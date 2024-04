Šílenství přijímaček vrcholí. Chudáci děti, hlavně ty v Praze

Den D nastal. Více než půlroční snažení a zásadní průvan v peněženkách rodičů snad budoucích středoškoláků se chýlí ke svému konci. První kolo státních přijímaček dnes odstartovalo.

Kolik jste měli nejvíc? Asi nejčastější otázku uplynulých týdnů už díky bohu neuslyšíme. O co v ní jde? No přece o body. Nejvíc jich může ratolest dosáhnout 50 z češtiny i matiky. Patříme asi k těm šťastnějším. Drezurou, která začala už v září, se nám podařilo dostoupat do hvězdných výšek 48 bodů, z obojího. Snad se to teď podaří i naostro! Zelených obličejů před budovou gymnázia bylo vidět víc než dost.

„Když k tomu připočteme body za vysvědčení (máme samé jedničky) mohlo by to někde vyjít,“ strachovala se dcera už od konce ledna. Příprava obnášela kurzy a chození na tzv. zkoušky na nečisto. Každý týden 800 korun. Cenu kurzů snad raději zapomeneme.

Příprava na přijímačky je dost drahá

Otázkou je, zda si takové sumy může dovolit každá rodina. I když v té zase možná budou nadaní počtáři. My jsme se totiž s matikou doma trápili. S některými příklady měli problém i starší sourozenci, studenti gymnázia, či absolventi vysokých škol, kteří logiku i matematiku využívají denně. O večerní zábavu v posledním měsíci měli budoucí gymnazisté i jejich rodiče postaráno.

Jistě, existují talentované a geniální děti, které to zvládnou bez zásadnější přípravy, moje dítě zkrátka patří jen k tomu lepšímu průměru. Má samé jedničky, hodně čte, na filmy se dívá zásadně v angličtině a kdysi se bavila tím, že vydávala dětský časopis. Za mě jde o studijní typ. Bohužel narozený v silném ročníku. Na střední školy se i letos hlásí rekordní množství dětí, potomků těch Husákových.

Od loňska se změnilo jediné, mohli jsme se hlásit elektronicky, i z toho nakonec ale byla kovbojka, a školám jsme dávali priority. Naprosto strategicky, po zkušenostech z loňska, všichni rodiče volili takzvanou záchytnou trojku. Tedy školu, kam sice dítě úplně nechce, ale má alespoň nějakou šanci, že ho přijmou a vyhne se tak dalším kolům, která loni připomínala davové šílenství. Tedy v Praze.

Letos se na střední školy v metropoli hlásí něco kolem 18 tisíc teenegarů, pro tři a půl tisíce z nich ale není místo. Vybaveni ale brněnským slangem, ano i na oblíbených hantec jsme v testech narazili, to v druhém kolem zkusíme jinde. Hlásit se na střední je zkrátka v Praze dokonalá hokna.