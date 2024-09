S elektromobilem zaparkujete zdarma i v centru Prahy. Jen do konce roku

Věděli jste, že majitelé elektromobilů mohou v Praze stále využívat bezplatné a dostupné parkoviště pro elektromobily? Pokud jste se rozhodli pořídit si elektrické nebo hybridní vozidlo, můžete i vy své auto zaparkovat v modrých a fialových zónách bez obav o parkovací hodiny.

Reklama

Parkujte bezplatně, i v centru Prahy

Jednou z největších výhod, které Praha majitelům EV nabízí, je možnost bezplatného parkování ve fialových a modrých zónách. Vozidla s registrační značkou EL mají automaticky nárok na bezplatné parkování v těchto zónách.

„Pokud vaše auto tuto SPZ nemá, můžete získat parkovací oprávnění pro elektromobily. Povolení vydává Magistrát hlavního města Prahy a je spojeno s manipulačním poplatkem 100 korun,“ doporučuje Jakub Hotěk z AutosEU.

Zdarma v Praze zaparkujete až do konce roku

Tato výhoda je dostupná do konce letošního roku – 31. prosince 2024. Pokud tedy vlastníte vozidlo s registrační značkou EL nebo máte platné parkovací oprávnění pro elektromobily, můžete v těchto zónách parkovat zdarma.

Výhoda se týká i plug-in hybridů

Jakub Hotěk upřesňuje, že bezplatné parkování v Praze mohou využívat i některá hybridní vozidla: „Jedinou podmínkou pro hybridní auta a jejich parkování v Praze zdarma je to, že jejich emise CO2 nesmí překročit 50 g/km.“

Reklama

Využijte vyhrazená místa pro elektromobily

Na mnoha parkovištích najdete i místa vyhrazená speciálně pro elektromobily, označená jsou zelenými značkami s nápisem „EKO“. Tato místa jsou obvykle k dispozici a můžete se díky nim vyhnout potížím s hledáním vhodného parkovacího místa.

Pro snadnější parkování elektromobilů v Praze využijte parkovací aplikace na webových stránkách města. Aktuální informace a konkrétní podmínky naleznete např. na Web Prague Parking.

Autorkou článku je Simona Vlčková, AutosEU

Seriál Elektromobilita: Kde hledat nejbližší nabíjecí stanice a další užitečné aplikace pro majitele elektroaut Zprávy z firem Připravili jsme pro vás užitečný přehled toho, kde hledat informace o nabíjecích stanicích pro elektromobily. A přidali jsme tipy pro nabíjení elektromobilu v Praze. nst Přečíst článek

Seriál Elektromobilita: Přesedlal z „benzíňáku“ na elektromobil a šetří dvě třetiny nákladů Enjoy Mladý podnikatel Pavel (37) vyměnil klasické auto za elektromobil už před dvěma lety. V autě na baterky tak už najezdil tisíce kilometrů. A pochvaluje si, že v porovnání s klasickým „benzíňákem“ šetří na provozu až dvě třetiny nákladů. Co ho na vlastnictví elektromobilu zaskočilo? A zalitoval někdy svého rozhodnutí přesedlat na elektriku? nst Přečíst článek

Elektromobilem k moři. Nebojte se toho, není to žádná kovbojka, vzkazují cestovatelé Enjoy Cesta k moři je pro mnohé vrcholem letní dovolené. Elektromobil přináší novou dimenzi cestování, ale vyžaduje pečlivější plánování. Zeptali jsme se několika majitelů automobilů na baterky na jejich reálnou zkušenost s jízdou k moři. A ti vzkazují: Není to žádná věda a krátké dobíjecí pauzy jsou příjemným osvěžením. Přidáváme i tipy na aplikace s informacemi o dobíjecích místech, které by se vám mohly hodit. nst Přečíst článek