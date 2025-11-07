Byznys se probouzí, světové fúze rostou. Česko patří mezi lídry díky prodeji Zentivy
Po dvou letech útlumu se byznys s fúzemi a akvizicemi vrací do formy. Z analýzy Boston Consulting Group vyplývá, že světové M&A rostlo o desetinu a český trh patří mezi nejdynamičtější v Evropě. Tahounem roku je transakce se Zentivou za zhruba 100 miliard korun.
Globální trh s fúzemi a akvizicemi letos pokračuje v růstu nastartovaném v minulém roce. Celková hodnota transakcí za tři čtvrtletí 2025 stoupla o desetinu na 1,9 bilionu dolarů (asi 40 bilionů korun). Česká republika patří mezi země s nejvyšším růstem objemu transakcí – především díky prodeji farmaceutické společnosti Zentiva. Vyplývá to z analýzy M&A Report 2025, který vypracovala poradenská společnost Boston Consulting Group (BCG).
Investoři využívají nejistotu jako příležitost
Podle BCG je růst tažen zejména zvýšenou aktivitou zkušených investorů, kteří v době globální nejistoty využívají situaci ke strategickým nákupům. Počet uzavřených obchodů zůstává přibližně stejný jako loni.
„Jak počet transakcí, tak především jejich objem v prvních třech čtvrtletích můžeme vnímat velmi pozitivně. Trh byl na začátku roku vystaven značným turbulencím, které vedly ke zpomalení či přerušení řady obchodů. Investoři se ale dokázali rychle zorientovat a ve druhé polovině roku se trh vrátil na růstovou trajektorii,“ uvedl řídící partner pražské kanceláře BCG Jaroslav Šnajdr.
Rekordní roky jsou zatím daleko
Ačkoliv se objem obchodů oproti minimu z roku 2023 zvýšil téměř o třetinu, trh má k rekordům stále daleko. Vůči rekordnímu roku 2021 zůstává hodnota transakcí o 41 procent nižší. Tehdy se během prvních devíti měsíců uskutečnily obchody za 3,3 bilionu dolarů (69 bilionů korun).
Největší nárůst zaznamenala Severní Amerika, kde hodnota transakcí stoupla o 26 procent na 1,26 bilionu dolarů. Většina objemu připadla na Spojené státy. Naopak asijsko-pacifický region spadl na desetileté minimum 284 miliard dolarů a Evropa se propadla o pět procent na 375 miliard dolarů.
Pokles evropského trhu způsobilo především Spojené království (–35 %), následované Španělskem (–58 %) a Francii (–29 %). Naopak výrazně rostly Nizozemsko (+293 %), Švýcarsko (+109 %), Norsko (+61 %) a také Německo a Česko – obě země shodně o 45 procent.
Zentiva mezi největšími evropskými obchody
„Za růstem v Česku stojí především nákup výrobce léků Zentiva americkou investiční společností GTCR. Hodnota oznámených transakcí, jejichž cílem byly české firmy, dosáhla 6,9 miliardy dolarů, přičemž samotná Zentiva se prodala za 4,8 miliardy dolarů (asi 100 miliard korun). Díky tomu se řadí mezi dvacet největších evropských transakcí roku,“ doplnil Šnajdr.
Největší letošní transakcí je akvizice amerického železničního operátora Norfolk Southern společností Union Pacific v hodnotě 71,5 miliardy dolarů.
V Evropě dominuje nákup kanadské těžařské firmy Teck Resources britským koncernem Anglo American za 20 miliard dolarů.
Americká investiční společnosti GTCR kupuje českého výrobce léků Zentiva. Napsal to list Financial Times s odkazem na své zdroje. Podle nich se GTCR s dosavadním vlastníkem, firmou Advent International, dohodla na převzetí za 4,1 miliardy eur (100 miliard korun). Společnost Advent International později potvrdila, že se dohodla na prodeji českého výrobce léků Zentiva americké firmě GTCR. Cenu nekomentovala.
Místo aby své první zisky vyvedli do daňových rájů, je čeští podnikatelé reinvestovali a vytvořili silné mezinárodní a finanční skupiny se sídlem v Praze, myslí si výkonný spoluvedoucí globální právnické firmy Dentons pro oblast korporátního práva a fúzí a akvizic v Evropě Rob Irving. „Jedním z důvodů, proč jsem tu, je záměr pomáhat českým firmám s globální působností a usnadňovat jim vytváření hodnot,“ říká v podcastu Global Minds, který představuje významné zahraniční osobnosti promlouvající do byznysu v Česku. Do studia ho doprovodil partner pražské kanceláře Dentons Petr Zákoucký, vedoucí praxe energetiky a infrastruktury a výkonný spoluvedoucí praxe korporátního práva a fúzí a akvizic v pražské kanceláři Dentons.
Amerika má za sebou velmi netradiční říjen. O práci přišlo podle agentury Bloomberg více než 150 tisíc lidí, což je nejvíc za dvě dekády. Podobně se vyhazovalo v roce 2003, kdy nastupovala revoluce mobilních telefonů. Aktuální vlna vyhazovů má také jednotného jmenovatele: umělou inteligenci. Tímto tempem bude svět bez práce dřív, než se čekalo.
