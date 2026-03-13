Vyberte si z našich newsletterů

Globální prodej elektromobilů se v únoru propadl . Slabší poptávka v Číně a USA brzdí růst trhu

Montáž baterií
iStock
nst
nst

Počet nově registrovaných elektromobilů ve světě v únoru meziročně klesl o 11 procent na zhruba jeden milion vozů. Největší propad zaznamenaly Čína a Severní Amerika, zatímco Evropa naopak pokračovala v růstu. Za vývojem stojí mimo jiné útlum vládních pobídek, citlivost zákazníků na ceny a celkové ochlazení automobilového trhu.

Celosvětový prodej elektromobilů v únoru meziročně klesl o 11 procent a mírně přesáhl hranici jednoho milionu vozů. Vyplývá to z údajů poradenské společnosti Benchmark Mineral Intelligence (BMI), na které se odvolává agentura Reuters. Pokles tak pokračoval druhý měsíc po sobě a letošní únor byl nejslabší pro tento měsíc od roku 2024.

Hlavním důvodem je vývoj na dvou největších trzích, tedy v Číně a ve Spojených státech. Právě zde se výrazně projevuje omezení státní podpory i změna ekonomických podmínek.

V Číně, která je největším světovým trhem s elektromobily, se registrace elektrických a plug-in hybridních vozů v únoru propadly o 32 procent na méně než 500 tisíc vozidel. Podle čínského svazu výrobců automobilů CAAM se přitom ve stejném období snížil i celkový prodej automobilů v zemi, a to meziročně o 34 procent. K oslabení poptávky přispělo mimo jiné ukončení některých vládních pobídek – například daňových úlev na nákup elektromobilů a finanční podpory při výměně starších vozidel. „Spotřebitelé jsou nyní velmi citliví na ceny,“ uvedl manažer dat společnosti BMI Charles Lester.

Martin Jahn: Spalovací motory tu budou ještě desítky let

Leaders

Autoprůmysl sice někteří lidé odepisují jako zastaralé odvětví, pravý opak je ale pravdou. Martin Jahn, který má v představenstvu Škody Auto na starosti oblast prodeje a marketingu, v rozhovoru pro Export.cz upozorňuje, že veškeré současné inovace, včetně robotizace, digitalizace i umělé inteligence, se už naplno využívají právě v autoprůmyslu. „Nové technologie potřebují někoho, kdo je bude škálovat – dostane je k velkému počtu spotřebitelů,“ dodává známý manažer a také prezident českého Sdružení automobilového průmyslu.

Jan Žižka

Přečíst článek

Výrazný pokles zaznamenal také severoamerický trh. Prodej elektromobilů zde v únoru klesl o 35 procent na méně než 90 tisíc vozů a byl nižší už pátý měsíc v řadě. Negativně se na poptávce podepsalo ukončení některých daňových pobídek ve Spojených státech i změna politického kurzu nové administrativy prezidenta Donalda Trumpa, která navrhuje zmírnění emisních limitů CO₂ pro automobilky.

Nejistota ohledně budoucí regulace i slabší globální poptávka po elektromobilech zároveň nutí některé automobilky přehodnocovat investice do elektrifikace. Firmy silně orientované na americký trh již podle BMI zaúčtovaly odpisy přesahující 70 miliard dolarů (zhruba 1,5 bilionu korun).

Odlišný vývoj je patrný v Evropě. Registrace elektromobilů zde v únoru meziročně vzrostly o 21 procent. Tempo růstu je však pomalejší než ve většině loňského roku, což souvisí mimo jiné s tím, že Evropská unie v posledních měsících částečně ustoupila od některých přísných emisních cílů pro automobilky.

Silný růst naopak zaznamenaly trhy mimo hlavní centra elektromobility. Ve zbytku světa se registrace zvýšily o 78 procent na více než 180 tisíc vozů. Významnou roli zde hrají především čínští výrobci, kteří se snaží expandovat na nové trhy v jihovýchodní Asii, na Blízkém východě nebo v Austrálii, aby zmírnili tlak silné konkurence na domácím trhu.

Navzdory aktuálnímu zpomalení zůstává dlouhodobý trend růstu zachován. V roce 2025 se globální registrace elektromobilů zvýšily o 20 procent na 20,7 milionu vozů. Pro letošní rok analytici BMI očekávají další růst, i když pomalejším tempem. Celosvětový prodej by měl podle jejich odhadu vzrůst přibližně o 15,7 procenta na 23,9 milionu vozidel.

