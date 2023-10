Zdeněk Hřib: Systém parkování v Praze se úplně změní. A centrum bude jen pro vyvolené

Bývalý primátor hlavního města Zdeněk Hřib (Piráti), v současnosti radní pro dopravu, chystá revoluci v pražském dopravním systému. Auta podle jeho představ nepatří do centra. Před několika týdny vzbudily emoce Pražanů informace, že by měl být průjezd centrem města zpoplatněn. Jaká je pravda? Je to tak! Hřib na celém projektu dál pracuje. Zpoplatnění vjezdu zlehčuje slovy, že se bavíme pouze o „dvou ulicích.“ Kdy bude centrum Prahy neprůjezdné? Podle „dezinformací“ to mělo být už od začátku příštího roku. V cestě, „naštěstí“, stojí takzvané procesní okolnosti. Časově už jsme někde v hloubi roku 2024.

Jak to bude se zpoplatněním či dokonce případným uzavřením některých částí Prahy 1 pro auta? Byla kolem toho řada spekulací…

Můžu všechny uklidnit. Nechystá se vůbec žádné zavření Prahy 1. Vím, že se dostaly do médií jakési dezinformace o tom, že by se to mělo týkat celé Prahy 1. To rozhodně není pravda. Bavíme se o dvou ulicích, respektive dvou úsecích v délce asi půl kilometru. Jeden je na straně Smetanova nábřeží, v úseku Křížovnického náměstí a Křížovnické ulice. A druhý je na druhé straně Vltavy, na Malé Straně, kde se bavíme o ulici Karmelitská plus kousek ulice Újezd. Rozhodně se nebavíme o žádném zavření. Bavíme se pouze o zpoplatnění vjezdu. To znamená, že tam bude celá řada výjimek, kdy to budou mít lidé gratis.

Pokud tam člověk nebude mít žádný rozumný důvod vjíždět, tak by si měl za vjezd zaplatit. Když chce trasu přes Malou Stranu využít jen kvůli tomu, že tam má hezčí vyhlídku, než kdyby jel Blankou, do které Praha investovala přes čtyřicet miliard korun.

A důvod, proč se to dělá, je ten, že se v těchto dvou úsecích zpožďují tramvaje. Prostory historického centra vyžadují, aby auta jela po tramvajovém tělese. Což je problém pro tramvaje, které musejí čekat v kolonách za auty. Vytváří to problémy v celé síti. Kazí nám to kvalitu MHD v celém městě. Chceme jít cestou, že budeme zlepšovat kvalitu MHD. Jsme v tom druzí nejlepší na světě. Je pořád potenciál, kam stoupat. Chceme to udělat tak, aby lidé byli motivovaní využít MHD než sednout do auta.

Vjezd do Karmelitské ulice má být zpoplatněn. Kolony aut stojící na tramvajových pásech mají být minulostí. Profimedia

Jezděte tunelem, radí Hřib

Říkal jste, že se „bavíte“ o dopravním řešení. V jaké fázi je toto bavení se, s kým se bavíte a kdy můžeme čekat výsledek?

Bavíme se o tom s městskými částmi. To je úkol, který mi byl dán ze strany zastupitelstva hlavního města. Dialog s městskými částmi teď spěje do finále. Ještě se odehraje nějaká participace s obyvateli Prahy 1, kterých se to týká nejvíc. S řadou obyvatel, kteří by měli být v té půlkilometrové zóně, ještě bude diskuse. Ale v zásadě už jsme to diskutovali se všemi okolními městskými částmi, kterých by se to mohlo dotknout. Jakmile bude ukončena diskuse s městskými částmi, sejde se nad tím magistrátní koalice.

My chceme omezit zbytný tranzit v historickém centru města, aby se neblokovaly tramvaje. Tenhle slib je v programovém prohlášení rady. Je otázkou, jaký konkrétní způsob bude použit. My v tuto chvíli navrhujeme zpoplatnění vjezdu. To je v Česku vyzkoušené. Má to zavedeno asi deset měst. Nejde o žádnou převratnou novinku, se kterou by nebyly zkušenosti. A je to měkčí opatření, než které využívají některé městské části. Praha 5 má na Andělu pěší zónu, Praha 10 má na Moskevské ulici zákaz průjezdu. Tohle je taková speciální úprava, která počítá s tím, že pokud člověk dojde k závěru, že tamtudy potřebuje projet, tak si vjezd může zaplatit.

Jak je vyjednávání s Prahou 1 daleko?

Praha 1 to podporuje. Odhlasovali si to i na tamním zastupitelství. Nicméně chceme, aby to Praha 1 probrala i se svými občany. To je zásadní, aby i občané věděli, co je čeká. Jak jsem říkal, je tam spousta výjimek určených pro zásobování. Obyvatelé Prahy 1 by měli mít vjezd gratis. Jsou to opatření, se kterými je třeba obyvatele seznámit, aby potom nekolovaly médii nějaké nesmysly.

Kdy nová opatření vstoupí v platnost?

Zcela určitě to bude známo několik měsíců dopředu. Je tam ještě technická stránka. I kdybychom to schválili třeba do konce roku, tak počítám, že tam bude muset být třeba šest měsíců na technickou realizaci. Budou se muset namontovat kamery, které budou u vjezdu do těchto dvou zhruba půlkilometrových úseků. Budou kontrolovat espézetky a porovnávat je se seznamem těch, kteří mají nějakou výjimku, anebo si to na ten den zaplatili. Což vyžaduje čas na technickou realizaci. Myslím, že to bude známo tak půl roku předtím, než to vejde v účinnost.

Bavíme se tedy o polovině roku 2024?

