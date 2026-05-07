Český průmysl neroste přesvědčivě. Naději dávají zakázky z Německa

K vývoji české ekonomiky je skeptických 60 procent firem
Ivana Pečinková
Český průmysl v březnu podle statistiků oslabil. Slabou, nicméně kladnou hodnotu nových zakázek drží nad vodou poptávka ze zahraničí, což je ostatně vidět i na výsledcích zahraničního obchodu. Zásadní význam má pro nás stále Německo.

Dnešní hlášení ČSÚ o výsledcích českého průmyslu v březnu ekonomy příliš nepotěšilo. Oproti únoru se totiž průmyslová výroba v reálném vyjádření snížila o 0,2 procenta a meziročně vzrostla o 0,9 procenta. Tedy nic moc. Ale vše není tak černé, jak se zdá.

„Je proto třeba oddělovat základ průmyslu od té části, jejíž výsledky fluktuují v závislosti na probíhajících plánovaných odstávkách jaderných elektráren,“ upozorňuje hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek na málo vnímanou skutečnost, že průmysl neznamená jen zpracovatelský průmysl, ale také energetiku.

Podle ČSÚ držel celkový výkon průmyslu nad vodou hlavně kovozpracující průmysl a výroba motorových vozidel. K růstu také významně přispěla výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení, zejména kolejových vozidel.

Česká ekonomika v březnu nabídla smíšený obraz. Zahraniční obchod skončil výrazným přebytkem, stavebnictví zrychlilo meziroční růst, průmysl však čtvrtý měsíc v řadě zpomalil. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad.

Zakázky vzrostly o 1,2 procenta

Hodnota nových zakázek v běžných cenách podle ČSÚ oproti únoru vzrostla o 0,9 procenta, meziročně pak o 1,2 procenta. Růst táhly zakázky ze zahraničí, které se meziročně zvýšily o 2,5 procenta. Domácí zakázky se naopak snížily o 1,1 procenta. Největší nárůst objednávek se týkal motorových vozidel, dále kovozpracujícího průmyslu a výroby elektrických zařízení.

„Průmysl sice zvolnil tempo, avšak daří se mu jet na vlně poptávky podporované i budováním vyšších zásob. Nejistota vyvolaná válkou v Perském zálivu totiž vyvolává obavy z hladkého fungování dodavatelských řetězců a vytváří potřebu kumulace výrobních vstupů i zásob hotových výrobků,“ hodnotí Petr Dufek s tím, že lze čekat, že průmysl zůstane v černých číslech i v dalších měsících.

Německý průmysl nabírá zakázky

S růstem nových objednávek českých firem ze zahraničí koresponduje i vývoj u našeho hlavního hospodářského partnera. Naše závislost na něm sice podle některých indicií klesá, nicméně když se podíváme na teritoriální strukturu salda našeho zahraničního obchodu, je tam Německo co do převisu našeho vývozu nad dovozem stále na prvním místě.

Také němečtí statistici dnes vydali sadu důležitých dat. Objem nových zakázek zpracovatelského průmyslu v Německu se podle předběžných údajů Spolkového statistického úřadu Destatis v březnu reálně zvýšil o 5 procent meziměsíčně a o 6,3 procenta meziročně. Situace se tedy zlepšila – v únoru se nové zakázky zvýšily o 1,4 procenta meziměsíčně a o 3,5 procenta meziročně. Když rostou zakázky německému průmyslu, rostou i objednávky pro subdodavatele, kterými jsou významně české firmy.

Pozitivní vývoj nových zakázek se podle Destatis týkal skoro všech hospodářských oblastí. Největší zásluhu na tom měla výroba elektrických zařízení, která šla meziměsíčně nahoru o 21,5 procenta, dále strojírenství s růstem o 6,9 procenta a také výroba výpočetní techniky, elektronických a optických produktů, která přidala 14,4 procenta. Zakázky ze zahraničí se zvýšily o 5,6 procenta, z toho zakázky ze zemí Evropské unie o 10,1 procenta.

Meziměsíčně se v březnu zvýšil také výstup zpracovatelského průmyslu, a to o 0,7 procenta. V meziročním srovnání ovšem německý zpracovatelský průmysl vyprodukoval o dvě procenta méně.

