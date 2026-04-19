Dětská výživa s jedem na krysy je i v Česku. HiPP stahuje skleničky z prodeje
Nebezpečné skleničky dětské výživy značky HiPP, které obsahovaly jed na krysy, se objevily i v Česku a na Slovensku. Společnost HiPP proto uvedla, že maloobchodníci v obou zemích preventivně stáhli všechny výrobky z prodeje.
Případem se zabývají jihomoravští kriminalisté, hygienici i Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), která zároveň varovala spotřebitele. Podle ní se může na českém trhu vyskytovat záměrně otrávená dětská výživa ve skleničkách této značky.
„V rámci šetření bylo zjištěno, že sklenice dětské výživy HiPP, se kterými bylo manipulováno, byly zajištěny také v České republice a na Slovensku. Analýza potvrdila přítomnost jedu na krysy,“ uvedla firma. Dodala, že případ nesouvisí s výrobním procesem ani kontrolními mechanismy kvality.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Podle policie zatím není míra ohrožení vysoká, přesto úřady apelují na maximální opatrnost. Na problém jako první upozornily rakouské úřady, které varovaly před konzumací výrobků zakoupených v síti Spar. Případ souvisí s podezřením na vydírání v Eisenstadtu, kde měl být do sklenic přimíchán jed snižující srážlivost krve.
Podezřelé skleničky byly nalezeny i v Česku a na Slovensku. V tuzemsku se jedna z nich objevila podle serveru Aktu.news v Brně, kde případ řeší kriminalisté i hygienici.
Jak poznat nebezpečné výrobky?
Nebezpečné výrobky lze podle úřadů rozpoznat například podle bílé nálepky s červeným kruhem na dně, poškozeného nebo již otevřeného víčka, chybějícího bezpečnostního uzávěru či neobvyklého zápachu.
Hygienici důrazně varují, aby lidé takové výrobky v žádném případě nekonzumovali ani nepodávali dětem. Doporučují skleničku oddělit od ostatních potravin, ideálně s použitím rukavic, a následně si důkladně umýt ruce. V případě podezření je nutné kontaktovat hygienickou stanici.
První případ byl zaznamenán v rakouské spolkové zemi Burgenland. Skleničku nahlásil zákazník a laboratorní testy následně potvrdily přítomnost jedovaté látky.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.