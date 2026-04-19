newstream.cz

Dětská výživa s jedem na krysy je i v Česku. HiPP stahuje skleničky z prodeje

Nebezpečné skleničky dětské výživy značky HiPP, které obsahovaly jed na krysy, se objevily i v Česku a na Slovensku. Společnost HiPP proto uvedla, že maloobchodníci v obou zemích preventivně stáhli všechny výrobky z prodeje.

Případem se zabývají jihomoravští kriminalisté, hygienici i Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), která zároveň varovala spotřebitele. Podle ní se může na českém trhu vyskytovat záměrně otrávená dětská výživa ve skleničkách této značky.

„V rámci šetření bylo zjištěno, že sklenice dětské výživy HiPP, se kterými bylo manipulováno, byly zajištěny také v České republice a na Slovensku. Analýza potvrdila přítomnost jedu na krysy,“ uvedla firma. Dodala, že případ nesouvisí s výrobním procesem ani kontrolními mechanismy kvality.

Podle policie zatím není míra ohrožení vysoká, přesto úřady apelují na maximální opatrnost. Na problém jako první upozornily rakouské úřady, které varovaly před konzumací výrobků zakoupených v síti Spar. Případ souvisí s podezřením na vydírání v Eisenstadtu, kde měl být do sklenic přimíchán jed snižující srážlivost krve.

Podezřelé skleničky byly nalezeny i v Česku a na Slovensku. V tuzemsku se jedna z nich objevila podle serveru Aktu.news v Brně, kde případ řeší kriminalisté i hygienici.

Jak poznat nebezpečné výrobky?

Nebezpečné výrobky lze podle úřadů rozpoznat například podle bílé nálepky s červeným kruhem na dně, poškozeného nebo již otevřeného víčka, chybějícího bezpečnostního uzávěru či neobvyklého zápachu.

Hygienici důrazně varují, aby lidé takové výrobky v žádném případě nekonzumovali ani nepodávali dětem. Doporučují skleničku oddělit od ostatních potravin, ideálně s použitím rukavic, a následně si důkladně umýt ruce. V případě podezření je nutné kontaktovat hygienickou stanici.

První případ byl zaznamenán v rakouské spolkové zemi Burgenland. Skleničku nahlásil zákazník a laboratorní testy následně potvrdily přítomnost jedovaté látky.

V pondělí večer bude v pákistánské metropoli Islámábádu americká delegace, aby jednala s Íránem o dohodě, napsal na své sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump. Zároveň Íránu pohrozil zničením všech elektráren a mostů v zemi, pokud nepřijme dohodu, kterou nabízejí Spojené státy. Teherán podle Trumpa v sobotu porušil sjednané příměří, když v Hormuzském průlivu zahájil palbu na proplouvající lodě.

Pákistánem zprostředkované 14denní příměří mezi USA a Íránem vstoupilo v platnost minulý týden. Následná mírová jednání, kterých se minulý víkend v Islámábádu zúčastnil i viceprezident J. D. Vance, skončila bez úspěchu. Mezi spornými body bylo kromě íránského jaderného programu i znovuotevření strategického Hormuzského průlivu, který Teherán v reakci na americko-izraelské údery zahájené 28. února de facto zablokoval.

V pátek Írán sice průliv otevřel, ale v sobotu ho opětovně zablokoval s odůvodněním, že Washington nadále pokračuje v námořní blokádě jeho přístavů. Několik plavidel pak hlásilo střet s íránskými ozbrojenými složkami.

Stanice ABC News po zveřejnění Trumpova příspěvku uvedla, že americkou delegaci povede opět viceprezident Vance. Odvolala se přitom na amerického velvyslance při OSN.

Papež se distancuje od Trumpa. „Debatu s ním vést nechci," vzkázal Lev XIV.

Lev XIV. během své cesty po čtyřech afrických zemích vyjádřil lítost nad tím, že jeho projevy si mnozí vyložili jako reakci na kritiku od amerického prezidenta Donalda Trumpa. Šéf Bílého domu tento týden hlavu katolické církve slovně napadl na sociálních sítích. Papež na palubě letounu mezi Kamerunem a Angolou podle agentury AFP upozornil, že není v jeho zájmu s Trumpem vést jakoukoli další debatu.

Večerní rutina funguje jako přirozené vyústění celého dne. Má totiž přímý dopad na to, jak se organismus zotaví během noci a s jakou energií vstaneme ráno. Večer je čas, kdy tělo postupně přechází z aktivního režimu do regeneračního, a tento přechod neprobíhá automaticky jen proto, že jsme unavení. Jak trávíme večer, ovlivní nejen rychlost usínání a hloubku spánku, ale i celkovou kvalitu regenerace.

