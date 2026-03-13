Globální prodej elektromobilů se v únoru propadl . Slabší poptávka v Číně a USA brzdí růst trhu
Počet nově registrovaných elektromobilů ve světě v únoru meziročně klesl o 11 procent na zhruba jeden milion vozů. Největší propad zaznamenaly Čína a Severní Amerika, zatímco Evropa naopak pokračovala v růstu. Za vývojem stojí mimo jiné útlum vládních pobídek, citlivost zákazníků na ceny a celkové ochlazení automobilového trhu.
Celosvětový prodej elektromobilů v únoru meziročně klesl o 11 procent a mírně přesáhl hranici jednoho milionu vozů. Vyplývá to z údajů poradenské společnosti Benchmark Mineral Intelligence (BMI), na které se odvolává agentura Reuters. Pokles tak pokračoval druhý měsíc po sobě a letošní únor byl nejslabší pro tento měsíc od roku 2024.
Hlavním důvodem je vývoj na dvou největších trzích, tedy v Číně a ve Spojených státech. Právě zde se výrazně projevuje omezení státní podpory i změna ekonomických podmínek.
V Číně, která je největším světovým trhem s elektromobily, se registrace elektrických a plug-in hybridních vozů v únoru propadly o 32 procent na méně než 500 tisíc vozidel. Podle čínského svazu výrobců automobilů CAAM se přitom ve stejném období snížil i celkový prodej automobilů v zemi, a to meziročně o 34 procent. K oslabení poptávky přispělo mimo jiné ukončení některých vládních pobídek – například daňových úlev na nákup elektromobilů a finanční podpory při výměně starších vozidel. „Spotřebitelé jsou nyní velmi citliví na ceny,“ uvedl manažer dat společnosti BMI Charles Lester.
Martin Jahn: Spalovací motory tu budou ještě desítky let
Výrazný pokles zaznamenal také severoamerický trh. Prodej elektromobilů zde v únoru klesl o 35 procent na méně než 90 tisíc vozů a byl nižší už pátý měsíc v řadě. Negativně se na poptávce podepsalo ukončení některých daňových pobídek ve Spojených státech i změna politického kurzu nové administrativy prezidenta Donalda Trumpa, která navrhuje zmírnění emisních limitů CO₂ pro automobilky.
Nejistota ohledně budoucí regulace i slabší globální poptávka po elektromobilech zároveň nutí některé automobilky přehodnocovat investice do elektrifikace. Firmy silně orientované na americký trh již podle BMI zaúčtovaly odpisy přesahující 70 miliard dolarů (zhruba 1,5 bilionu korun).
Odlišný vývoj je patrný v Evropě. Registrace elektromobilů zde v únoru meziročně vzrostly o 21 procent. Tempo růstu je však pomalejší než ve většině loňského roku, což souvisí mimo jiné s tím, že Evropská unie v posledních měsících částečně ustoupila od některých přísných emisních cílů pro automobilky.
Silný růst naopak zaznamenaly trhy mimo hlavní centra elektromobility. Ve zbytku světa se registrace zvýšily o 78 procent na více než 180 tisíc vozů. Významnou roli zde hrají především čínští výrobci, kteří se snaží expandovat na nové trhy v jihovýchodní Asii, na Blízkém východě nebo v Austrálii, aby zmírnili tlak silné konkurence na domácím trhu.
Navzdory aktuálnímu zpomalení zůstává dlouhodobý trend růstu zachován. V roce 2025 se globální registrace elektromobilů zvýšily o 20 procent na 20,7 milionu vozů. Pro letošní rok analytici BMI očekávají další růst, i když pomalejším tempem. Celosvětový prodej by měl podle jejich odhadu vzrůst přibližně o 15,7 procenta na 23,9 milionu vozidel.