Související

Nové rozvaděče. Temelín připravuje modernizaci elektroinstalace za více než 800 milionů korun

Jaderná elektrárna Temelín
profimedia.cz
ČTK
ČTK

Jaderná elektrárna Temelín plánuje jednu z největších technologických modernizací od svého spuštění v roce 2002. V rámci projektu za více než 800 milionů korun se v následujících letech vymění stovky rozvaděčů, které zajišťují rozvod elektřiny pro provoz i bezpečnost elektrárny.

Jaderná elektrárna Temelín zahájila přípravy na rozsáhlou modernizaci elektroinstalace. Projekt, který zahrnuje výměnu stovek rozvaděčů, patří mezi největší technologické změny od zahájení provozu elektrárny v roce 2002.

V rámci modernizace energetici vymění 172 nízkonapěťových rozvaděčů a více než 700 rozvaděčových polí. Tyto prvky zajišťují rozvod elektřiny k zařízením důležitým pro provoz i bezpečnost elektrárny.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (vlevo) a korejský ministr pro obchod, průmysl a zdroje Kim Čung-Kwan
Aktualizováno

Havlíček: Přípravy na dostavbu Dukovan běží podle plánu

Zprávy z firem

Přípravy projektu stavby dvou nových jaderných bloků v Dukovanech, které má vybudovat korejská společnost KHNP, pokračují podle časového plánu. Po jednání se svým korejským protějškem Kim Čung-Kwanem to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Kromě Dukovan byla tématem jednání i možnost spolupráce obou zemí při těžbě a zpracování lithia, ve hře je podle Havlíčka společný projekt. Ministerstvo průmyslu a obchodu podle něj zároveň zahájilo analýzu k dostavbě Temelína.

ČTK

Přečíst článek

„Elektřina je pro provoz a bezpečnost elektrárny naprosto klíčová. Musíme ji nejen bezpečně vyrobit, ale také spolehlivě dopravit k zařízením, která zajišťují chod elektrárny. V oblasti elektroinstalací jde o nejvýznamnější výměnu od začátku provozu,“ uvedl ředitel elektrárny Petr Měšťan.

Modernizace má zajistit především dlouhodobě bezpečný a stabilní provoz elektrárny. Podle člena představenstva ČEZ a ředitele divize jaderná energetika Bohdana Zronka investuje společnost do obou českých jaderných elektráren v průměru kolem sedmi miliard korun ročně.

„Cílem je zajistit bezpečný, efektivní a dlouhodobý provoz jaderných zdrojů. Modernizace rozvaděčů a souvisejících zařízení je důležitou součástí těchto investic,“ doplnil Zronek.

Český dodavatel

Zakázku v hodnotě přes 800 milionů korun získala ve výběrovém řízení plzeňská společnost Škoda JS, která je součástí Skupiny ČEZ. Firma zajistí kompletní inženýring, projektovou dokumentaci i koordinaci montáže a zkoušek přímo v prostředí elektrárny.

„Získání této zakázky potvrzuje, že dokážeme splnit velmi přísné požadavky jaderné energetiky na technická řešení i kvalitu,“ uvedl generální ředitel společnosti Škoda JS František Krček.

Práce na projektu jsou plánovány na roky 2028 až 2032. Modernizace je součástí širšího programu investic, jehož cílem je zajistit provoz českých jaderných elektráren minimálně na 60 let. Jen v Temelíně plánuje ČEZ letos realizovat 238 investičních akcí v celkové hodnotě 3,8 miliardy korun.

Jaderná elektrárna Dukovany

ČEZ vydělal méně než před rokem. Zisk snížily vyšší odpisy

Money

Energetická skupina ČEZ loni vykázala čistý zisk 27,4 miliardy korun, což je meziročně o 1,7 miliardy korun méně. Pokles tak činil 5,8 procenta. Hlavním důvodem byly vyšší odpisy, vyplývá z výsledků, které dnes společnost zveřejnila.

nst

Přečíst článek

Související

Zámek Książ ve Slezsku

REPORTÁŽ: Lesk aristokracie a beton nacistů. Polský zámek Książ vstal z popela Rudé armády

Enjoy

Michal Nosek

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Pohonné hmoty zdražily v Česku 11krát víc než na Slovensku

Benzin v Česku zlevňuje
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

V České republice zdražily benzín a nafta v reakci na válku v Íránu na poměry zemí EU nadprůměrně. Ve dnech 2. až 9. března totiž stoupla cena benzínu v Česku v přepočtu do eur o 6,9 procenta a nafty o 16,3 procenta. V průměru tak tyto pohonné hmoty zdražily o 11,6 procenta. To je osmý nejvyšší údaj v rámci zemí EU, jak vyplývá z dat, která zveřejnila Evropská komise (viz graf níže). Přepočet do eur umožňuje očistit srovnání vývoje cen paliv od odlišných pohybů kursu jednotlivých zemí EU.