Spánkový cyklus řídí hormon melatonin, jehož produkce se přirozeně spouští s poklesem světla. Umělé osvětlení, a zejména modré světlo z obrazovek, tento proces narušuje. Přítomnost takového druhu světla totiž vysílá mozku signál, že je stále den a máme být aktivní. Výsledkem je potom pozdější usnutí a tím i pravděpodobné zkrácení hlubokých spánkových fází. Ráno pak máme pocit, že spánek nebyl dostatečně regenerující, i když jsme strávili v posteli dostatek hodin. Jedním z nejúčinnějších kroků je proto snížení intenzity osvětlení v domácnosti v poslední jedné až dvou hodinách před spánkem a omezení obrazovek nebo alespoň použití filtru modrého světla. Teplé, tlumené světlo večer pak hraje roli signálu, který podporuje přirozené fyziologické nastavení našich biorytmů.

Roli hraje i teplota

Podobně důležitou roli jako světlo hraje i teplota. Tělesná teplota před usnutím má přirozenou tendenci klesat a tento pokles je jedním ze signálů, které usínání spouštějí. Teplá sprcha nebo koupel paradoxně tomuto procesu pomáhají, protože po výstupu z teplé vody dojde k rychlejšímu ochlazení povrchu těla, což usnutí urychluje. Chladnější prostředí v ložnici tento efekt podporuje a hlubší spánkové fáze jsou v chladnějším prostředí stabilnější. Naopak intenzivní fyzická aktivita těsně před spánkem teplotu zvyšuje a organismus aktivuje. Náročnější fyzickou aktivitu je tedy lepší plánovat do dřívější části dne, nejlépe s odstupem alespoň dvou hodin před ulehnutím.

Nervový systém potřebuje čas na přechod z reaktivního do klidového režimu a ten mu musíme vědomě vytvořit. Moderní večer je naplněn podněty ve formě obrazovek, které tento přechod komplikují. Udržují nervový systém ve stavu pohotovosti dlouho poté, co by si tělo přálo být v klidu. Večer je přirozeně vhodný čas pro nižší nároky na výkon a rozhodování, a pokud je to možné, vyplatí se náročnější úkoly přesunout na dřívější hodiny. Co naopak nervovému systému pomáhá, jsou opakující se, předvídatelné činnosti, jako čtení, lehké protažení, klidná procházka, ruční práce nebo jiné aktivity s nízkým kognitivním a fyzickým nárokem. Tyto činnosti jsou prospěšné kdykoliv, ale v kontextu večerní rutiny plní i roli přechodového rituálu, který tělu signalizuje blížící se odpočinek. Mozek se na tento vzorec postupně naladí a s každým opakováním přechod probíhá snadněji.

Příjem jídla a tekutin večer má přímý dopad na kvalitu spánku. Větší jídla těsně před spánkem zatěžují trávicí systém v době, kdy by měl organismus přecházet do regeneračního režimu, což se projevuje horším usínáním, neklidným spánkem nebo ranním pocitem těžkosti. Ideální je zakončit hlavní jídlo dne dvě až tři hodiny před ulehnutím. Alkohol, který bývá vnímán jako prostředek k uvolnění, spánek ve skutečnosti fragmentuje a potlačuje hluboké spánkové fáze. I když můžeme usnout rychleji, regenerativní kvalita spánku je na všech úrovních horší. Kofein má poločas rozpadu v těle šest až osm hodin, takže káva odpoledne může ovlivňovat usínání, u citlivějších jedinců je tato hranice ještě dřívější.

Nedoceněnou součástí večerní rutiny je práce s myslí. Den s sebou přináší nevyřešené situace, otevřené úkoly a myšlenky, které se vracejí ve chvíli, kdy se snažíme usnout. Krátké zachycení těchto věcí na papír, ať už formou seznamu úkolů na zítřek nebo volného psaní bez struktury, pomáhá mysli je pustit, protože se sníží potřeba udržovat paměť aktivovanou. Podobnou funkci může plnit krátká reflexe nad proběhlým dnem. Stejně jako u ranní rutiny platí, že večerní sekvence funguje nejlépe tehdy, když je jednoduchá a konzistentní, bez zbytečných ambicí. Efekt je kumulativní a projevuje se postupně jako stabilnější energie, lepší nálada, kratší doba usínání a vyšší celková regenerace.

