Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Investice do naší technologie se klientovi vrátí do roka, říká šéf Pocket Virtuality Bohuslav Paule

Investice do naší technologie se klientovi vrátí do roka, říká šéf Pocket Virtuality Bohuslav Paule

Bohuslav Paule
Newstream Michal Nosek
Michal Nosek
Michal Nosek

Česká firma Pocket Virtuality se rychle zařadila mezi evropské inovátory v oblasti rozšířené a virtuální reality pro průmysl, servis i obranu. Její platforma Lumnio šetří firmám čas, náklady i lidské zdroje tím, že přenáší odborné znalosti přímo tam, kde jsou potřeba – do reálného provozu. O tom, jak se firmě daří, jak financuje svůj vývoj a kam míří dál, jsme na konferenci Smart Industry hovořili s jejím ředitelem Bohuslavem Paulem. „Druhý ročník konference, kterou spolupořádáme s mateřským koncernem CSG, byl výrazně větší než ten loňský. Měli jsme přes 350 registrovaných účastníků. A Pocket Virtuality na konferenci představilo novinky v systému Lumnio, především v oblasti využití umělé inteligence,” uvedl Paule.

Pocket Virtuality patří se svým produktem Lumnio mezi české lídry v oblasti rozšířené reality. Jak byste popsal současné směřování firmy?

Software Lumnio jsme poprvé představili teprve před rokem na prvním ročníku konference Smart Industry. Za tu dobu si získal řadu významných zákazníků a je oceňován za svůj inovativní přístup a jednoduchost ovládání. Nedávno se na mezinárodním veletrhu EMO Hannover zařadil mezi deset nejvíce inovativních produktů veletrhu.

V současné době intenzivně pracujeme na různých rozšířeních systému s využitím umělé inteligence pro další zjednodušení a urychlení práce. Zde na konferenci jsme například představili AI asistenta, který pomáhá s rychlým nalezením řešení konkrétního problému, komunikuje se s ním v libovolném lidském jazyce - jako když se baví dva kolegové. AI asistent zastává roli umělého seniorního kolegy, který ví, jak se konkrétní věc může řešit. Jakmile nalezne správné řešení, tak se rovnou spustí po jednotlivých krocích pracovní postup, který pracovníka vede k vyřešení situace pomocí chytrých brýlí, tabletu nebo jiného mobilního zařízení.

Čím se technologie Lumnio liší od obdobných konkurenčních systémů?

Zásadní výhodou je to, že řeší přenos know-how komplexně a přitom jednoduše, což dnes žádné jiné aplikace v této podobě nenabízejí. Platforma primárně zaznamená postupy přímo z praxe techniků – formou videí, komentářů nebo fotodokumentace. Vznikají tak přesné pracovní postupy, které zachycují průběh údržby nebo servisních zásahů, krok po kroku. Z těchto dat systém vytváří digitální průvodce, které pak mohou využívat méně zkušení pracovníci pro školení nebo přímo v terénu. A pokud si pracovník přesto neví s něčím rady, může vždy snadno požádat o pomoc zkušenějšího kolegu, který pak na dálku vidí přesně to, co technik dělá a může mu obraz doplňovat – například zvýraznit část stroje, na kterou se má zaměřit.

S jakými konkrétními problémy dnes firmám pomáháte a jakou roli v tom hrají moderní technologie?

Hlavní problém, který pomáháme našim zákazníkům řešit – a který trápí naprostou většinu firem nejen v České republice – je nedostatek kvalifikovaných techniků. Zákazníky přitom primárně nezajímá, zda používáme rozšířenou realitu nebo umělou inteligenci – zajímá je, jak konkrétně jim technologie pomůže. Proto se při vývoji soustředíme především na reálné přínosy pro zákazníky a využití technologií je pro nás prostředkem, nikoli hlavním cílem.

Jiří Rusnok v kongresovém sále v Paláce Pardubice

Smart Industry 2025: Firmy musí investovat do technologií a zapracovat na lidech a procesech

Leaders

V kongresovém sále Paláce Pardubice se konala konference Smart Industry 2025. Druhý ročník akce, která se zaměřuje na digitalizaci výroby, umělou inteligenci, automatizaci i řízení změn v průmyslových firmách, přilákala více než tři sta odborníků a nabídla řadu přednášek, panelových diskuzí a networkingu. Akci za pořadatele zahájil výkonný ředitel průmyslově technologického gigantu Czechoslovak Group David Chour.

