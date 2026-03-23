Česká EAG rozšiřuje byznys. V Belgii přebírá klíčový software pro automobilové dealery
Česká technologická skupina EAG rozšiřuje své aktivity v západní Evropě. V Belgii dokončila akvizici společnosti Automotive Systems, která dodává podnikový software pro automobilové dealery. Hodnota transakce se pohybuje ve středních stovkách milionů korun.
Automotive Systems vyvíjí software iReach, který využívá více než 700 dealerství a 11 tisíc uživatelů. Na belgickém trhu ho používají více než dvě třetiny automobilek, silnou pozici má firma také v Lucembursku a Švýcarsku. EAG tak akvizicí získává významný podíl na vyspělém trhu a zároveň si otevírá prostor pro další expanzi, například do Francie či Nizozemska.
„Belgický trh je pro nás strategicky důležitý,“ uvedl člen představenstva EAG Petr Kratochvíl. Podle něj firma vstupuje do segmentu, kde už má silnou pozici ve střední Evropě, a zároveň si vytváří základ pro další růst na západních trzích.
EAG působí v regionu Beneluxu už od roku 2022, kdy získala platformu Fastback pro obchodování s ojetými vozy. Ta se nyní doplňuje s dalšími službami skupiny, které pokrývají celý životní cyklus automobilu – od prodeje a financování přes servis až po následný prodej.
Transakci firma financovala částečně z vlastních zdrojů, zbytek zajistily evropské fondy Kartesia a CVI. Podle investičního manažera Kartesie Toona Van Coillieho má digitalizace v automotive sektoru výrazný růstový potenciál.
Po převzetí plánuje EAG software iReach dále rozvíjet a začlenit ho do své platformy Omnetic. Firma chce využít i vlastní data a nové technologie, včetně umělé inteligence, k posílení své konkurenční pozice.
Přechod společnosti Automotive Systems do skupiny EAG podpoří i dosavadní majitel Jacques Beherman, jehož firma zůstane významným klientem.
EAG zároveň očekává, že díky akvizici zvýší v roce 2026 svůj provozní zisk EBITDA o třetinu na zhruba 30 milionů eur, tedy bezmála tři čtvrtě miliardy korun. Další růst chce firma zajistit jak organicky, tak prostřednictvím dalších akvizic v Evropě.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.