Nejvýrazněji ceny pohonných hmot v daném období zdražily v rámci EU v Rakousku, a to o 17,1 procenta. Druhé skončilo Polsko, jež je jinak charakteristické poměrně nízkými cenami pohonných hmot, kde benzín a nafta v průměru zdražily o 15,2 procenta. Třetí se umístilo Německo, kde daná paliva zdražila v průměru o 14,7 procenta.

Evropská unie jako celek vykazuje zdražení pohonných hmot v průměru o 10,5 procenta. Zdražení v České republice překonalo průměr zdražení EU jak v případě benzínu, tak nafty. Benzín v Česku v daném období zdražil o 6,9 procenta, zatímco v EU o 6,6 procenta, kdežto nafta přidala v tuzemsku na ceně 16,3 procenta a v EU 14,3 procenta.

Hormuzský průliv

Trump: Na drahé ropě USA vydělají, ale důležitější je zastavit Írán

Politika

Pokud ceny ropy stoupají, Spojené státy na tom jako největší světový producent vydělají. V reakci na růst cen suroviny vyvolaný íránskými odvetami za americko-izraelské údery to uvedl americký prezident Donald Trump. Daleko důležitější je však zabránit Íránu v získání jaderné zbraně a zničení Blízkého východu, dodal Trump.

ČTK

Přečíst článek

Nejméně pohonné hmoty v reakci na válku v Íránu zdražily v rámci EU na Maltě, kde jsou ovšem fixovány státem, a dále ve Slovinsku, v Irsku a na Slovensku, kde růst cen činil v průměru po řadě 0,4 procenta, 0,5 procenta a konečně 1,1 procenta. Na Slovensku je tak procentuální rozsah zdražení zhruba 11krát nižší než v sousední České republice. 

Odlišná reakce

Nová data Evropské komise tak dokládají, že i když válka v Íránu, započatá poslední únorový den, výrazně zvedá cenu ropy celosvětově, reakce cen pohonných hmot v jednotlivých zemích EU je značně odlišná. Důvodem je jak rozdílné daňové zatížení pohonných hmot v jednotlivých zemích EU, tak odlišný přístup k cenotvorbě v oblasti pohonných hmot, tak různý přístup k administrativním zásahům do cen paliv.

Například Maďarsko se rozhodlo ceny pohonných hmot v tomto týdnu zastropovat a stejně tak dnes učinil největší provozovatel čerpacích stanic ve Francii, společnost TotalEnergies. Polský podnik Orlen, jenž provozuje rafinérie a čerpací stanice také v ČR, nyní na pokyn polské vlády drží palivové marže v Polsku prakticky na nule.

Modžtaba Chameneí

K Íráncům promluvil nový duchovní vůdce. Vyzval k uzavření Hormuzského průlivu

Politika

Nový íránský nejvyšší duchovní Modžtaba Chameneí vydal první prohlášení od svého nedělního zvolení. Text vyzývající k uzavření Hormuzského průlivu přečetl moderátor státní televize. Modžtaba Chameneí nebyl spatřen na veřejnosti od začátku izraelsko-amerických úderů na Írán 28. února, v jejichž první den byl zabit jeho otec, duchovní vůdce Alí Chameneí. Íránské úřady postupně zveřejňují kusé informace o tom, že byl Modžtaba Chameneí zraněn.

ČTK

Přečíst článek

Rozdíly v cenovém nárůstu vyvolává také různý přístup k cenotvorbě v jednotlivých zemích, kdy například pumpy v Německu nebo Česku promítají růst cen ropy a velkoobchodních paliv do konečných cen „preventivně“, dopředně, i při přechodném navýšení marže, zatímco v jiných zemích si dávají více na čas a vývoj cen u čerpacích stanic je tam více sladěn s vývojem skutečných nákladů produkce paliv.

Například právě v Německu se navíc projevuje poměrně značné daňové zatížení pohonných hmot. S růstem ceny vlastního paliva narůstá jeho celková cena při vyšším daňovém zatížení výrazněji než při nižším daňovém zatížení. Vyšší zdanění vlastně jakoby „přifukuje“ konečnou cenu, pokud vlastní palivo zdražuje.  

Související

Kolik Češi zaplatí v létě za benzin?

Lukáš Kovanda: Kolik Češi zaplatí v létě za benzin? To záleží na Izraeli a Íránu

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
