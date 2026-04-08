Finsko jako digitální pevnost. TikTok tam staví hned dvě datová centra

TikTok plánuje investovat miliardu eur do dalšího datového centra ve Finsku. To první, ve městě Kouvola, přitom ještě není dokončeno. Stavba druhého datacentra má zajistit přesun evropských dat na kontinent, zároveň ale vyvolává otázky ohledně bezpečnosti a vlivu čínské technologické firmy.

Čínská sociální síť TikTok plánuje investovat ve Finsku jednu miliardu eur (24,4 miliardy korun) do výstavby svého druhého datového centra v Evropě. Rozhodnutí je v souladu s plánovaným přesunem dat evropských uživatelů na kontinent. S odvoláním na oznámení představitelů společnosti to ve středu uvedla agentura Reuters.

Druhé centrum v Lahti

Datové centrum by mělo stát v Lahti na jihu Finska. TikTok v začátcích počítá s kapacitou 50 megawattů (MW), konečná kapacita by mohla dosáhnout až 128 MW.

Mateřskou společností TikToku je čínský technologický gigant ByteDance. Oznámení přichází poté, co se firmě podařilo v lednu vyhnout zákazu v USA kvůli obavám o ochranu osobních údajů. Zároveň evropské státy zvyšují tlak na firmy provozující sociální sítě, aby chránily děti před návykovými algoritmy.

Finsko láká technologické giganty

Finsko se stalo magnetem pro datová centra, protože firmy jako Microsoft a Google se snaží snížit náklady na energie a splnit klimatické cíle. Láka je chladné podnebí, levná a nízkouhlíková elektřina a stabilní, podnikatelsky příznivé regulační prostředí v rámci Evropské unie.

Nicméně finské politiky znepokojil plán TikToku vybudovat své první datové centrum ve Finsku, o kterém Reuters informoval loni v dubnu. Finské ministerstvo obrany sice tuto investici schválilo už v roce 2024, politici o ní ale nebyli informováni.

Tehdejší ministr hospodářství Wille Ryman po zveřejnění informace vyzval k přehodnocení projektu kvůli obavám o bezpečnost a nedostatečné informovanosti o plánech firmy.

TikTok uvedl, že data evropských uživatelů jsou v současné době uložena s posílenými bezpečnostními opatřeními ve třech datových centrech, a to v Norsku, Irsku a USA.

První datové centrum ve Finsku, konkrétně ve městě Kouvola, má být zprovozněno do konce tohoto roku, druhé pak do roku 2027.

NYT odhalil „Satošiho“. Otcem bitcoinu má být britský kryptograf Adam Back

NYT odhalil „Satošiho". Otcem bitcoinu má být britský kryptograf Adam Back
Kdo stojí za vznikem bitcoinu, zůstává jednou z největších technologických záhad. Deník New York Times nyní přichází s vlastním závěrem. Na základě analýzy indicií označuje za otce bitcoinu britského kryptografa Adama Backa. Ten však jakékoli autorské spojení odmítá.

Tvůrcem nejpopulárnější kryptoměny bitcoin, který se skrývá za pseudonymem Satoši Nakamoto (Satoshi Nakamoto), je britský kryptograf Adam Back. Na základě vlastní investigativní práce to tvrdí americký deník The New York Times (NYT). Několik indicií podle autorů ukazuje na to, že Back a Nakamoto jsou stejná osoba. Jde mimo jiné o podobný odborný i osobnostní profil či totožné chyby a manýry v psaném projevu.

Stopy vedou do hnutí cypherpunk

Oba se silně angažovali v hnutí známém jako cypherpunk, které od raných 90. let prosazuje soukromí s využitím kryptografie. „V sérii e-mailů, které si na konci 90. let vyměňoval se svými kolegy cypherpunkery, Back navrhl vytvoření jakési formy elektronické hotovosti, která by lidem pomohla vyhnout se vládním zásahům do finančních transakcí,“ uvedl NYT.

„Nastínil koncepci decentralizované sítě počítačů, neboli uzlů, která by fungovala i v případě, že by se několik z nich pokusilo spolupracovat a převzít nad sítí kontrolu. Přesně tak později Satoši navrhl bitcoin,“ dodal deník.

Shodný profil i styl psaní

Podle NYT jsou oba muži odborníky na zabezpečení počítačových sítí a Back se specializuje na asymetrickou kryptografii, kterou Nakamoto zahrnul do bitcoinu. Oba se také zabývali e-mailovým spamem a navrhovali podobná řešení, jak se ho zbavit. Spojuje je i preference anonymity a vystupování pod pseudonymy.

