odešel. Žalobu podal v roce 2024 a mimo jiné v ní žádal odvolání šéfa OpenAI Sama Altmana.

Jádrem sporu byla proměna OpenAI z neziskového výzkumného centra na ziskového technologického obra, který získává miliardové investice od externích investorů. OpenAI loni v říjnu dokončila restrukturalizaci. Zisková organizace ale podle textu dál podléhá neziskové nadaci.

Musk se v oblasti umělé inteligence dál angažuje a založil vlastní konkurenční start-up xAI. Tvrdí, že odklon OpenAI od neziskového statusu byl zradou. Podle něj Altman a další přijali jeho peníze, rady a čas pod záminkou budování veřejně prospěšné organizace, aby později umožnili na projektu vydělávat.

Altman a jeho tým to odmítají. Tvrdí, že Musk si minulost vykládá po svém. Podle nich odešel z OpenAI v roce 2018 ve zlém a nikdy neposkytl celou miliardu dolarů, kterou slíbil.

Zástupci OpenAI také uvádějí, že Musk dříve souhlasil s tím, že se firma musí proměnit v ziskovou společnost, aby mohla získat kapitál. Podle nich však chtěl OpenAI pro sebe a navrhoval její začlenění do Tesly.

