newstream.cz Zprávy z firem Grónsko bojuje s vlivem Trumpa. Otevírá nové letiště, láká turisty i investice

Letiště v Grónsku
Grónsko pokračuje v modernizaci své infrastruktury a otevřelo nové mezinárodní letiště ve městě Qaqortoq na jihu ostrova. Projekt má podpořit rozvoj turismu a přilákat zahraniční investory v době, kdy o strategicky významné území roste globální zájem.

Letiště bylo schváleno po úspěšném testovacím letu a oficiálně zahájilo provoz ve čtvrtek. Zpočátku ho bude obsluhovat Air Greenland na vnitrostátních linkách, zatímco Icelandair Group plánuje spustit mezinárodní spojení v červnu.

Posílení investic

Otevření letiště zapadá do širší strategie zpřístupnění Grónska světu, uvádí Bloomberg. Poloautonomní dánské území se snaží posílit svou pozici na globální mapě investic i cestovního ruchu, zároveň ale čelí rostoucím geopolitickým tlakům.

Ty zesílily zejména po výrocích amerického prezidenta Donalda Trumpa, který letos v lednu znovu naznačil zájem Spojených států o kontrolu nad ostrovem. Argumentuje především otázkami národní bezpečnosti a strategickým významem grónských nerostných zdrojů.

Nové letiště v Qaqortoqu přichází krátce po komplikovaném spuštění mezinárodního provozu v hlavním městě Nuuk. Tamní letiště se od listopadu 2024 potýká s řadou problémů, včetně nedostatku personálu, nepříznivého počasí či technických potíží s ranvejí, což vedlo k opakovaným zpožděním a rušení letů.

Situace došla tak daleko, že letiště muselo loni v srpnu dočasně zastavit bezpečnostní kontroly mezinárodních cestujících, aby personál splnil potřebné regulační požadavky. Navzdory těmto komplikacím se Nuuk stal hlavním leteckým uzlem Grónska.

Letiště v Qaqortoqu má zatím omezený provoz – dánský úřad pro civilní letectví stanovil limit dvou letadel za hodinu. Rozvoj infrastruktury tím ale nekončí. Do konce roku má být otevřeno ještě třetí letiště v Ilulissatu.

Prezident mimo hru? Vláda ho vynechala z letu na summit NATO

Zleva premiér Andrej Babiš (ANO), ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a ministr obrany Jaromír Zůna (SPD)
Premiér Andrej Babiš poletí na červencový summit NATO v Ankaře armádním letadlem spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou a ministrem obrany Jaromírem Zůnou. Vyplývá to z usnesení vlády o letecké přepravě ústavních činitelů, které kabinet schválil v pondělí. V seznamu účastníků letu však chybí prezident Petr Pavel, který přitom usiluje o vedení české delegace.

Napětí mezi Hradem a vládou tak dál roste. Pavel minulý týden v dopise premiérovi uvedl, že chce stát v čele delegace v souladu se svým ústavním postavením. V rozhovoru pro týdeník Reflex zároveň připustil, že Babiš může na summitu hájit vládní výdaje na obranu, zatímco on by se mohl zúčastnit alespoň neformální části jednání, například večeře hlav států.

Prezident zároveň zdůraznil, že spor nechce řešit veřejně a považuje ho za záležitost mezi ním a premiérem. S ministrem zahraničí Macinkou o věci jednat nehodlá, protože ho vnímá pouze jako vykonavatele rozhodnutí vlády. S Babišem se má sejít 22. nebo 24. dubna.

Babiš naopak trvá na tom, že složení delegace nyní není pro vládu prioritou. Kabinet chce otázku otevřít až po květnovém jednání ministrů zahraničí a generálního tajemníka NATO Marka Rutteho ve Švédsku, kde se bude řešit agenda summitu. Zároveň ale vláda už nyní uložila ministrovi obrany Zůnovi zajistit leteckou přepravu ústavních činitelů.

Premiér také opakovaně uvedl, že je „nelogické“, aby prezident cestoval spolu s vládní delegací. Podle něj má na summitu hájit české pozice vláda, která odpovídá za státní rozpočet.

Babiš: Účast Pavla na summitu NATO není logická

Politika

Na summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře v červenci pojede určitě vládní delegace, řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Neumí si představit, co by tam dělal současně i prezident Petr Pavel, který má v úmyslu delegací vést. Není to podle Babiše logické, ale ani možné z bezpečnostních důvodů. Nositelem zahraniční politiky je navíc vláda a názory prezidenta na některé zahraniční otázky se od kabinetu liší, dodal. Podle předsedy opoziční ODS Martina Kupky je ve společném zájmu, aby se vláda s prezidentem domluvila, místo toho s ním ale vede žabomyší války.

Kritika Babiše

Pavel však Babišův přístup kritizuje. Naznačil, že premiér může přeceňovat svůj vliv na spojence včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Domnívám se, že mu Trump nebude věnovat ani chvilku pozornosti,“ uvedl prezident. Varoval také, že české výdaje na obranu zřejmě nedosáhnou dvou procent HDP, což je závazek vůči NATO, a může to vyvolat mezi spojenci nevoli.

Summity NATO v minulosti navštěvovali za Česko jak prezidenti, tak premiéři. Pavel se zúčastnil všech summitů od svého nástupu do funkce – ve Vilniusu v roce 2023, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu. Aktuální spor tak otevírá otázku, kdo bude Česko reprezentovat letos v Ankaře.

CSG bere další miliardový kontrakt. Evropa objednává munici ve velkém

Skupina CSG získala významný kontrakt na dodávky velkorážové munice pro evropského zákazníka. Hodnota zakázky dosahuje téměř 300 milionů eur, tedy 7,3 miliardy korun. Společnost o tom informovala v tiskové zprávě, detaily o odběrateli ani rozsahu dodávek ale kvůli citlivosti projektu nezveřejnila.

Podle skupiny jde o další z řady kontraktů, které potvrzují její silnou pozici na evropském trhu s velkorážovou municí. CSG zároveň zdůrazňuje, že díky rozšiřování výrobních kapacit dokáže rychle reagovat na rostoucí poptávku ozbrojených sil.

Klíčový výrobce

CSG patří mezi klíčové evropské výrobce velkorážové munice. Významnou roli v tomto segmentu hraje její dceřiná společnost MSM Group, která sdružuje výrobní podniky napříč Evropou a produkuje munici podle standardů NATO. Firma v posledních letech investuje do modernizace závodů, rozšiřování kapacit i technologického rozvoje, což jí umožňuje posilovat kontrolu nad výrobou i stabilitu dodavatelského řetězce.

Nový kontrakt navazuje na další velké zakázky. Na začátku letošního roku například společnost Excalibur International uzavřela smlouvu na dodávky desetitisíců kusů dělostřelecké a minometné munice pro členskou zemi NATO v hodnotě stovek milionů eur.

Skupina zároveň rozšiřuje své aktivity i mimo Evropu. Nedávno oznámila kontrakty na dodávky systémů protivzdušné obrany v hodnotě téměř 2,5 miliardy dolarů pro zákazníky v jihovýchodní Asii. Součástí těchto projektů je i výcvik personálu, logistická podpora, dodávky náhradních dílů a budování infrastruktury.

Tyto zakázky podle firmy potvrzují její rostoucí význam na globálním trhu obranného průmyslu. Dalším impulsem pro růst byl i vstup CSG na burzu v Amsterdamu na začátku letošního roku.