„Když Satoši představil svůj vynález, strávil dva a půl roku jeho vylepšováním. V roce 2011 pak, jak je známo, zmizel. Back postupoval podle stejného vzorce, ale v opačném pořadí,“ píše NYT. Zatímco Back byl dříve aktivní v debatách o elektronických penězích, po uvedení bitcoinu na konci roku 2008 byl podle deníku „k nenalezení“. Šest týdnů po Nakamotově zmizení pak zveřejnil svůj první příspěvek o bitcoinu.

Spekulace trvají roky, Back vše popírá

O tom, že by Back mohl být osobou skrývající se za pseudonymem Nakamoto, se spekuluje dlouhodobě. „Nikdo neví, kdo je Satoši. A to je dobře,“ napsal Back v roce 2024 na síti X. Na výzvu jednoho z uživatelů „Jsi to ty. Hned se přiznej!“ reagoval stručně: „Já to nejsem.“

Back byl přitom jedním z prvních lidí, kteří od Nakamota obdrželi e-mail. Už v roce 2016 ho jako možného autora bitcoinu označil deník Financial Times (FT), a to vedle dalších kandidátů, jako jsou Nick Szabo či Hal Finney.

Tajemství, které stále není uzavřené

Bitcoin (BTC) je nejznámější a nejpoužívanější kryptoměna. Je navržen tak, aby neměl žádnou centrální autoritu a nebylo možné jej kontrolovat, padělat ani manipulovat s jeho oběhem.

Systém vytvořil anonymní vývojář nebo skupina vývojářů pod pseudonymem Satoši Nakamoto. Poprvé se objevil 3. ledna 2009 a vycházel z návrhu publikovaného v říjnu 2008 v dokumentu „A Peer-to-Peer Electronic Cash System“.

K autorství se v minulosti přihlásil například australský podnikatel Craig Wright, aniž by svá tvrzení doložil důkazy. Spor s Backem kvůli pomluvě nakonec stáhl a uhradil soudní náklady.

Spořicí účty v dubnu: Čtyřka drží. A Trump může zamíchat i českým spořením

Nejlepší sazby na spořicích účtech se dál drží kolem čtyřky, jenže většina lidí na ni nedosáhne. Vysvětlujeme proč. A taky to, proč se dnes o tom, kolik vám banka připíše na úrocích z vkladů, rozhoduje spíše na Blízkém východě a ve Washingtonu než v Praze.

Nejlepší sazby se i v dubnu dál drží kolem čtyř procent, většina klientů se ale musí spokojit s nižším, i polovičním úrokem. Podmínky bonusů jsou totiž neúprosné. Banky vyšším úrokem odměňují vesměs jen aktivní klienty, kteří své úspory otáčejí a nechávají je pracovat i v dalších investičních produktech.

Čtyři procenta na oko. Realita je pro většinu střadatelů horší

Nejvyšší úročení na trhu nadále nabízí mBank u dětského spořicího účtu mSpoření, kde sazba dosahuje až 5,01 procenta ročně. Platí ale pouze pro děti do 15 let a jen pro vklady do 50 tisíc korun, nad tuto hranici úročení výrazně klesá.

Pro běžné střadatele tak zůstává realita podobná jako v předchozím měsíci. V čele žebříčku se drží Partners Banka, která nabízí bonusovou sazbu 4,06 procenta ročně navázanou na doporučení nového klienta. Hned za ní je mBank se svým mSpořicím účtem Plus, kde lze dostat úrok lehce nad čtyřmi procenty, ovšem za podmínky aktivního využívání běžného účtu.

Třetí příčku dlouhodobě drží Raiffeisenbank, která nabízí rovná čtyři procenta při splnění podmínky pravidelných plateb kartou. Podobnou sazbu nabízí také Banka Creditas, ta ji však podmiňuje pravidelným investováním.

Další banky už se pohybují pod čtyřprocentní hranicí. Například Česká spořitelna nebo ČSOB nabízejí zhruba 3,8 procenta ročně, opět většinou při splnění doplňkových podmínek, jako jsou investice, penzijní spoření nebo aktivní využívání účtu.

Žebříček spořicích účtů (duben 2026)

Rychlý přehled nejzajímavějších sazeb a podmínek. Tabulka zachycuje běžné spořicí účty i speciální nabídky, například dětské účty. Detaily a kompletní srovnání doplňují poslední dva sloupce tabulky. Scroll pro pohyb v tabulce na jejím konci.

