Aerolinky easyJet couvly z dohody s Castlelake. Vyšší nabídku přineslo Apollo
O easyJet se schyluje k miliardové bitvě. Vedení aerolinek už nechce doporučit nabídku Castlelake a dává přednost Apollu, které za jednu akcii nabízí 7,15 libry. Oba zájemci nyní musí své návrhy rychle proměnit v závazné nabídky.
Britské nízkonákladové aerolinky easyJet se v zásadě dohodly na převzetí americkou investiční společností Apollo Global. Ta firmu ocenila na 5,7 miliardy liber, tedy přibližně 162 miliard korun, a překonala konkurenční nabídku od společnosti Castlelake.
Představenstvo easyJetu už proto nehodlá akcionářům doporučit návrh Castlelake, na němž se přitom obě strany předběžně dohodly jen několik dní předtím. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na sdělení britské společnosti.
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Apollo nabídlo více
Apollo nabízí za jednu akcii easyJetu přibližně 7,15 libry. To je asi o 3,6 procenta více než poslední vylepšený návrh Castlelake, který činil 6,90 libry za akcii.
„Navrhovaná hotovostní nabídka je pro akcionáře společnosti easyJet výhodnější, neboť nabízí vyšší hotovostní hodnotu než poslední návrh společnosti Castlelake,“ uvedly easyJet a Apollo ve společném prohlášení.
Vedení aerolinek se tak přiklonilo k nabídce, která přináší akcionářům vyšší okamžitý výnos. Dohoda ale zatím není definitivní.
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Začíná boj o aerolinky
Dnešní oznámení může podle Reuters odstartovat otevřený souboj o převzetí easyJetu. Castlelake se totiž stále může pokusit svou nabídku znovu zvýšit.
Britský nízkonákladový dopravce easyJet je blízko převzetí americkou investiční společností Castlelake. Ta po několika odmítnutých pokusech zvýšila nabídku na 6,90 libry za akcii, čímž aerolinky oceňuje na 5,23 miliardy liber.
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Britský nízkonákladový dopravce easyJet je blízko převzetí americkou investiční společností Castlelake. Ta po několika odmítnutých pokusech zvýšila nabídku na 6,90 libry za akcii, čímž aerolinky oceňuje na 5,23 miliardy liber.
Oba zájemce tlačí čas. Castlelake musí závaznou nabídku předložit nejpozději 3. srpna. Apollo má lhůtu do 7. srpna, jinak bude muset od záměru odstoupit.
Vyšší nabídka Apolla tedy nemusí být posledním slovem. Castlelake se může pokusit vrátit do hry dalším navýšením ceny.
Jeden z největších dopravců v Evropě
EasyJet patří mezi největší letecké společnosti v Evropě. Loni přepravil více než 90 milionů cestujících a provozuje přes 1200 linek ve 38 zemích.
Aerolinky založil v roce 1995 britsko-kyperský podnikatel Stelios Haji-Ioannou. Dodnes zůstává jejich největším akcionářem a společně s rodinou vlastní přibližně patnáctiprocentní podíl. Jeho postoj může být pro výsledek případného převzetí důležitý.
Souboj dvou investičních obrů
Castlelake sídlí v americkém Minneapolisu a dlouhodobě se zaměřuje na investice v letectví. Spravuje aktiva v hodnotě přibližně 38 miliard dolarů, tedy více než 803 miliard korun.
Apollo Global je výrazně větší. Spravuje majetek za více než bilion dolarů a investuje napříč průmyslem, financemi, nemovitostmi i infrastrukturou. Podíl drží také v české realitní skupině CPI Property Group.
Případná koupě easyJetu by pro Apollo znamenala jednu z největších investic do evropské letecké dopravy. Pro samotné aerolinky by šlo o zásadní změnu po více než třiceti letech od jejich založení.
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