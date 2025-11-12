Investice do naší technologie se klientovi vrátí do roka, říká šéf Pocket Virtuality Bohuslav Paule
Česká firma Pocket Virtuality se rychle zařadila mezi evropské inovátory v oblasti rozšířené a virtuální reality pro průmysl, servis i obranu. Její platforma Lumnio šetří firmám čas, náklady i lidské zdroje tím, že přenáší odborné znalosti přímo tam, kde jsou potřeba – do reálného provozu. O tom, jak se firmě daří, jak financuje svůj vývoj a kam míří dál, jsme na konferenci Smart Industry hovořili s jejím ředitelem Bohuslavem Paulem. „Druhý ročník konference, kterou spolupořádáme s mateřským koncernem CSG, byl výrazně větší než ten loňský. Měli jsme přes 350 registrovaných účastníků. A Pocket Virtuality na konferenci představilo novinky v systému Lumnio, především v oblasti využití umělé inteligence,” uvedl Paule.
Pocket Virtuality patří se svým produktem Lumnio mezi české lídry v oblasti rozšířené reality. Jak byste popsal současné směřování firmy?
Software Lumnio jsme poprvé představili teprve před rokem na prvním ročníku konference Smart Industry. Za tu dobu si získal řadu významných zákazníků a je oceňován za svůj inovativní přístup a jednoduchost ovládání. Nedávno se na mezinárodním veletrhu EMO Hannover zařadil mezi deset nejvíce inovativních produktů veletrhu.
V současné době intenzivně pracujeme na různých rozšířeních systému s využitím umělé inteligence pro další zjednodušení a urychlení práce. Zde na konferenci jsme například představili AI asistenta, který pomáhá s rychlým nalezením řešení konkrétního problému, komunikuje se s ním v libovolném lidském jazyce - jako když se baví dva kolegové. AI asistent zastává roli umělého seniorního kolegy, který ví, jak se konkrétní věc může řešit. Jakmile nalezne správné řešení, tak se rovnou spustí po jednotlivých krocích pracovní postup, který pracovníka vede k vyřešení situace pomocí chytrých brýlí, tabletu nebo jiného mobilního zařízení.
Čím se technologie Lumnio liší od obdobných konkurenčních systémů?
Zásadní výhodou je to, že řeší přenos know-how komplexně a přitom jednoduše, což dnes žádné jiné aplikace v této podobě nenabízejí. Platforma primárně zaznamená postupy přímo z praxe techniků – formou videí, komentářů nebo fotodokumentace. Vznikají tak přesné pracovní postupy, které zachycují průběh údržby nebo servisních zásahů, krok po kroku. Z těchto dat systém vytváří digitální průvodce, které pak mohou využívat méně zkušení pracovníci pro školení nebo přímo v terénu. A pokud si pracovník přesto neví s něčím rady, může vždy snadno požádat o pomoc zkušenějšího kolegu, který pak na dálku vidí přesně to, co technik dělá a může mu obraz doplňovat – například zvýraznit část stroje, na kterou se má zaměřit.
S jakými konkrétními problémy dnes firmám pomáháte a jakou roli v tom hrají moderní technologie?
Hlavní problém, který pomáháme našim zákazníkům řešit – a který trápí naprostou většinu firem nejen v České republice – je nedostatek kvalifikovaných techniků. Zákazníky přitom primárně nezajímá, zda používáme rozšířenou realitu nebo umělou inteligenci – zajímá je, jak konkrétně jim technologie pomůže. Proto se při vývoji soustředíme především na reálné přínosy pro zákazníky a využití technologií je pro nás prostředkem, nikoli hlavním cílem.
Smart Industry 2025: Firmy musí investovat do technologií a zapracovat na lidech a procesech
V posledních letech roste poptávka po digitalizaci průmyslu. Které sektory dnes tvoří největší část vašich zakázek a kde vidíte největší potenciál?
Původně jsme mířili především do průmyslových firem, kde jsou různá složitá technologická zařízení, která vyžadují komplexní servis a údržbu. Dostali jsme se ale k tomu, že působíme například i pro národního dopravce České dráhy, který není z této oblasti, ale přesto má s nedostatkem kvalifikovaných techniků a údržbou složitých zařízení úplně stejné problémy jako průmyslové firmy. Naše řešení tak může oslovit ty, koho trápí nedostatek technických pracovníků nebo řeší to, že zkušení lidé jim v blízké době odejdou do důchodu i se svým know-how, které mají v hlavě. Takové podniky jsou naši potenciální zákazníci, a je to v podstatě napříč odvětvími.
Kde se už vaše technologie využívá?
Od doby uvedení na trh byli naším primárním cílem zákazníci z České republiky. Zároveň ale platí, že se náš software již používá i v zahraničí. Naši čeští zákazníci například používají Lumnio pro podporu techniků na Ukrajině, kam do ohrožených zón nechtějí vysílat vlastní techniky. Nebo máme zákazníka, který dodává datová centra mimo jiné na Blízký východ a Lumnio využívá pro podporu a dokumentaci provádění pravidelné údržby. Jiný zákazník zase Lumnio využívá k přenosu výrobního know-how do Spojených států.
Kam se chcete posunout příští rok?
Rok 2026 bych pro nás popsal jako rok praktických aplikací umělé inteligence a expanze do zahraničí. Už nyní máme celou řadu poptávek ze zahraničí, které chceme využít. Cíleně pak míříme primárně na blízké trhy, to znamená Polsko nebo Slovensko. Dále pak do Itálie a na Balkán, tedy Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko. Poptávky máme ale i ze vzdálenějších lokací, jako jsou třeba Mexiko, Jižní Korea, Japonsko nebo Austrálie. A plánujeme některé z těchto zákazníků obsloužit, přestože tam v tuto chvíli primárně nemíříme.
Vývoj technologií obecně je nákladný, z čeho jej financujete?
Financování máme zajištěné díky tomu, že za sebou máme strategického investora, skupinu CSG. Vývoj softwaru je opravdu velmi finančně náročný a bez podpory takového investora bychom si to nemohli v současném rozsahu vůbec dovolit.
Když se zákazník rozhodne vaši technologii koupit, jaká je pro něj doba návratnosti investice?
Méně než rok.
Nová éra CSG. Strnadův holding chce vyrábět vlastní bezpilotní systémy
Jsou české firmy připravené na příchod technologických novinek – jak rozšířené reality, tak umělé inteligence?
Řekl bych, že většina firem si uvědomuje potřebu zavádět nové technologie a zahrnuje je do svých inovačních plánů. Nicméně, když dojde „na lámání chleba“, tak se české firmy ve velké míře ukazují jako konzervativní – spíše sledují trendy, než aby je samy udávaly. Přesto však vidím pozitivní posun: firmy si stále víc uvědomují rostoucí konkurenci a potřebu držet krok se světovými lídry, jako jsou Spojené státy či Čína. Moderní technologie se tak pro ně stávají nezbytností a jejich otevřenost vůči inovacím zřetelně roste.
