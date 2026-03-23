newstream.cz Zprávy z firem Česká EAG rozšiřuje byznys. V Belgii přebírá klíčový software pro automobilové dealery

EAG, užito se svolením
Česká technologická skupina EAG rozšiřuje své aktivity v západní Evropě. V Belgii dokončila akvizici společnosti Automotive Systems, která dodává podnikový software pro automobilové dealery. Hodnota transakce se pohybuje ve středních stovkách milionů korun.

Automotive Systems vyvíjí software iReach, který využívá více než 700 dealerství a 11 tisíc uživatelů. Na belgickém trhu ho používají více než dvě třetiny automobilek, silnou pozici má firma také v Lucembursku a Švýcarsku. EAG tak akvizicí získává významný podíl na vyspělém trhu a zároveň si otevírá prostor pro další expanzi, například do Francie či Nizozemska.

„Belgický trh je pro nás strategicky důležitý,“ uvedl člen představenstva EAG Petr Kratochvíl. Podle něj firma vstupuje do segmentu, kde už má silnou pozici ve střední Evropě, a zároveň si vytváří základ pro další růst na západních trzích.

EAG působí v regionu Beneluxu už od roku 2022, kdy získala platformu Fastback pro obchodování s ojetými vozy. Ta se nyní doplňuje s dalšími službami skupiny, které pokrývají celý životní cyklus automobilu – od prodeje a financování přes servis až po následný prodej.

Transakci firma financovala částečně z vlastních zdrojů, zbytek zajistily evropské fondy Kartesia a CVI. Podle investičního manažera Kartesie Toona Van Coillieho má digitalizace v automotive sektoru výrazný růstový potenciál.

Po převzetí plánuje EAG software iReach dále rozvíjet a začlenit ho do své platformy Omnetic. Firma chce využít i vlastní data a nové technologie, včetně umělé inteligence, k posílení své konkurenční pozice.

Přechod společnosti Automotive Systems do skupiny EAG podpoří i dosavadní majitel Jacques Beherman, jehož firma zůstane významným klientem.

EAG zároveň očekává, že díky akvizici zvýší v roce 2026 svůj provozní zisk EBITDA o třetinu na zhruba 30 milionů eur, tedy bezmála tři čtvrtě miliardy korun. Další růst chce firma zajistit jak organicky, tak prostřednictvím dalších akvizic v Evropě.

Akciové portfolio se nestaví za den, ale postupně a s jasným plánem

Akciové portfolio se nestaví za den, ale postupně a s jasným plánem
Vstoupit na kapitálové trhy nebylo nikdy jednodušší. Stačí pár kliknutí v mobilní aplikaci a člověk se může stát spolumajitelem největších světových korporací. Tato snadná dostupnost však s sebou nese i určité riziko: pocit, že investování je jednoduchá hra, ve které nelze prohrát. Opak je pravdou. Budování kvalitního akciového portfolia je dlouhodobý proces, který spíše než sprint připomíná maraton. Vyžaduje disciplínu, neustálé vzdělávání a především schopnost odolat emocím v momentech, kdy trhy klesají.

Úspěšný start začíná ujasněním si vlastních cílů a časového horizontu. Předtím, než se vůbec zrealizuje první nákup akcií, by měl mít investor jasno v tom, kolik prostředků si může dovolit postrádat a jakou míru kolísání hodnoty svého majetku psychicky unese.

Investování na akciových trzích není vhodné pro každého a rozhodně nejde o „bezpečnou“ cestu k rychlému zbohatnutí. Jde o rizikovou aktivitu, která může vést k citelným finančním ztrátám, pokud se k ní přistupuje bez dostatečné přípravy.

Jak vybírat společnosti do portfolia?

Zkušení investoři se při výběru konkrétních titulů neřídí jen intuicí nebo tipy ze sociálních sítí. Základem je analýza fundamentů společnosti. To znamená sledovat, jakým způsobem firma vydělává peníze, jakou má pozici na trhu vůči konkurenci a zda je její dluhové zatížení udržitelné. Důležité je pochopit tzv. „příkop“ (moat) – tedy konkurenční výhodu, která firmu chrání před ostatními hráči v oboru.

Při studiu historických dat a výkonnosti jednotlivých titulů je však nutné mít na paměti zásadní pravidlo: Minulá výkonnost finančních instrumentů ani historické výzkumy nejsou zárukou ani spolehlivým indikátorem budoucích výnosů. To, že se určité akcii v posledních deseti letech dařilo, neznamená, že se jí bude dařit i v budoucnu. Tržní podmínky se mění a investor musí být připraven na scénáře, kdy realita zaostane za očekáváním.

Rozložení rizika jako základ přežití

Jednou z nejčastějších chyb nováčků je sázka na jednu kartu. Diverzifikace, tedy rozložení investice mezi více různých firem, sektorů a geografických oblastí, je základním nástrojem pro řízení rizika. Pokud investor vloží všechny prostředky do technologického sektoru a tento segment zasáhne krize, jeho ztráty budou drtivé. Pokud však portfolio obsahuje i tituly z energetiky, zdravotnictví nebo spotřebního zboží, mohou zisky v jedné oblasti kompenzovat poklesy v jiné.

