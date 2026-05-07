Český průmysl neroste přesvědčivě. Naději dávají zakázky z Německa
Český průmysl v březnu podle statistiků oslabil. Slabou, nicméně kladnou hodnotu nových zakázek drží nad vodou poptávka ze zahraničí, což je ostatně vidět i na výsledcích zahraničního obchodu. Zásadní význam má pro nás stále Německo.
Dnešní hlášení ČSÚ o výsledcích českého průmyslu v březnu ekonomy příliš nepotěšilo. Oproti únoru se totiž průmyslová výroba v reálném vyjádření snížila o 0,2 procenta a meziročně vzrostla o 0,9 procenta. Tedy nic moc. Ale vše není tak černé, jak se zdá.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
„Je proto třeba oddělovat základ průmyslu od té části, jejíž výsledky fluktuují v závislosti na probíhajících plánovaných odstávkách jaderných elektráren,“ upozorňuje hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek na málo vnímanou skutečnost, že průmysl neznamená jen zpracovatelský průmysl, ale také energetiku.
Podle ČSÚ držel celkový výkon průmyslu nad vodou hlavně kovozpracující průmysl a výroba motorových vozidel. K růstu také významně přispěla výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení, zejména kolejových vozidel.
Česká ekonomika v březnu nabídla smíšený obraz. Zahraniční obchod skončil výrazným přebytkem, stavebnictví zrychlilo meziroční růst, průmysl však čtvrtý měsíc v řadě zpomalil. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad.
Česko v březnu táhl export a stavebnictví. Průmysl ale zůstává varováním
Zprávy z firem
Česká ekonomika v březnu nabídla smíšený obraz. Zahraniční obchod skončil výrazným přebytkem, stavebnictví zrychlilo meziroční růst, průmysl však čtvrtý měsíc v řadě zpomalil. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad.
Zakázky vzrostly o 1,2 procenta
Hodnota nových zakázek v běžných cenách podle ČSÚ oproti únoru vzrostla o 0,9 procenta, meziročně pak o 1,2 procenta. Růst táhly zakázky ze zahraničí, které se meziročně zvýšily o 2,5 procenta. Domácí zakázky se naopak snížily o 1,1 procenta. Největší nárůst objednávek se týkal motorových vozidel, dále kovozpracujícího průmyslu a výroby elektrických zařízení.
„Průmysl sice zvolnil tempo, avšak daří se mu jet na vlně poptávky podporované i budováním vyšších zásob. Nejistota vyvolaná válkou v Perském zálivu totiž vyvolává obavy z hladkého fungování dodavatelských řetězců a vytváří potřebu kumulace výrobních vstupů i zásob hotových výrobků,“ hodnotí Petr Dufek s tím, že lze čekat, že průmysl zůstane v černých číslech i v dalších měsících.
Německý průmysl nabírá zakázky
S růstem nových objednávek českých firem ze zahraničí koresponduje i vývoj u našeho hlavního hospodářského partnera. Naše závislost na něm sice podle některých indicií klesá, nicméně když se podíváme na teritoriální strukturu salda našeho zahraničního obchodu, je tam Německo co do převisu našeho vývozu nad dovozem stále na prvním místě.
Také němečtí statistici dnes vydali sadu důležitých dat. Objem nových zakázek zpracovatelského průmyslu v Německu se podle předběžných údajů Spolkového statistického úřadu Destatis v březnu reálně zvýšil o 5 procent meziměsíčně a o 6,3 procenta meziročně. Situace se tedy zlepšila – v únoru se nové zakázky zvýšily o 1,4 procenta meziměsíčně a o 3,5 procenta meziročně. Když rostou zakázky německému průmyslu, rostou i objednávky pro subdodavatele, kterými jsou významně české firmy.
Emmanuel Macron ostře odmítl Trumpovu hrozbu vyšších cel na evropská auta a označil ji za vyhrožování destabilizací. Pokud USA cla skutečně zavedou, Evropská unie podle francouzského prezidenta musí sáhnout po nástrojích proti nátlaku. Na stole jsou podle něj všechny možnosti.
Macron jde proti Trumpovi: Pokud zavedete cla na auta, EU odpoví
Leaders
Emmanuel Macron ostře odmítl Trumpovu hrozbu vyšších cel na evropská auta a označil ji za vyhrožování destabilizací. Pokud USA cla skutečně zavedou, Evropská unie podle francouzského prezidenta musí sáhnout po nástrojích proti nátlaku. Na stole jsou podle něj všechny možnosti.
Pozitivní vývoj nových zakázek se podle Destatis týkal skoro všech hospodářských oblastí. Největší zásluhu na tom měla výroba elektrických zařízení, která šla meziměsíčně nahoru o 21,5 procenta, dále strojírenství s růstem o 6,9 procenta a také výroba výpočetní techniky, elektronických a optických produktů, která přidala 14,4 procenta. Zakázky ze zahraničí se zvýšily o 5,6 procenta, z toho zakázky ze zemí Evropské unie o 10,1 procenta.
Meziměsíčně se v březnu zvýšil také výstup zpracovatelského průmyslu, a to o 0,7 procenta. V meziročním srovnání ovšem německý zpracovatelský průmysl vyprodukoval o dvě procenta méně.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.