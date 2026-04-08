Finsko jako digitální pevnost. TikTok tam staví hned dvě datová centra
TikTok plánuje investovat miliardu eur do dalšího datového centra ve Finsku. To první, ve městě Kouvola, přitom ještě není dokončeno. Stavba druhého datacentra má zajistit přesun evropských dat na kontinent, zároveň ale vyvolává otázky ohledně bezpečnosti a vlivu čínské technologické firmy.
Čínská sociální síť TikTok plánuje investovat ve Finsku jednu miliardu eur (24,4 miliardy korun) do výstavby svého druhého datového centra v Evropě. Rozhodnutí je v souladu s plánovaným přesunem dat evropských uživatelů na kontinent. S odvoláním na oznámení představitelů společnosti to ve středu uvedla agentura Reuters.
Druhé centrum v Lahti
Datové centrum by mělo stát v Lahti na jihu Finska. TikTok v začátcích počítá s kapacitou 50 megawattů (MW), konečná kapacita by mohla dosáhnout až 128 MW.
Mateřskou společností TikToku je čínský technologický gigant ByteDance. Oznámení přichází poté, co se firmě podařilo v lednu vyhnout zákazu v USA kvůli obavám o ochranu osobních údajů. Zároveň evropské státy zvyšují tlak na firmy provozující sociální sítě, aby chránily děti před návykovými algoritmy.
Finsko láká technologické giganty
Finsko se stalo magnetem pro datová centra, protože firmy jako Microsoft a Google se snaží snížit náklady na energie a splnit klimatické cíle. Láka je chladné podnebí, levná a nízkouhlíková elektřina a stabilní, podnikatelsky příznivé regulační prostředí v rámci Evropské unie.
Nicméně finské politiky znepokojil plán TikToku vybudovat své první datové centrum ve Finsku, o kterém Reuters informoval loni v dubnu. Finské ministerstvo obrany sice tuto investici schválilo už v roce 2024, politici o ní ale nebyli informováni.
Tehdejší ministr hospodářství Wille Ryman po zveřejnění informace vyzval k přehodnocení projektu kvůli obavám o bezpečnost a nedostatečné informovanosti o plánech firmy.
TikTok uvedl, že data evropských uživatelů jsou v současné době uložena s posílenými bezpečnostními opatřeními ve třech datových centrech, a to v Norsku, Irsku a USA.
První datové centrum ve Finsku, konkrétně ve městě Kouvola, má být zprovozněno do konce tohoto roku, druhé pak do roku 2027.
Zprávy z firem