Kromě klasických akcií se dnes často využívají i ETF (veřejně obchodované fondy), které umožňují nákup celého koše akcií najednou. Pro ty, kteří hledají specifičtější nástroje, existují i CFD (rozdílové smlouvy). Zde je však nezbytná maximální obezřetnost.

Varování ESMA: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlé finanční ztráty. U 74–89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Postupné budování a disciplína

Portfolio se nemá stavět naráz v jeden den. Strategie pravidelných nákupů (tzv. Dollar Cost Averaging) pomáhá průměrovat nákupní cenu a snižuje stres z toho, zda investor „trefil“ dno nebo vrchol trhu. Tento přístup vyžaduje platformu, která je intuitivní a nabízí širokou škálu nástrojů. Mezi takové patří například XTB, která investorům poskytuje přístup k tisícům akciových titulů z celého světa a analytické zázemí pro jejich vyhodnocování.

Každý investor je však individuální bytost s odlišnými potřebami. Neexistuje univerzální strategie, která by vyhovovala všem. Někdo preferuje dividendové tituly pro pravidelný příjem, jiný hledá růstové akcie s vyšší volatilitou. Vždy by se však mělo jednat o rozhodnutí podložené odbornou přípravou, nikoliv o hazard. Akciový trh dokáže být štědrý k těm, kteří mají jasný plán a rozumí rizikům, ale dokáže být velmi neúprosný k těm, kteří podcení přípravu a přecení své schopnosti.

Jak to, že zlato nyní nefunguje jako „bezpečný přístav"?

Zlato
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Zlato prochází nejprudším výprodejem za více než čtyři dekády a jeho cena se propadla na úrovně, které ještě nedávno analytici nepředpokládali ani na konci příštího roku. Přesto část trhu věří v obrat – historická zkušenost z finanční krize naznačuje, že současný propad může být jen dočasný. Otázkou zůstává, zda se scénář rychlého růstu zopakuje i tentokrát.

Zlato má za sebou nejhorší týden od roku 1983 a padá dále i dnes. Poprvé od roku 2023 sklouzlo do pásma přeprodání.

Prodávalo se dnes i za méně než 4100 dolarů za unci, což je pod úrovní prakticky všech letos expertně odhadovaných cen pro poslední čtvrtletí 2026. Ovšem největší americká banka JP Morgan i dva týdny po zahájení úderu na Írán potvrdila svůj odhad, že zlato letos skončí na ceně 6300 dolarů za unci, 54 procent nad dnešním minimem.

Blíží se tedy čas k nákupu ve slevě?

Pokud je vodítkem třeba situace z podzimu roku 2008, kdy nastala kritická fáze světové finanční krize, pak ano, takový čas se vskutku blíží.

Co se dělo před osmnácti lety?

Zlato nejprve jako „bezpečný přístav“ taktéž nezafungovalo. Jako dnes. Když se v první polovině října 2008 americké akcie dramaticky propadaly v kritické fázi finanční krize, zlato je následovalo a ve dnech 9. až 23. října 2008 ztratilo přes pětinu své ceny – ponořilo se tedy do medvědího trhu.

Za tímto pádem ale z velké části stálo to, co za pádem zlata do medvědího trhu stojí i nyní, tedy nucené prodeje za účelem pokrytí ztrát z jiných investic, zhusta právě akciových.

Investoři, kteří obchodují na dluh, „na páku“, si od brokera půjčují peníze, aby mohli koupit více akcií, než na kolik stačí jejich vlastní zdroje. Za tuto půjčku ručí svými stávajícími investicemi. Pokud ale cena těchto investic, třeba opět akciových, výrazně klesne, klesne přirozeně i hodnota jejich zástavy u brokera. Broker je pak v rámci takzvaného margin callu vyzve, aby doplnili hotovost. Investoři tak ukončují své ziskové pozice, například právě na zlatě, které je i po nynějším propadu meziročně stále o více než 40 procent výše, aby z takto získaných prostředků požadovanou hotovost doplnili.

Tato fáze je však jen dočasná, jak učí světová finanční krize. Před polovinou listopadu 2008 se propad cen zlata zastavil a do 20. února 2009 zlato zhodnotilo o zhruba 40 procent v době, kdy americké akcie ztratily dalších bezmála devět procent (viz opět graf). Zlato tedy jako bezpečné útočiště nakonec zafungovalo, jen se zpožděním, které způsobilo vynucené krytí ztrát v prvních týdnech kritické fáze světové finanční krize.

Přesto je otázkou, zda lze v současnosti po stabilizaci cen zlata čekat jeho hned 40procentní zhodnocení jako na přelomu let 2008 a 2009. Tehdy totiž hrálo žlutému kovu do karet i to, že světová finanční krize byla deflačního rázu, takže centrální banky šly s úrokovými sazbami prudce dolů. To smývalo klíčovou nevýhodu zlata, tedy že žádný úrok, ani jiný peněžní tok nenese. Nyní jde naopak o krizi stagflační, na niž centrální banky budou spíše reagovat navýšením úrokových sazeb, což klíčovou nevýhodu zlata tedy naopak zvýrazní.

