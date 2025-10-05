Bitcoin je opět v kurzu a láme rekordy. Prolomil cenu 125 tisíc dolarů za minci
Cena nejznámější kryptoměny bitcoin dnes poprvé překročila hranici 125 tisíc dolarů (zhruba 2,6 milionu Kč). Překonala tak dosavadní rekord z poloviny letošního srpna. Bitcoin podle analytiků těží mimo jiné z růstu cen jiných aktiv, jako jsou akcie či zlato. Od začátku letošního roku si bitcoin připisuje více než 30 procent, informuje agentura Bloomberg.
Podle specializovaného serveru CoinDesk se cena bitcoinu vyšplhala až na zhruba 125 400 dolarů, později však o část zisků přišla. Krátce po 08.00 SELČ se pohybovala v blízkosti 125 100 dolarů, za posledních 24 hodin si tak připisovala asi dvě procenta.
K výstupu ceny bitcoinu na rekord podle Bloombergu přispěl rovněž obnovený příliv peněz do bitcoinových investičních fondů obchodovaných na burze (ETF). Agentura také upozornila, že říjen je pro cenu bitcoinu z historického hlediska příznivým měsícem. V devíti z uplynulých deseti říjnů totiž bitcoin vykázal růst.
Předchozího rekordu bitcoin dosáhl 14. srpna, kdy poprvé překročil hranici 124 tisíc dolarů. Bitcoin už delší dobu těží ze vstřícnějšího přístupu administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa ke kryptoměnám. Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn. Založen je na technologii blockchain, což je decentralizovaná účetní kniha, která umožňuje transparentně a zároveň bezpečně posílat data, nejen kryptoměny. V roce 2010 stál bitcoin méně než jeden dolar.