Banka Max. sazba p.a. Limit pro max. sazbu Podmínky pro max. sazbu Poznámka
Speciál mBank – mSpoření pro děti 5,01 % do 50 000 Kč Určeno pouze pro děti do 15 let Nad 50 000 Kč se zůstatek úročí sazbou 3,01 %. Sazba je garantována do 30. 6. 2026.
1 Partners Banka 4,06 % do 500 000 Kč Doporučení nového klienta / využití kódu od stávajícího klienta. Pro doporučovatele platí na 1 měsíc, pro nového klienta na 3 měsíce. Poté se sazba vrací na 3,06 % při splnění podmínky pěti plateb měsíčně, jinak klesá na 1,5 %.
2 mBank – mSpořicí účet Plus 4,01 % do 500 000 Kč První 3 měsíce bez podmínek. Poté typicky příjem min. 15 000 Kč měsíčně na mKonto + min. 5 plateb kartou měsíčně. Garance sazby do 31. 3. 2026. Nad 500 000 Kč banka úročí nižšími sazbami (např. 3,61 % do 3 mil. a 3,21 % nad 3 mil.).
3 Raiffeisenbank 4,00 % do 500 000 Kč 10 plateb kartou měsíčně + aktivace spořicího účtu v aplikaci. Výše bonusového úroku se odvíjí i od typu běžného účtu. U Chytrého, Aktivního i Exkluzivního účtu se vklady do 500 000 Kč úročí 4 %. Nad limit platí nižší sazby podle typu běžného účtu.
4CREDITAS 4,0 % / 3,5 % do 500 000 Kč Investice min. cca 3 000 Kč měsíčně pro 4,0 %. Nižší investice zajistí úrok 3,5 %. Bez investice platí sazba 3,0 %. Zůstatky nad 500 000 Kč banka úročí 1 %.
5ČSOB 3,80 % do 250 000 Kč (u Premium konta do 1 000 000 Kč) 5 plateb kartou měsíčně a kombinace aktivit (investice / penze / stavebko) alespoň 1 500 Kč měsíčně. Od 250 000 Kč do 1 000 000 Kč je úrok 2 %, nad milion 0,15 %. Při nesplnění podmínek jen 0,25 %. Garance sazeb do 31. 3. 2026.
6Česká spořitelna 3,80 % do 400 000 Kč Plus účet + George + pravidelné investice nebo penzijní spoření (typicky min. 2 000 Kč měsíčně) Bez investování je sazba výrazně nižší. Zůstatek nad limitem je úročen jen minimálně.
7VÚB Banka 3,60 % bez stropu Bez podmínek (produkt slovenské banky pro české klienty) Pozor na daňové potvrzení – bez doložení českého daňového domicilu může banka uplatnit srážku 19 %.
8Komerční banka 3,50 % do 1 000 000 Kč Bonus typicky na 6 měsíců, aktivace v aplikaci, u stávajících klientů často jednorázový převod min. 100 000 Kč z jiné banky. Garance sazby do 31.3. 2026 Po bonusovém období sazba klesá. Při nesplnění podmínek bývá úročení jen 0,10 %.
9Fio banka 3,25 % do 200 000 Kč Bez složitých podmínek Od 200 000 Kč do 1 mil. je úrok 0,10 %, od 1 do 10 mil. 0,15 %, nad 10 mil. 0,20 %.
10Trinity Bank 3,21 % nad 600 000 Kč Pásmové úročení, vyšší sazba až od vyššího zůstatku Při zůstatku od 300 000 Kč do 600 000 Kč je sazba na celý vklad 2,80 %, při nižším zůstatku 2,01 %.
11UniCredit Bank 3,15 % do 2 000 000 Kč Min. 3 platby kartou měsíčně + příjem min. 20 000 Kč nebo investice min. 2 000 Kč měsíčně. Garance sazby do 31.3. 2026  
12MONETA Money Bank 2,9 % bez limitu Prémiový účet Gold; bez poplatku typicky při vyšším objemu vkladů alespoň 1 mil. Kč Alternativa „Spoření H“ nabízí 2,6 % do 1 mil., 0,5 % nad 1 mil. Garance sazeb do 31. 3. 2026.
13Air Bank 2,6 % do 300 000 Kč (až do 500 000 Kč při aktivitě) Aktivita: min. 5 plateb měsíčně + příjem 25 000 Kč měsíčně Nad strop se už zůstatek zpravidla neúročí.
14J&T Banka 2,4 % bez stropu Obvykle pro vyšší vklady / klienty s investicemi (např. od 1 mil. Kč nebo kombinace vztahu s bankou)  

Tip: „Max. sazba“ bývá často bonusová – rozhoduje limit, pásma a to, jestli podmínky splníte každý měsíc. Zdroj dat: webové stránky bank

Pozn. red. Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.

