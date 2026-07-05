easyJet se přiblížil prodeji. Americký investor nabízí 147 miliard
Britský nízkonákladový dopravce easyJet je blízko převzetí americkou investiční společností Castlelake. Ta po několika odmítnutých pokusech zvýšila nabídku na 6,90 libry za akcii, čímž aerolinky oceňuje na 5,23 miliardy liber.
Britská nízkonákladová letecká společnost easyJet se přiblížila převzetí americkou investiční firmou Castlelake. Vedení aerolinek v zásadě souhlasí s vylepšenou nabídkou ve výši 6,90 libry za akcii a je připraveno ji doporučit akcionářům.
Nová nabídka oceňuje easyJet na 5,23 miliardy liber, tedy zhruba 147 miliard korun, uvedla agentura Bloomberg. Předchozí návrh Castlelake činil 6,50 libry za akcii a hodnotil aerolinky na 4,93 miliardy liber.
Evropský letecký gigant Airbus uskutečnil premiérový zkušební let svého letadla upraveného pro nejdelší komerční linku světa. Stroj má zajistit první nonstop spojení australského Sydney s Londýnem a později i s New Yorkem. Je to příklad toho, že letecké technologie se stále vyvíjejí, ale zase až tak moc při tom nespěchají – toto letadlo bude mít aspoň dva roky zpoždění.
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Zprávy z firem
Evropský letecký gigant Airbus uskutečnil premiérový zkušební let svého letadla upraveného pro nejdelší komerční linku světa. Stroj má zajistit první nonstop spojení australského Sydney s Londýnem a později i s New Yorkem. Je to příklad toho, že letecké technologie se stále vyvíjejí, ale zase až tak moc při tom nespěchají – toto letadlo bude mít aspoň dva roky zpoždění.
Castlelake chce modernizovat flotilu
easyJet už dříve odmítl čtyři nabídky na převzetí. Většinou argumentoval tím, že navržené podmínky neodpovídají skutečné hodnotě firmy. V červnu ale aerolinky naznačily ochotu v jednání pokračovat, když Castlelake umožnily omezený přístup k vybraným obchodním údajům.
Obě strany se nyní dohodly také na prodloužení lhůty podle britských pravidel pro převzetí. Castlelake musí do 3. srpna do 17:00 londýnského času předložit závaznou nabídku, nebo od záměru ustoupit.
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Firmy zároveň upozornily, že definitivní dohoda ještě není jistá. „Nelze zaručit, že bude učiněna závazná nabídka, a to ani v případě, že budou splněny nebo prominuty všechny předběžné podmínky,“ uvedly ve společném prohlášení.
Castlelake zároveň zdůraznil, že má k easyJetu i jeho zaměstnancům mimořádný respekt. Podle svého vyjádření chce podpořit další růst aerolinek i jejich program modernizace flotily.
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Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Převzetí evropské letecké společnosti americkým investorem naráží také na pravidla Evropské unie. Ta vyžadují, aby většinu aerolinek vlastnili občané EU. Castlelake proto už dříve navrhl strukturu, která má tyto podmínky splnit. Součástí plánu je partnerství s bývalým provozním ředitelem easyJetu Peterem Bellewem a leteckým konzultantem Markem Breenem. Ti by vlastnili společnost se sídlem v EU, která by měla nad aerolinkami většinovou kontrolu.
easyJet patří mezi největší letecké dopravce v Evropě. Loni přepravil více než 90 milionů cestujících a provozuje přes 1200 linek ve 38 zemích. Firmu založil v roce 1995 britsko-kyperský podnikatel Stelios Haji-Ioannou, který je se svou rodinou stále největším akcionářem s podílem kolem 15 procent.
Castlelake sídlí v Minneapolisu a patří mezi významné investory v leteckém odvětví. Spravuje aktiva v hodnotě zhruba 38 miliard dolarů, tedy přes 803 miliard korun.
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Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.