Michal Nosek

Přečíst článek

V posledních letech roste poptávka po digitalizaci průmyslu. Které sektory dnes tvoří největší část vašich zakázek a kde vidíte největší potenciál?

Původně jsme mířili především do průmyslových firem, kde jsou různá složitá technologická zařízení, která vyžadují komplexní servis a údržbu. Dostali jsme se ale k tomu, že působíme například i pro národního dopravce České dráhy, který není z této oblasti, ale přesto má s nedostatkem kvalifikovaných techniků a údržbou složitých zařízení úplně stejné problémy jako průmyslové firmy. Naše řešení tak může oslovit ty, koho trápí nedostatek technických pracovníků nebo řeší to, že zkušení lidé jim v blízké době odejdou do důchodu i se svým know-how, které mají v hlavě. Takové podniky jsou naši potenciální zákazníci, a je to v podstatě napříč odvětvími.

Kde se už vaše technologie využívá?

Od doby uvedení na trh byli naším primárním cílem zákazníci z České republiky. Zároveň ale platí, že se náš software již používá i v zahraničí. Naši čeští zákazníci například používají Lumnio pro podporu techniků na Ukrajině, kam do ohrožených zón nechtějí vysílat vlastní techniky. Nebo máme zákazníka, který dodává datová centra mimo jiné na Blízký východ a Lumnio využívá pro podporu a dokumentaci provádění pravidelné údržby. Jiný zákazník zase Lumnio využívá k přenosu výrobního know-how do Spojených států.

Kam se chcete posunout příští rok?

Rok 2026 bych pro nás popsal jako rok praktických aplikací umělé inteligence a expanze do zahraničí. Už nyní máme celou řadu poptávek ze zahraničí, které chceme využít. Cíleně pak míříme primárně na blízké trhy, to znamená Polsko nebo Slovensko. Dále pak do Itálie a na Balkán, tedy Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko. Poptávky máme ale i ze vzdálenějších lokací, jako jsou třeba Mexiko, Jižní Korea, Japonsko nebo Austrálie. A plánujeme některé z těchto zákazníků obsloužit, přestože tam v tuto chvíli primárně nemíříme.

Vývoj technologií obecně je nákladný, z čeho jej financujete?

Financování máme zajištěné díky tomu, že za sebou máme strategického investora, skupinu CSG. Vývoj softwaru je opravdu velmi finančně náročný a bez podpory takového investora bychom si to nemohli v současném rozsahu vůbec dovolit.

Když se zákazník rozhodne vaši technologii koupit, jaká je pro něj doba návratnosti investice?

Méně než rok.

Nová éra CSG. Strnadův holding chce vyrábět vlastní bezpilotní systémy

Zprávy z firem

Průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada uskutečnil první akvizici v rámci expanze do oblasti bezpilotních leteckých systémů (UAS). Prostřednictvím své nové společnosti AviaNera Technologies získal 51procentní podíl ve firmě MUST Solutions, srbském vývojáři a výrobci pokročilých pohonných jednotek pro bezpilotní prostředky. Cena transakce nebyla zveřejněna.

nst

Přečíst článek

Jsou české firmy připravené na příchod technologických novinek – jak rozšířené reality, tak umělé inteligence?

Řekl bych, že většina firem si uvědomuje potřebu zavádět nové technologie a zahrnuje je do svých inovačních plánů. Nicméně, když dojde „na lámání chleba“, tak se české firmy ve velké míře ukazují jako konzervativní – spíše sledují trendy, než aby je samy udávaly. Přesto však vidím pozitivní posun: firmy si stále víc uvědomují rostoucí konkurenci a potřebu držet krok se světovými lídry, jako jsou Spojené státy či Čína. Moderní technologie se tak pro ně stávají nezbytností a jejich otevřenost vůči inovacím zřetelně roste.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Apple uvedl na americký trh brýle pro rozšířenou i virtuální realitu Vision Pro

Apple nabídne své Vision Pro i v dalších zemích mimo USA. Češi si zatím počkají

Enjoy

nst

Přečíst článek

Rekordní shutdown končí, ale politické napětí ve Washingtonu trvá

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Americký Senát schválil zákon ukončující rekordně dlouhou platební neschopnost vlády, tzv. shutdown. Zákon nyní zamíří do Sněmovny reprezentantů, kde se očekává hlasování ve středu. Po konečném schválení bude zapotřebí ještě podpis prezidenta Donalda Trumpa, aby zákon vstoupil v platnost.

