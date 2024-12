Strnadova CSG prodala dolarové dluhopisy za 17,5 miliardy korun

Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group (CSG) prodala dolarové dluhopisy za 734 milionů dolarů (v přepočtu přes 17,5 miliardy korun). Uvedl to dnes server HN.cz. Mluvčí CSG Andrej Čírtek přesnou částku neuvedl. Serveru řekl jen, že objem emise činil více než 700 milionů dolarů. Peníze z prodeje bondů mají CSG pomoci částečně pokrýt akvizici skupiny Kinetic, sdružující přední americké výrobce malorážového střeliva, píše server. Majitelem CSG je český podnikatel Michal Strnad.

O dolarové bondy CSG byl podle Čírtka zájem. „Emise byla upsaná v krátké době,“ uvedl. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 150 tisíc dolarů (asi 3,6 milionu korun). Očekávaný kupon, tedy roční úrok, je podle serveru okolo 11,7 procenta. Dluhopisy jsou splatné v roce 2030.

Peníze za dluhopisy mají podle HN.cz sloužit na částečné pokrytí nákladů na akvizici Kinetic Group za 2,2 miliardy dolarů (téměř 53 miliard korun). CSG si také na podporu akvizice a na refinancování stávajícího dluhu půjčila dohromady 2,245 miliardy eur (asi 56,3 miliardy korun), píše server.

CSG je globálně působící holding. Hlavní výrobní podniky má v Česku, na Slovensku, ve Španělsku, Itálii, Indii, Británii a USA. Zaměřuje se na strojírenství a automobilový, železniční, letecký a obranný průmysl. V podnicích holdingu CSG a propojených firmách pracuje více než 10 tisíc lidí. Skupina loni zvýšila čistý zisk meziročně o 49 procent na zhruba pět miliard korun. Tržby činily téměř 42 miliard korun.

