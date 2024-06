Macron hraje vabank proti Le Penové, odnesly to trhy v celé Evropě

Z Francie v pondělí odtekly miliardy. Investoři v nervozitě vyprodávali francouzské akcie i dluhopisy, proti dolaru spadlo euro. Nejistota se může protáhnout na celý měsíc.

Francouzský prezident Emmanuel Macron se těsně před výsledkem evropských voleb pustil do riskantní hry o svůj politický život: Když bylo zjevné vítězství ultrapravicové strany Marine Le Penové, oznámil rozpuštění parlamentu a vyhlásil nové parlamentní volby. Investoři tak jsou pod dvojím tlakem, jednak kvůli vítězství francouzských populistů a za druhé kvůli nejisté budoucnosti. Jak napsal deník Le Monde: Tahle sázka ve stylu 'všechno, nebo nic' může Francii přinést krajně pravicového premiéra za méně než měsíc.

Index francouzských akcií CAC 40 klesl o dvě procenta. Nervozitu odnášejí hlavně banky, jejich akcie padaly až o devět procent. Výprask na trhu dostala i nejhodnotnější evropská firma LVMH. Výrobce luxusního zboží vlastněný rodinou Arnaultových klesal během dne o více než tři procenta.

Euro se proti dolaru propadlo na 1,0750, což je měsíční minimum. Stouply také výnosy francouzských vládních dluhopisů, které značí vyšší riziko toho, zda stát dodrží své závazky, a to na nejvyšší letošní úroveň. To je další rána poté, co kvůli zvyšujícímu se státnímu dluhu srazila agentura Standard & Poor zemi rating na AA-. Francouzský vabank včera stáhl celoevropský akciový index Stoxx 600 o procento.

Odvahu má, ale....

Strana Národní sdružení (NR) Marine Le Penové si v neděli však připsalo své doposud největší vítězství ve volbách do Evropského parlamentu, kdy Macronovu centristickou koalici porazilo o více než 15 procentních bodů. Macron uvedl, že první kolo voleb vypíše na 30. června, druhé na 7. července. Pokud Le Penová vyhraje parlamentní volby, Macron přijde o vliv nad domácí politikou, varují analytici.

Investoři to považují za velký gamble. „Investoři nesdílejí Macronovu ochotu riskovat,“ řekl Bloombergu Stefan Koopman, hlavní makro stratég Rabobank. „Jeho odvaha je nepopiratelná, to bychom mu přiznali, ale vypadá to jako zdvojnásobení sázky po špatných výsledcích.“ Analytici varují, že Macronův krok uvrhl do nejistoty celou Evropu na celý měsíc.

