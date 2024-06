Proč se zajímat i o neamerické akcie. Důvodů je hned několik

Investoři, kteří chtějí svá portfolia skutečně diverzifikovat, by se měli poohlédnout po jiných než „globálních“ indexech. Ty totiž obsahují příliš mnoho amerických akcií.

Americkým akciím se daří nejvíce na světě. Jejich nadstandardní výkonnost v posledních letech ale zapříčinila růst jejich váhy i v globálním indexu MSCI All Country World. Aktuálně 63 procent indexu jde na vrub akciím z USA.

„Investoři si tak musí položit otázku, zda jejich investice umístěné v podobném indexu nejsou v rozporu s jejich očekáváním o globální diverzifikaci, zda nepodstupují přílišnou expozici vůči Spojeným státům,“ říká Richard Bechník, hlavní investiční a ekonomický analytik Swiss Life Select a situaci připodobňuje ke zlaté éře japonských akcií.

„Japonské společnosti v 80. letech rychle rostly, což vedlo k tomu, že Japonsko mělo v jednu chvíli 40procentní váhu v indexu MSCI All World, tou dobou vyšší než Spojené státy. Po prasknutí bublin na realitním a akciovém trhu však Japonsko kleslo a dnes má v globálním indexu pouze pětiprocentní váhu,“ připomíná Bechník.

Historická data nicméně ukazují, že nadvláda amerických akcií trvá již minimálně přes půl století. „Americký akciový index S&P 500 vzrostl od roku 1972 o 4591 procent, zatímco portfolio, kde tvoří jednu polovinu S&P 500 a tu druhou MSCI World vzrostlo „pouze“ o 3796 procent,“ konstatuje Tomáš Cverna analytik XTB.

„Setkávám se s názorem, že investice do samotného S&P 500 není diverzifikovaná, protože investoři nakupují pouze americké akcie. Toto je z velké části omyl, protože podstatná část firem z S&P 500 působí na globálních trzích, a tak výkonnost akcií závisí i od vývoje nejen americké ekonomiky, ale především té globální,“ oponuje Cverna.

Indie na vzestupu

„Pokud investoři nechtějí investovat do amerického či „globálního“ indexu a zvyšovat tak svou expozici vůči americkým společnostem, ale chtějí být částečně exponovaní na rozvojových trzích, nabízí se varianta nákupu ETF kopírující právě akciové indexy na tzv. emerging markets,“ radí analytik XTB.

Velkým hitem byly v minulosti čínské akcie, těm se ale nyní moc nedaří. „V současnosti je na vzestupné vlně Indie,“ dodává Cverna. S tím souhlasí také investiční specialista pro rozvíjející se trhy Rajiv Nihalani z Amundi Asset Management podle kterého je indický akciový trh velký, diverzifikovaný a s velkým potenciálem růstu.

Dnes tak podle podle Nihalaniho existují minimálně čtyři lokální důvody, kvůli kterým se do budoucna může vyplatit mít v dynamickém portfoliu část peněz investovanou i na indickém akciovém trhu. O tom, které to jsou, jsme psali zde.