Kovanda vysvětluje investice: Čísla nestačí. Jak opravdu poznat dobrou akcii

Natálie Mužíková
P/E, EBITDA, cash flow nebo provozní marže. Finanční výkazy mohou začínajícím investorům připadat jako nepřehledná změť zkratek a čísel. Čtvrtý díl seriálu Kovanda vysvětluje investice s ekonomem Lukášem Kovandou ukazuje, že klíčem k úspěchu není znát nazpaměť každý ukazatel. Důležitější je pochopit, co se za čísly skutečně skrývá.

Zatímco v minulém díle s moderátorkou Izabelou Kalinovou rozebírali dividendy a pasivní příjem, tentokrát se hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda zaměřil na to, jak vybírat kvalitní firmy do portfolia a proč může být někdy nebezpečné slepě věřit analytikům i samotným finančním výkazům.

Když ani levná akcie nemusí být výhra

Na první pohled to zní jednoduše: najít podhodnocenou akcii, nakoupit ji levně a čekat na růst. Jenže právě určení okamžiku, kdy je firma skutečně „ve slevě“, patří mezi nejtěžší disciplíny investování.

„Kdybychom dopředu věděli, kde leží dno, bylo by investování mnohem snazší disciplínou,“ říká Lukáš Kovanda. Jako příklad zmiňuje období covidového propadu v roce 2020. Tehdy se rozhodl odchýlit od strategie pravidelného investování známé jako DCA (Dollar Cost Averaging je investiční strategie spočívající v pravidelném investování fixní částky peněz v předem určených intervalech, např. měsíčně, bez ohledu na aktuální cenu aktiva, pozn. red.) a nakupovat agresivněji než obvykle. Sázel totiž na to, že americká centrální banka nenechá trhy zkolabovat a přijde s masivní podporou ekonomiky.

Cíleně tehdy vybíral tituly, které byly v extrémním poklesu, například Boeing nebo Airbus. Bylo totiž zřejmé, že i když je nebe dočasně prázdné, lidé létat nepřestanou a vnitřní hodnota těchto firem je jinde než tehdejší tržní cena.

Kovanda zároveň upozorňuje, že podobné sázky na „nalezení dna“ jsou vždy spojené s rizikem a vyžadují značnou dávku disciplíny.

Výkazy jako rentgen firmy

Aby ale investor dokázal rozpoznat příležitost, jako byl zmíněný Boeing, musí umět číst mezi řádky finančních výkazů. Podle Lukáše Kovandy by neměl propadnout „přesilovce“ čísel, ale soustředit se na ukazatele, které skutečně odhalují kondici firmy.

Jedním z nejdůležitějších je provozní zisk, tedy EBIT nebo EBITDA, který ukazuje, kolik firma reálně vydělává svou hlavní činností ještě před započtením daní nebo úroků. Právě tady se podle ekonoma často objevují první varovné signály.

„Pokud firma začne přibírat v administrativních nákladech a přestane investovat do výzkumu a vývoje, může to být začátek konce, i když její celková čísla zatím vypadají stabilně,“ varuje Kovanda.

Zisk na papíře vs. peníze v „kasičce“

Častou chybou začátečníků je, že sledují pouze čistý zisk. Ten ale může být podle Lukáše Kovandy zavádějící. V podcastu vysvětluje rozdíl mezi účetním ziskem a skutečným peněžním tokem, tedy cash flow. Firma totiž může na papíře vykazovat miliardové zisky díky vystaveným fakturám, pokud jí odběratelé neplatí včas, může se rychle dostat do problémů. Právě platební morálka klientů je podle ekonoma pro investora důležitou informací.

Pokud peníze váznou, firma si často musí půjčovat, aby překlenula období, než jí finance skutečně dorazí na účet. „Investora zajímá to, co je opravdu v kasičce, protože jen z reálných peněz může firma vyplácet dividendy nebo dál investovat,“ vysvětluje Kovanda.

Nejen čísla, ale i příběh a osobnosti

Kvalitní analýza se ale neobejde bez širšího kontextu a schopnosti číst vizi lidí, kteří firmy vedou. Jako příklad uvádí Lukáš Kovanda Elona Muska a jeho nákup sociální sítě Twitter, dnes X. I když se tento krok mohl zpočátku zdát kontroverzní nebo předražený, v širším kontextu budování takzvané „superaplikace“ může podle něj dávat smysl.

