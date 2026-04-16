Grónsko bojuje s vlivem Trumpa. Otevírá nové letiště, láká turisty i investice
Grónsko pokračuje v modernizaci své infrastruktury a otevřelo nové mezinárodní letiště ve městě Qaqortoq na jihu ostrova. Projekt má podpořit rozvoj turismu a přilákat zahraniční investory v době, kdy o strategicky významné území roste globální zájem.
Letiště bylo schváleno po úspěšném testovacím letu a oficiálně zahájilo provoz ve čtvrtek. Zpočátku ho bude obsluhovat Air Greenland na vnitrostátních linkách, zatímco Icelandair Group plánuje spustit mezinárodní spojení v červnu.
Posílení investic
Otevření letiště zapadá do širší strategie zpřístupnění Grónska světu, uvádí Bloomberg. Poloautonomní dánské území se snaží posílit svou pozici na globální mapě investic i cestovního ruchu, zároveň ale čelí rostoucím geopolitickým tlakům.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Ty zesílily zejména po výrocích amerického prezidenta Donalda Trumpa, který letos v lednu znovu naznačil zájem Spojených států o kontrolu nad ostrovem. Argumentuje především otázkami národní bezpečnosti a strategickým významem grónských nerostných zdrojů.
Nové letiště v Qaqortoqu přichází krátce po komplikovaném spuštění mezinárodního provozu v hlavním městě Nuuk. Tamní letiště se od listopadu 2024 potýká s řadou problémů, včetně nedostatku personálu, nepříznivého počasí či technických potíží s ranvejí, což vedlo k opakovaným zpožděním a rušení letů.
Americký prezident Donald Trump se zřejmě znovu zaměřil na Grónsko a současně zostřil kritiku NATO. Jak uvádí server CNBC, diplomatické důsledky války s Íránem odhalují rostoucí napětí mezi Washingtonem a jeho spojenci v alianci.
Politika
Situace došla tak daleko, že letiště muselo loni v srpnu dočasně zastavit bezpečnostní kontroly mezinárodních cestujících, aby personál splnil potřebné regulační požadavky. Navzdory těmto komplikacím se Nuuk stal hlavním leteckým uzlem Grónska.
Letiště v Qaqortoqu má zatím omezený provoz – dánský úřad pro civilní letectví stanovil limit dvou letadel za hodinu. Rozvoj infrastruktury tím ale nekončí. Do konce roku má být otevřeno ještě třetí letiště v Ilulissatu.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.