Uvidíme, jak se budou vyvíjet koaliční jednání. Byl bych rád, aby to bylo schvalováno současně s druhým opatřením, což je reforma parkovacího systému. Obě věci pracují dohromady. Tam také intenzivně komunikujeme s městskými částmi, máme to prodiskutované. Městské části určují, jestli budou mít na svém území parkovací zónu, jakou bude mít barvu. My jim chceme dát ještě víc pravomocí, třeba, že budou určovat svou část ceny pro rezidenty.

Modré zóny vrátíme rezidentům

Naposledy se zeptám. Kdy bude zpoplatněný vjezd do centra města pro nerezidenty?

Z mého pohledu to lze očekávat, pokud dojde k dohodě na úrovni magistrátní koalice, někdy v průběhu roku 2024. Musí tam být minimálně oněch šest měsíců na technickou realizaci. A to jak v části zpoplatnění centra, tak i v části reformy parkovacího systému. Potom by měl být asi rok, kdy se to bude sledovat. Cílem je zabránit zpožďování tramvají. K čemuž se sbírají data. Bude to předmětem vyhodnocení.

Kolik bude průjezd zmíněnými ulicemi stát? Mluvilo se o dvou stech korunách na jedno auto za den…

On to není průjezd, ale vlastně vjezd do této zóny. Momentálně se bavíme o částce pro lidi, kteří nejsou rezidenti nebo nemají nějaké parkovací oprávnění, o dvě stě korunách za den. Abych popsal vztah s reformou parkování, v té počítáme s tím, že budou více chráněny zóny modrého parkování jenom pro rezidenty. Nyní tam můžete zaparkovat pomocí takzvaných parkovacích hodin. Tohle by mělo být zrušeno.

Modrá zóna by měla být výhradně pro skutečné rezidenty. Nebo pro zásobování v nějakém speciálním režimu. Nebo eventuálně pro carsharing. Kromě toho by tam měly mít možnost parkovat už jenom návštěvy rezidentů. Rezidenti by měli mít možnost přikoupit si kredit, který budou moci přidělit návštěvníkovi, který někam zadá svoji SPZ. Když tohle udělá někdo v těch dvou zónách, o kterých se bavíme, tak by to znamenalo, že tam má návštěvník vjezd zdarma.

Pořád o celém systému mluvíte v relativní rovině, mohlo by být… V jakém stádiu je vyjednávání s Prahou 1?

Praha 1 to podporuje, a dokonce přijala usnesení na zastupitelstvu. Tam to všechny strany podporují. Předběžně to bylo projednáno i s dalšími městskými částmi. Teď nás čeká diskuse s občany na Praze 1 a hlavně v koalici, kdy si budeme muset říct další postup. O městské vyhlášce bude muset hlasovat pětašedesát lidí zastupitelstva. Pracujeme na tom, abychom měli pečlivě připravený a vydiskutovaný návrh vyhlášky. O kterém se bude hlasovat na zastupitelstvu. Vše bude provázeno patřičnou komunikační kampaní, nikdo nebude překvapený tím, že se u něj objeví cedule zákazu vjezdu bez zaplacení.

Elekromobilům skončí parkování zdarma

V čem spočívá vámi avizovaná reforma parkovacího systému v Praze?

Mělo by dojít ke změnám v modrých zónách. Jednu už jsem zmiňoval, modrá zóna bude víc chráněná jenom pro rezidenty. Dojde i k posílení autonomie městských částí. Budou si určovat svoji část ceny za parkování. Teď je to tak, že magistrát určuje cenu. Není důvod, aby si městské části neurčovaly svoji cenu. Celý systém je poměrně komplikovaný. Začíná to tím, že po městě jezdí kamerové autíčko v režii TSK. To je jediná část celého systému, kterou mám ve své gesci. To se nám podařilo přesoutěžit, stálo to původně asi sto milionů korun ročně, teď je to asi padesát milionů. Nicméně díky tomu, že jsme to zlevnili, tak zase přidáváme autíčka. Zaznamenáváme díky tomu více přestupků. Takže když do budoucna pustíme dvakrát tolik autíček, budeme zase na původní ceně. Když autíčko zjistí přestupek, nafotí ho a jde to na městskou policii. Tu má v gesci primátor. Městská policie předá přestupek na městskou část.

Proč vlastně nemohou Pražané parkovat kdekoliv po městě, ale jenom ve své městské části. Proč se jednotlivé městské části nedohodly na nějakém jednotném systému?

Důvodů je více. Modré zóny jsou primárně určeny k ochraně parkování pro rezidenty. Legislativa říká, že parkování můžete dát jenom těm, kteří mají nějaký vztah k danému místu. Kdyby existovala nějaká celoměstská zóna, nebyly by modré zóny obhajitelné. Ale vymysleli jsme jinou variantu. Lidé si budou moci koupit „permanentku“ do všech fialových zón v Praze. Tato permanentka bude dostupná všem, i Středočechům.

Jak vypadá aktuální představa o parkování v Praze, v jaké fázi je váš návrh?

Co je aktuálně prodiskutováno s městskými částmi, je více změn. Větší ochrana modrých zón, více pravomocí pro městské části, možnost celoměstské pražské permanentky, zrušení přenosných parkovacích oprávnění, odstranění jednostranné výhody pro elektromobily. Elektromobily budeme podporovat jiným způsobem, podporou dobíjecí infrastruktury. Už je dlouho schváleno, že podpora parkování pro elektromobily v modrých zónách skončí v roce 2023, tady by nikdo neměl být překvapen. Všechny změny ještě musí projít procesem schvalování, to je opět nějakého půl roku. Předpokládám, že na tom bude shoda. Takže opatření začnou platit někdy v průběhu roku 2024.