Michl: Klid ano, ale jen zatím

Banky teď nemají moc důvodů cokoliv zásadně měnit. Úročení vkladů se totiž odvíjí hlavně od základní repo sazby České národní banky, která určuje „cenu peněz“ v ekonomice a kolem níž se pohybují i další tržní úroky. Ta už téměř rok zůstává neměnná, a proto se nikterak výrazně nehýbou ani sazby na spořicích účtech.

Do hry ale vstupuje i konkurenční boj o klienty. Právě ten rozhoduje o tom, která banka přidá pár desetin navíc nebo nabídne bonusové podmínky. Výsledná sazba na spořicím účtu je tak kombinací toho, co „dovolí“ centrální banka, a toho, jak moc chtějí banky přetahovat střadatele mezi sebou.

Klíčovým faktorem pro rozhodování centrální banky je inflace. Ta se v březnu po předchozím útlumu podle předběžných dat Českého statistického úřadu z tohoto týdne zvedla na 1,9 procenta z únorových 1,4 procenta, mimo jiné kvůli skokovému nárůstu cen nafty a benzinu. Pohonné hmoty zdražují v důsledku rostoucích cen ropy na světových trzích po americkém a izraelském útoku na Írán a následném uzavření Hormuzského průlivu.

Právě podobné signály ČNB sleduje – pokud by se cenové tlaky dál zvyšovaly, může na ně reagovat zvýšením sazeb. Zatím ale bankovní rada na svém březnovém jednání zvolila vyčkávací strategii a základní sazbu ponechala na 3,5 procenta. Podle Michla dosavadní dopady blízkovýchodního konfliktu neohrožují nízkoinflační prostředí v Česku. „Příznivé výchozí podmínky v tuzemské ekonomice, zejména nízká inflace, robustní růst, nevytvářejí tlak na okamžitou reakci, ale naopak poskytují prostor pro analýzu,“ uvedl guvernér ČNB Aleš Michl bezprostředně po zasedání bankovní rady v polovině března.

Faktor Trump

Zároveň však centrální banka upozorňuje, že klid nemusí trvat dlouho. Podle Michla nesmí ČNB podcenit ekonomický šok vyvolaný konfliktem v Íránu. Pokud by vedl k růstu jádrové inflace, je bankovní rada připravena sazby opět zvýšit. Právě vývoj cen energií a délka konfliktu tak mohou v dalších měsících rozhodnout nejen o inflaci, ale i o tom, jak se budou vyvíjet úroky na spořicích účtech.

„Dopad bude záviset především na délce konfliktu. To je ale v tuto chvíli velká neznámá,“ uvedl analytik Raiffeisenbank Martin Kron. Právě tady přichází do hry faktor, který může současnou „nudu“ rychle změnit. Faktor Donald Trump. 

Americký prezident v posledních dnech výrazně přitvrdil a Íránu opakovaně hrozí tvrdými útoky, pokud neotevře Hormuzský průliv. Ultimáta přitom eskalovala – od varování před „peklem“ až po výhrůžky zničením elektráren, mostů a další klíčové infrastruktury. Teheránu dal konkrétní lhůtu, po jejímž vypršení měl podle něj přijít razantní zásah. Ta vypršela v noci z úterý na středu.

Místo další eskalace se ale svět ve středu probudil do nové reality. Spojené státy a Írán oznámily dvoutýdenní příměří, které má otevřít prostor pro jednání a zároveň uklidnit situaci na energetických trzích.

Reakce trhu byla okamžitá. Zatímco v úterý ráno se ropa Brent prodávala kolem 111 dolarů za barel a WTI blízko 115 dolarů – po oznámení příměří ve středu ráno ceny prudce spadly. Severomořský Brent se propadl pod 95 dolarů a americká WTI klesla k 96 dolarům za barel.

Ani to ale neznamená, že je vyhráno. Příměří je křehké a trhy dál sledují, zda se skutečně podaří obnovit stabilní provoz v Hormuzském průlivu. Jakýkoli nový výpadek by mohl ceny rychle vrátit zpět vzhůru.

A právě tady se kruh uzavírá. Výkyvy cen ropy se promítají do cen pohonných hmot a energií, a tím i do inflace. Tu pak sleduje Česká národní banka při nastavování úrokových sazeb. Jinými slovy: i když dnes ropa zlevňuje, stačí jediný geopolitický zvrat a tlak na růst sazeb – a tím i úroků na spořicích účtech – se může vrátit.

Pro střadatele z toho plyne jednoduchý závěr. O tom, jak banky budou úročit jejich vklady, se dnes rozhoduje spíše na Blízkém východě a ve Washingtonu než v Praze.

