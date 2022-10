„Ptáček je osvobozen,“ prohlásil Musk, převzal Twitter a propustil vedení firmy

Miliardář Elon Musk převzal kontrolu nad internetovou společností Twitter a propustil její vedoucí pracovníky. Informovaly o tom světové agentury a list The Wall Street Journal s odvoláním na nejmenované zdroje. Nejbohatší muž světa podle nich dokončil akvizici sociální sítě a okamžitě propustil mimo jiné jejího výkonného ředitele Paraga Agrawala. „Pták je osvobozen," napsal o něco později na svém twitterovém účtu Musk s odkazem na logo sociální sítě. Akcie firmy byly dnes staženy z newyorské akciové burzy.

Agrawal a dosavadní finanční šéf Twitteru Ned Segal byli v době uzavření dohody v ústředí společnosti v San Francisku a byli vyvedeni ven, píše Reuters s odkazem na zdroje. Kromě nich Musk podle médií propustil i další členy vedení společnosti. Přestože zásadní personální změny přišly rychle, všeobecně se očekávaly a téměř jistě jsou první z mnoha velkých změn, které Musk provede, podotkla agentura AP. Twitter se zatím nevyjádřil.

Včera uzavřely akcie Twitteru na ceně 53,70 dolaru za kus. "Musk pořídil Twitter za cenu odpovídající 54,20 dolaru na akcii. Z hlediska včerejší uzavírací ceny tak šlo o akvizici nevýhodnou," uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

V rámci převzetí Musk právě Twitter i stáhne z burzy, což mu podle Kovandy usnadní zamýšlené provádění přelomových změn, které totiž nebudou narážet na možný odpor roztříštěné akcionářské struktury burzovních investorů.

Musk vrátí účet Trumpovi

Musk se mimo jině zbavil šéfky právního oddělení Vijayai Gaddeové, která měla sehrát stěžejní roli při rozhodnutí pozastavit účet bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa po „útoku na Kapitol“ ze 6. ledna 2021.

"Musk pravděpodobně Trumpův účet nechá obnovit, a to v rámci své snahy sociální síť vymanit z podle jeho názoru až příliš svazujících regulací, jež omezují svobodu projevu a znatelně straní levicovým názorům, jak uvedl na květnové konferenci Financial Times," podotkl Kovanda.

Čekají se velké změny v podobě Twitteru

Kritici se obávají, že změna vlastníka povede k méně moderovanému obsahu na této sociální síti, což podpoří nenávistné projevy na platformě. Musk se tento týden v otevřeném dopise obrátil na reklamní zákazníky společnosti Twitter a vysvětloval jim, proč se rozhodl firmu koupit. Vyvracel tak obavy o její budoucí vývoj pod jeho vedením. Twitter by se neměl stát „místem hrůzy", kde lze říci cokoliv bez následků, uvedl Musk ve svém tweetu. Platforma musí být „vřelá a příjemná pro každého".

Musk se již dříve vyjádřil, že chce, aby společnost měla méně omezení pro zveřejňovaný obsah a chce "porazit" spamové roboty na twitteru a zveřejnit algoritmy, které určují, jak je obsah prezentován uživatelům. Zatím ale nenabídl podrobnosti o tom, jak toho všeho dosáhne a kdo bude společnost řídit.

Ve čtvrtek také řekl, že Twitter nekoupil proto, aby vydělal více peněz, ale aby se pokusil pomoci lidstvu, které má rád. Naznačil také, že Twitter považuje za základ pro vytvoření "superaplikace", která bude nabízet vše od převodů peněz po nakupování a přepravu autem.

Obavy z propouštění

Twitter má 7500 zaměstnanců a Musk se vyjádřil, že plánuje snížit počet pracovních míst. Mnoho zaměstnanců se tak bojí o svá místa. Musk však ujistil, že velké propouštění nechystá. Očekává se ale, že propouštění zasáhne hlavně členy týmu pro důvěru a bezpečnost, který zahrnuje moderátory obsahu.

Miliardář se na koupi Twitteru za 44 miliard dolarů (zhruba 1,1 bilionu korun) dohodl letos v dubnu. V červenci však oznámil ukončení dohody, které zdůvodnil tím, že mu firma neposkytla údaje ohledně falešných a spamových účtů na své stejnojmenné sociální síti.

Společnost Twitter následně Muska zažalovala. Začátkem října miliardář navrhl, že firmu převezme za původně dohodnutou cenu. Soud mu následně nařídil, aby se do dneška s firmou Twitter dohodl, zda ji převezme, anebo ne. Musk tento týden podle agentury Bloomberg uvedl, že do dneška převzetí Twitteru dokončí.

Jednapadesátiletý Musk je šéfem automobilky Tesla a nejbohatším člověkem na světě. Podle indexu miliardářů, který sestavuje Bloomberg, dosahuje aktuální hodnota jeho majetku 202 miliard dolarů (zhruba pět bilionů korun).

