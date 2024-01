Stále více Čechů realizuje své plány pomocí pasivního investování

Investování dnes už není jen pro vyvolené, kteří mají nadstandardní znalosti trhu nebo velký kapitál. Dostupnost investic je na nejvyšší úrovni v historii. Díky nástrojům tzv. pasivního investování se do nich může pustit každý i s minimem prostředků.

Hlavním nástrojem pasivního investování jsou tzv. ETF (Exchange-Traded Fund), tedy burzovně obchodované fondy obsahující různé instrumenty, např. akcie, dluhopisy nebo komodity. Nákupem i jednoho fondu se dá investovat do vybraného odvětví, indexu nebo regionu. Díky tomu jsou ETF ideálním nástrojem pro stabilní a dlouhodobé investice a jejich popularita roste.

Tento trend je patrný i u nás. Mezi klienty společnosti XTB (globální fintech nabízející online platformu pro investování a mobilní aplikaci) v Česku se počet investorů do ETF od roku 2021 více než zdvojnásobil a dosáhl podílu 42 procent mezi všemi formami investic, jež společnost poskytuje. Současně více než 31 procent investorů v Česku začíná svou investiční cestu právě s touto třídou aktiv.

Pasivní investování skrze ETF má oporu i mezi odbornou veřejností, kde převládá názor, že je pro běžné lidi nejlepší volbou. Věhlasný investor Warren Buffett v jednom ze svých rozhovorů řekl, že kdyby pro něj nebylo investování takovou vášní, pravděpodobně by jen pasivně investoval do ETF na nejznámější index S&P 500 a nepřečetl by si jediný finančně orientovaný titulek v novinách.

Rostoucí potenciál ETF mohou teď investoři využít přímo v mobilní aplikaci XTB pomocí Investičních plánů. Toto řešení umožňuje nastavit si plány výběrem ETF, o které má investor zájem. U jednotlivých investic se dá také libovolně nastavit procentní podíl a flexibilně je spravovat. V rámci Investičních plánů mohou mít investoři až 10 různých plánů (portfolií) složených z různých ETF.

Plány se dají doplňovat a upravovat přímo v aplikaci. Rovněž je možné nastavit opakované platby. Další peníze se tak investují automaticky podle preferencí, které lze kdykoliv dále upravit podle aktuálních potřeb a investičních cílů. Tím nemusí být zrovna odchod do důchodu, ale třeba nový produkt, jehož uvedení na trh investor vyhlíží.

„ETF a pasivní investování poskytují možnost vytvořit diverzifikované portfolio bez nutnosti ručního výběru jednotlivých nástrojů. Investiční plány dělají pasivní investování ještě jednodušší a intuitivnější, což může znamenat další rozmach této třídy aktiv na trhu,” říká David Šnajdr, ředitel české pobočky XTB.

Vloni si investoři v Česku vybírali především indexové ETF (založené na indexech S&P 500, MSCI World a NASDAQ 100), následované ETF, které reprezentují výkonnost společností s vysokým hodnocením v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy (ESG). V TOP 5 byly také ETF s expozicí na největší technologické společnosti.