Praha chce koupit veřejné elektronabíječky. Vyjdou na rovný bambilion

Veřejné výdaje na podporu elektromobility bývají často cílem až zbytečně hysterické kritiky. Ale někdy si kritiku zaslouží naopak pořádnou. Třeba aktuální záměr hlavního města Prahy nakoupit 1500 dobíjecích stanic pro elektromobily, který svou cenou eufemisticky řečeno šokuje.

Jsou to vlastně jednoduché kupecké počty. Jde o 1500 dobíjecích stanic, které hlavní město plánuje zbudovat do roku 2027. Někdy půjde o jejich integraci do lamp veřejného osvětlení, jindy má jít o samostatné sloupky. Potud je asi vše v pořádku.

Jisté pochybnosti ale přináší cena, s níž se Praha do tohoto investičního dobrodružství pouští. Výše investice totiž podle odhadů činí 407,3 milionu korun. Z čehož jednoduchou matematickou operací vychází průměrná cena za jednu nainstalovanou dobíjecí stanici na více než 271 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že nikdo netuší, co se Praha vlastně chystá koupit, asi jde o cenu férovou, běžnou, normální.

Mimo trh

Při jednoduchém využití internetových vyhledávačů a webovek různých internetových obchodů však člověk zjistí, že cena nabíjecí stanice stojí do 55 tisíc (bez ceny práce), nejdražší na běžném trhu vyjde na 102 tisíc korun. A to bez jakékoli množstevní slevy, na niž by měl být veřejný sektor se svou finanční silou schopný dosáhnout. Samozřejmě k tomu musíme připočíst cenu práce a můžeme se alespoň modlit, že je v ceně alespoň nějaký servis.

I tak je cena za dobíjecí stanici, kterou Praha chystá představit jako úspěch a skok do budoucnosti, odvážná. Ale jak ví každý, kdo prodává něco státu, existuje ta tu „ministerská“ přirážka, která téměř každý podobný nákup spolehlivě dostane zcela mimo trh.