Shutdown nyní trvá již 41 dnů a do Washingtonu se vracejí členové Sněmovny reprezentantů, která nejednala od poloviny září, poznamenala agentura AP. Připomněla, že prezident Donald Trump v pondělí vyjádřil podporu návrhu zákona a přislíbil velmi rychlý návrat k normálnímu stavu.

Americká vláda má nyní výrazně omezené finance. Od 1. října funguje v režimu nouzových výdajů. Kvůli shutdownu jsou mimo jiné rušeny tisíce letů či omezována potravinová pomoc pro chudé Američany, statisíce federálních zaměstnanců nedostávaly výplaty.

Návrh zákona Senát schválil poměrem 60 ku 40 hlasům po desetihodinovém jednání, uvedla na svém webu stanice BBC. V Senátu se podle ní mísily dvě nálady: mezi republikány a osmi demokraty, kteří hlasovali pro ukončení shutdownu, panovala úleva, že skončí strasti milionů Američanů způsobené platební neschopností vlády. Ale mezi demokraty, kteří opatření nepodpořili a kteří požadovali nejprve ústupky republikánů ohledně zdravotní péče, panují obavy, kam se strana bude ubírat dál a jak se postaví republikánům a Trumpovi v budoucnu.

Republikáni slíbili, že do poloviny prosince uspořádají hlasování o prodloužení dotací na zdravotní péči, ale neexistuje žádná záruka úspěchu, zda se oběma stranám před avizovaným hlasováním podaří najít společnou řeč, poznamenala AP.

Přijatý zákon prodlužuje platnost stávajícího rozpočtu do konce ledna. Zahrnuje zrušení hromadného propouštění federálních zaměstnanců Trumpovou administrativou od začátku shutdownu 1. října. Chrání také federální zaměstnance před dalším propouštěním až do ledna a zaručuje, že po skončení platební neschopnosti vlády dostanou zaplaceno.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov

Kreml hájí invazi na Ukrajinu a tvrdí, že Západ drží válku při životě

Politika

Rusko má zájem vyřešit konflikt na Ukrajině politickými a diplomatickými prostředky, ale situace nikoliv jeho vinou uvázla na mrtvém bodě, uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Rusko invazi do sousední země vede skoro tři a tři čtvrtě roku.

ČTK

Přečíst článek

Související

Z Prahy do kostarické džungle: Architektka, která proměnila sen v byznys

Uprostřed kostarické džungle vyrostl dům, který spojuje surovou materiálnost s otevřeností přírody.
Užito se svolením BoysPlayNice
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Dagmar Štěpánová postavila v Kostarice nejen designový resort, ale i nový život. Zakladatelka studia Formafatal dokazuje, že i uprostřed džungle lze vytvořit prosperující značku s globálním přesahem.

Architektka Dagmar Štěpánová, zakladatelka studia Formafatal, opustila ruch Prahy a přenesla své působení doprostřed tropické džungle. V Kostarice navrhla nejen oceňovaný resort Achioté, ale i svůj vlastní dům. „Už od dětství mě přitahovala Střední Amerika. Když přišla příležitost podílet se na projektu Art Villas, věděla jsem, že mě Kostarika zcela pohltí,“ říká Štěpánová pro Newstream.

Z profesní spolupráce se zrodil nový životní směr. Dnes má v Kostarice domov, studio i rozvíjející se byznys. Její nejnovější realizace, Studio House, představuje esenci jejího přístupu k architektuře: „Žádný zbytečný prvek navíc, ale ani nic, co by chybělo.“

24 fotografií v galerii

Dům, který splývá s džunglí

Z příjezdové cesty působí dům jako minimalistický hranol. Fasádu z dusané hlíny doplňují velkoformátová posuvná okna, která propojují interiér s okolní krajinou. Více než polovinu plochy dvoupodlažní vily tvoří terasy a bazén, které plynule rozšiřují obytnou zónu do exteriéru. Hlavní obytné patro je směrem k oceánu zcela otevřené a funguje zároveň jako zastřešená terasa.

K hlavnímu vstupu vede levitující platforma z betonových desek, pod níž je ukryta koupelna. Osa vstupu přirozeně navádí návštěvníka obytným prostorem s kuchyní až na terasu s grilovacím pultem, situovanou v úrovni terénu. Odtud pokračuje dlouhé cortenové schodiště k bazénu a další stoupá až na střechu domu.

