Strnad dodá české armádě obrněnce za čtyři miliardy

Ministerstvo obrany nakoupí 24 kolových obrněných vozidel Titus, cena celé zakázky převyšuje čtyři miliardy korun. Obrněnce obraně dodá firma Eldis ze skupiny Czechoslovak Group miliardáře Michala Strnada. O nákupu dnes ministerstvo informovalo vládu. Podpis smlouvy je podle sdělení ministerstva v plánu na nejbližší týdny.

V zakázce je zahrnuto pořízení 22 kusů vozidel ve velitelsko-štábní verzi, dvě vozidla v základní výbavě pro výcvik řidičů či školení instruktorů a specialistů. Úřad to uvedl na svém webu.

Za jedno vozidlo Titus ve velitelsko-štábní verzi ministerstvo zaplatí zhruba 137 milionu korun bez DPH. „Nad rámec této ceny jsou ve vozidle nové technologie, které jsou vyčísleny na 38,7 milionu korun,“ dodal úřad.

Další miliardové nákupy obrany

Ministerstvo obrany informovalo i o dalších nákupech. Pořídit má i 24 kolových obrněných vozidel MARS s integrovaným systémem protivzdušné obrany RBS 70 NG za asi 4,2 miliardy korun. Ministerstvo předpokládá, že smlouvu se švédskou společností SAAB Dynamics AB podepíše v červenci. Bojové vozidlo MARS s integrovaným protiletadlovým systémem ve spolupráci se švédskou zbrojařskou společností vyrábí česká firma SVOS Přelouč.

Součástí smlouvy bude podle ministerstva kromě vozidel také pořízení dalších osmi kusů samostatných přenosných protiletadlových raketových kompletů RBS 70 NG. V dodávce bude také 80 kusů raket RBS 70, výcvikové prostředky a zařízení, náhradní díly, zařízení pro údržbu a opravy či školení personálu.

V hlavní roli gripeny

Vláda dnes také projednala švédskou nabídku na prodloužení pronájmu 12 letounů JAS-39 Gripen. Česko si je bude po roce 2027 od Švédska pronajímat do roku 2035 za 16,695 miliardy korun. Cena podle obrany zahrnuje kromě pronájmu 12 stíhaček také peníze na servis a výcvik pilotů. Další zhruba čtyři miliardy korun Česko v příštích letech vynaloží na modernizaci gripenů.

ČR si nyní od Švédska pronajímá 14 letounů za zhruba 1,7 miliardy korun ročně, pronájem končí v roce 2027. Prodloužení pronájmu má zajistit jejich využívání českou armádou do roku 2035, kdy je nahradí 24 amerických letounů F-35.

Armáda má nyní 12 jednomístných a dva dvoumístné stroje, podle nové nabídky by využívala deset jednomístných a jako dosud dva dvoumístné.

Díky snížení počtu letounů ČR podle ministerstva významně ušetří. „I s nižším počtem strojů bude ochrana vzdušného prostoru České republiky zajištěna. Zároveň zajistíme bezproblémový výcvik pilotů a jejich přechod na novou platformu F-35,“ uvedl dříve velitel vzdušných sil armády Petr Čepelka. „Na budoucí snížení počtu letadel bylo upozorněno NATO s tím, že daná skutečnost bude v rámci plánování ochrany společného vzdušného prostoru zohledněna,“ dodalo ministerstvo.

