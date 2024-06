Šperky nejsou investice, říká obchodnice se zlatem Marika Čupa

Zlato je ochrana proti krizi, inflaci, devalvaci měny či bankovní krizi, říká Hana Boxanová, expertka na investiční drahé kovy a regionální ředitelka Golden Gate. V rozhovoru o investování do zlata, který vedla investiční expertka a spolupracovnice newstream.cz Marika Čupa, Boxanová vysvětluje, proč a jak investovat do zlata, jak poznat kvalitní investiční zlato, jak se určuje cena zlatých slitků a na co si dát při investování do zlata pozor.

Proč by lidé vůbec měli investovat do zlata?

Důvodů je mnoho a řada nich budou individuální, ale hlavním motivem, proč lidé investují do zlata, je dlouhodobá ochrana majetku. Proti krizi, inflaci, proti devalvaci měny či třeba proti bankovní krizi.

Stále platí, že zlato je jedinečný nástroj pro diverzifikaci, už babičky říkaly nedávej všechny vajíčka do jednoho košíku a při investování to platí dvojnásob. Jestli chci dlouhodobě vždycky vydělávat a ne prodělávat, potřebuji mít silné, zdravé robustní portfolio, které funguje za každé situace, za každého ekonomického scénáře, ať se v ekonomice, v politice, ve společnosti děje cokoliv. Právě v době recese či krize zlato roste a v dlouhodobém horizontu tak zlato chrání kupní sílu našich úspor.

Jak se liší investiční zlato od běžných zlatých šperků?

Pokud chcete investovat do zlata, ideální jsou zlaté slitky, lidé také říkají cihličky. Zlatý šperk bych investicí v pravém slova smyslu nenazvala, protože kromě hodnoty zlata zaplatíte také za umělecké zpracování a taky pozor, na rozdíl od investičního zlata, které je osvobozené od DPH, při koupi šperků navíc platíte DPH.

A co zlaté mince? Dají se považovat za investici?

Mince už jsou složitější téma. Rozlišujeme mezi investičními mincemi, které se vyrábějí v obrovských nákladech a jejich cena se liší jen málo od ceny zlatých slitků. A potom je zde moderní numismatika, to už jsou mince, které se vyrábějí v omezených sériích nebo v omezeném počtu kusů. U mincí často platíte v ceně i přirážku za numismatické zpracování, přirážka může být i velká podle toho, o jakou minci jde.

Jak je to s prodejem zlatých mincí?

U zlatých mincí je důležitá likvidita v případě prodeje. Prodej unikátní mince bude vždycky záviset na tom, jestli se vy jako prodávající a kupující vzájemně najdete. Existuje rčení, že jediná vzácnější věc, než vzácná mince, je kupec, který hledá vzácnou minci. Takže investování do zlatých mincí je velmi komplexní téma. Pokud s investováním do zlata někdo začíná, tak bych si to mincemi nekomplikovala a zvolila bych jednodušší možnost, a to investovat do zlatých slitků.

Na co si dát při nákupu investičního zlata pozor?

Na prvním místě bych rozhodně kupovala u renomovaného obchodníka, který má dobré renomé a historii a garantuje vám i výkup slitků v případě, že se v budoucnu rozhodnete zlato prodat. Zásadní je kupovat slitky od světoznámých uznávaných sléváren, jako příklad můžeme uvést třeba slévárny Valcambi, Argor Heraeus či Perth Minth.

Pokud kupujete investiční slitek od světoznámých sléváren, prodáte ho v případě potřeby kdekoli na světě. Nemusíte se také obávat kvality a certifikace, investiční slitky jsou už opatřeny ochrannými prvky, certifikát je a číslo slitku jsou součástí plastového obalu, ve kterém je slitek zabalený. Důležitá věc je slitek nerozbalovat a nechat ho v originálním neporušeném obalu, bude se vám pak lépe prodávat.

Jak velké slitky je ideální si koupit?

Zlaté slitky se vyrábí už od 1 gramu. Velmi rozšířené jsou slitky o váze jedné trojské unce, což je 31,103 gramů, takový slitek aktuálně stojí zhruba kolem 60 tisíc korun. Pokud chcete investovat více peněz, je lepší koupit si jeden slitek o váze trojské unce než 31 jednogramových slitků, protože u trojské unce vás jeden gram zlata vyjde levněji než u gramového slitku. Je to kvůli nákladům slévárny, které jsou samozřejmě započteny v ceně slitku.