Architektka Dagmar Štěpánová

V kostarické džungli žije i navrhuje. I v Evropě je zajímavá práce, říká architektka Dagmar Štěpánová

Reality

Dagmar Štěpánová patří k nejvýraznějším českým architektkám. Spolu se svým studiem Formafatal se podepsala hned pod několik oceňovaných projektů. Nejenom v Česku. Architektka, která dává přednost surovým materiálům jako je hlína, beton nebo ocel, se prosadila i ve Střední Americe.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Bazén s přepadovou hranou o délce deseti metrů kopíruje vrstevnici svahu a určuje rytmus celého projektu, od terasy až po střechu. Právě tam, mezi korunami stromů, se otevírá výhled na nekonečný oceán. Střešní terasa se tak stává ideálním místem pro pozorování západů slunce i noční hvězdné oblohy.

Většina domu zůstává skrytá pohledům zvenčí. Spodní podlaží s ložnicemi a koupelnami je přístupné ze soukromé části zahrady. Interiérové i exteriérové schodiště a kamenná pěšina obepínající dům propojují všechny části objektu do harmonického celku.

Dům stojí mezi vzrostlými stromy, jejichž kořeny se staly nedílnou součástí projektu. Terén svažující se dvěma směry určil tvar i dispozici stavby. Jedna z fasád záměrně chybí, obytný prostor se zcela otevírá okolní džungli, světlu i proudícímu vzduchu.

Realizace architektky Dagmar Štěpánové (Formafatal) v Kostarice.

Češi „dobývají“ Kostariku. Uprostřed džungle postavili další luxusní vily

Reality

Minimalistické a funkční jsou vily, které navrhla architektka Dagmar Štěpánová do džungle v Kostarice. Na 90 metrech čtverečních nabídnou veškeré pohodlí a hlavně výhled na Pacifik.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Mezi dvěma světy

Studio Formafatal dnes tvoří jedenáctičlenný tým, rozkročený mezi Evropu a Latinskou Ameriku. „Aktuálně se věnuji výhradně projektům v Kostarice. Spolupracuji s belgickým architektem Jeroenem Bollenem, společně zvládneme celý proces od urbanismu po interiéry,“ vysvětluje Štěpánová.

Pražská část týmu mezitím rozvíjí evropské projekty, které jsou zaměřené na rekonstrukce a interiérový design.

Měšťanský dům z druhé poloviny 16. století na Valdštejnském náměstí́ na Malé Straně dlouhá léta čekal na citlivou rekonstrukci.

Fotogalerie: Pavlačový dům se proměnil na luxusní bydlení u Pražského hradu

Reality

Měšťanský dům z druhé poloviny 16. století na Valdštejnském náměstí́ na Malé Straně dlouhá léta čekal na citlivou rekonstrukci. Výzvy přizpůsobit památkově chráněný dům současným potřebám se chopil Jan Roučka a Dagmar Štěpánová ze studia Formafatal.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Resort Achioté se nachází v jedné z nejžádanějších oblastí pacifického pobřeží Kostariky, kde roste poptávka po výjimečném designovém ubytování. Průměrná obsazenost vil přesahuje 70 procent ročně, hlavní sezóna trvá více než osm měsíců. Kombinace autorského konceptu, limitovaného počtu jednotek a přímé správy majitelů umožňuje udržet vysoké výnosy i kvalitu služeb.

Kaple Panny Marie Bolestné

Zázrak z dřeva: Kaple v poli u Brna ohromila svět a získala architektonického Oskara

Reality

Když se víra spojí s architekturou, vznikne ticho, které mluví. A také dřevěná kaple v polích u Brna, která letos porazila velké projekty i slavné ateliéry. Stavěli ji ručně, z darů věřících. Teď je z ní nejkrásnější novostavba v Česku.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Natáčení podcastu s architektem Markem Tichým

Architekt Tichý: Po 30 letech se vracíme tam, kam patříme. Do Evropy

Reality

Vrcholů tuzemská architektura měla hned několik, říká architekt Marek Tichý, spoluzakladatel ateliéru TaK Architects. Za jeden z nich považuje období první republiky, kdy Češi měli obrovskou společenskou ambici a nespokojili se s pouhým průměrem.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Architektka Dagmar Štěpánová

V kostarické džungli žije i navrhuje. I v Evropě je zajímavá práce, říká architektka Dagmar Štěpánová

Reality

Věra Tůmová

Přečíst článek
Realizace architektky Dagmar Štěpánové (Formafatal) v Kostarice.

Češi „dobývají“ Kostariku. Uprostřed džungle postavili další luxusní vily

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Projekt Jitro ve Vršovicích

Ve Vršovicích roste nový dům s wellness a střešní terasou. Garsonka vyjde na osm milionů

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Doporučujeme