Investování tak není jen o tabulkách a ukazatelích, ale i o schopnosti odhadnout budoucnost firmy. Kovanda zároveň varuje před přílišným optimismem a slepou důvěrou v doporučení velkých investičních bank. I když analytici často predikují další růst, jejich modely vycházejí hlavně z historických dat a nemusí počítat s budoucími šoky nebo změnami nálady na trhu.

„Je důležité zachovat si kritické myšlení a nespoléhat slepě na to, že když banka napíše ‚koupit‘, je to sázka na jistotu,“ uzavírá Kovanda.

Co bude dál

Celý čtvrtý díl si můžete pustit přímo v přehrávači v článku. Seriál najdete také na platformách jako Spotify, Apple Podcasts nebo YouTube.

V příštím díle se seriál Kovanda vysvětluje investice zaměří na oceňování firem a investiční ukazatele. Dozvíte se, proč samotná cena akcie často nic neznamená, jak správně číst slavný ukazatel P/E nebo co o firmě prozradí zadlužení či návratnost aktiv.

Koupit byt nestačí. Flet řeší za investory výběr, výnos i správu

Newstream & Partner
Investiční byt dnes neznamená jen koupit a pronajmout. O tom, zda bude skutečně vydělávat, rozhodují data, lokalita i kvalitní správa. Společnost Flet proto investory provází od výběru nemovitosti přes pronájem až po dlouhodobou optimalizaci portfolia.

Pro řadu investorů je dnes nejcennější komoditou čas. Nechtějí týdny porovnávat projekty, řešit hypotéku, přebírání bytu, kuchyň, nájemníky, vyúčtování nebo reklamace. Chtějí, aby jejich investice ekonomicky dávala smysl a fungovala bez větších starostí.

Ne každý byt je investiční

O úspěchu investice často rozhodne už první krok, výběr bytu: „Samotný výběr stojí na čtyřech hlavních pilířích. Prvním je mikrolokalita, zajímá nás jen 25 % území Prahy. Druhým je více než 30 parametrů, které při hodnocení nemovitosti sledujeme. Třetím jsou ekonomické kalkulace, kde je klíčový především výnos vlastního kapitálu. Posledním pilířem je kvalita developera a právní dokumentace,“ přibližuje David Bureš, zakladatel a ceo Flet. Velká část bytů se vybírá ještě v neveřejné části prodeje u developerů. A právě kombinace těchto faktorů rozhoduje, zda má pro investora smysl.

Potřeby investorů

Samotná spolupráce začíná detailní analýzou investora. Základní otázka nezní, jaký byt se klientovi líbí, ale jaký má investiční cíl. „Nejčastější příchozí investor má dva až pět milionů korun s hypotečním rámcem šest až 15 milionů korun. Na začátku si účtujeme 50 tisíc korun plus DPH a při vyhledání vhodné nemovitosti se to započte do první faktury,“ popisuje Bureš. Vedle toho se hodnotí finanční možnosti investora, jeho bonita, případné další zdroje financování nebo možnost využití zástav na stávajících nemovitostech. Důležitá je i dosavadní zkušenost klienta a jeho představa o budoucím portfoliu.

Od hypotéky po převzetí bytu

Jakmile je byt vybraný, přichází na řadu financování, zhotovení hypotéky, převzetí bytu na plnou moc a příprava pronájmu. U developerských bytů se typicky jedná o kuchyň, spotřebiče a další vybavení. U nemovitostí z druhé ruky je proces širší: nejprve detailní analýza stavu, pak návrh nutných úprav a rekonstrukcí tak, aby byt odpovídal investiční logice. Flet koordinuje prověřené dodavatele, schvaluje rozpočet a zajišťuje celý průběh přípravy bytu včetně virtuálních prohlídek, které pomáhají s marketingem nájmu.

Jak se investicím daří v číslech?

Průměr růstu hodnoty všech nemovitostí v Praze od roku 2000 přesahuje podle statistického úřadu osm procent ročně, zatímco nájemné roste o více než pět procent ročně. A to jde o průměr celého trhu. „Nyní spravujeme kolem 1 400 bytů s celkovou hodnotou zhruba 11 miliard korun, přičemž jsme druhý největší správce bytů v Praze, takže těch příběhů je celá řada. Například byt ve Waltrovce koupený na počátku 2017 za cca 3,3 milionu korun má dnes hodnotu přes 8,5 milionu korun. Při 80procentní hypotéce je výnos vlastního kapitálu po odečtení úroků a přičtení nájemného na úrovni 19,5 procenta ročně,“ uzavírá Bureš.

