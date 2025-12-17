DRFG sází na optiku. Slovenský FibreNet je plně v jejích rukou
Brněnská investiční skupina DRFG Davida Rusňáka získala plnou kontrolu nad slovenskou společností FibreNet, která provozuje stovky kilometrů optické sítě. Cena transakce zveřejněna nebyla, ale podle odhadu expertů se bude pohybovat v řádech stovek milionů korun, píše server Seznam Zprávy.
Investiční skupina DRFG Davida Rusňáka získala třicetiprocentní podíl ve slovenské firmě FibreNet a získala tak nad firmou plnou kontrolu.
„DRFG odkoupila zbývajících 30 procent ve společnosti FibreNet od jejího zakladatele a minoritního akcionáře,“ uvedl podle serveru spolumajitel skupiny DRFG Roman Řezníček, který má na starosti oblast telekomunikací. Menšinovým akcionářem byla podle účetní závěrky FibreNet společnost FibrePartners, za níž stojí původní zakladatel FibreNet Szabolcs Heizer.
Cenu za podíl strany neuvedly. Když ale chtěla skupina DRFG před čtyřmi lety FibreNet prodat, cena se podle Rusňáka neměla dostat pod 25 milionů eur, (tehdy asi 650 milionů korun). Cena za menšinový podíl se tak bude rovněž pohybovat v řádu stovek milionů korun, píše server a částku dokládá odhady expertů z trhu.
Ambice v národní infrastruktuře
Slovenská optická síť je napojená na panevropskou telekomunikační trasu od západní Evropy přes Rusko do Číny. „Kromě akvizic menších regionálních providerů chceme cílit i na větší telekomunikační subjekty a infrastrukturu s národní ambicí,“ sdělil Řezníček. Už na začátku roku DRFG koupila společnost Progres-TS, která v okolí Bratislavy vlastní optickou a televizní kabelovou síť.
DRFG Investment Group je česká investiční skupina orientovaná na střední Evropu. Jejím zakladatelem a největším akcionářem je brněnský podnikatel David Rusňák. Soustředí se převážně na investice do nemovitostí, telekomunikací a finančních služeb. Skupina spravuje v Česku, Polsku a na Slovensku nemovitosti a developerské projekty v hodnotě přes 25 miliard korun.
