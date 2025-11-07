Nový magazín právě vychází!

Byznys se probouzí, světové fúze rostou. Česko patří mezi lídry díky prodeji Zentivy

date 2025-11-07
Po dvou letech útlumu se byznys s fúzemi a akvizicemi vrací do formy. Z analýzy Boston Consulting Group vyplývá, že světové M&A rostlo o desetinu a český trh patří mezi nejdynamičtější v Evropě. Tahounem roku je transakce se Zentivou za zhruba 100 miliard korun.

Globální trh s fúzemi a akvizicemi letos pokračuje v růstu nastartovaném v minulém roce. Celková hodnota transakcí za tři čtvrtletí 2025 stoupla o desetinu na 1,9 bilionu dolarů (asi 40 bilionů korun). Česká republika patří mezi země s nejvyšším růstem objemu transakcí – především díky prodeji farmaceutické společnosti Zentiva. Vyplývá to z analýzy M&A Report 2025, který vypracovala poradenská společnost Boston Consulting Group (BCG).

Investoři využívají nejistotu jako příležitost

Podle BCG je růst tažen zejména zvýšenou aktivitou zkušených investorů, kteří v době globální nejistoty využívají situaci ke strategickým nákupům. Počet uzavřených obchodů zůstává přibližně stejný jako loni.

„Jak počet transakcí, tak především jejich objem v prvních třech čtvrtletích můžeme vnímat velmi pozitivně. Trh byl na začátku roku vystaven značným turbulencím, které vedly ke zpomalení či přerušení řady obchodů. Investoři se ale dokázali rychle zorientovat a ve druhé polovině roku se trh vrátil na růstovou trajektorii,“ uvedl řídící partner pražské kanceláře BCG Jaroslav Šnajdr.

Rekordní roky jsou zatím daleko

Ačkoliv se objem obchodů oproti minimu z roku 2023 zvýšil téměř o třetinu, trh má k rekordům stále daleko. Vůči rekordnímu roku 2021 zůstává hodnota transakcí o 41 procent nižší. Tehdy se během prvních devíti měsíců uskutečnily obchody za 3,3 bilionu dolarů (69 bilionů korun).

Největší nárůst zaznamenala Severní Amerika, kde hodnota transakcí stoupla o 26 procent na 1,26 bilionu dolarů. Většina objemu připadla na Spojené státy. Naopak asijsko-pacifický region spadl na desetileté minimum 284 miliard dolarů a Evropa se propadla o pět procent na 375 miliard dolarů.

Pokles evropského trhu způsobilo především Spojené království (–35 %), následované Španělskem (–58 %) a Francii (–29 %). Naopak výrazně rostly Nizozemsko (+293 %), Švýcarsko (+109 %), Norsko (+61 %) a také Německo a Česko – obě země shodně o 45 procent.

Zentiva mezi největšími evropskými obchody

„Za růstem v Česku stojí především nákup výrobce léků Zentiva americkou investiční společností GTCR. Hodnota oznámených transakcí, jejichž cílem byly české firmy, dosáhla 6,9 miliardy dolarů, přičemž samotná Zentiva se prodala za 4,8 miliardy dolarů (asi 100 miliard korun). Díky tomu se řadí mezi dvacet největších evropských transakcí roku,“ doplnil Šnajdr.

Největší letošní transakcí je akvizice amerického železničního operátora Norfolk Southern společností Union Pacific v hodnotě 71,5 miliardy dolarů.
V Evropě dominuje nákup kanadské těžařské firmy Teck Resources britským koncernem Anglo American za 20 miliard dolarů.

Zentiva
Aktualizováno

Zprávy z firem

ČTK

video

Leaders

Jaroslav Kramer

Názory

sta

video

Leaders

Jaroslav Kramer

Profimedia
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Zohran Mamdani

Názory

Karel Pučelík

Americký prezident Donald Trump

Politika

ČTK

Pozice šéfa diplomacie Marca Rubia je sice trochu jiná, ale i tak působí poměrně tragicky. Na rozdíl od Vance není Rubio moc vidět a slyšet, zdržuje se silných výroků. Ostatně Trump mu moc prostoru nedává, k zahraničí politice se rád vyjadřuje sám. „Funguje jako podpěra, roztleskávač a opravář. Jeho úkolem je dávat smysl Trumpovým nepromyšleným a hypotetickým obchodům - což je nemožný úkol, v němž denně selhává,“ dodává Tisdall. Rubio taktéž musí být názorově poměrně tvárný – když v roce 2016 kandidoval proti Trumpovi, těžko by se pod aktuální politiku podepsal.

Návrat do normálu. Nebo?

S takovým časový předstihem je těžké soudit, ale pokud by do voleb nastoupil s republikánskou nominací jeden z této slabší dvojky, otevírá se pro demokraty šance na lepší výsledek než před rokem. Otázkou ale je, s jakým jménem se ukážou oni sami. V tomto případě je to ještě větší věštění, protože opoziční strana nyní hledá svou novou tvář.

Nelze ale vyloučit, že znovu zkusí štěstí viceprezidentka Joea Bidena Kamala Harrisová. Nemáme k dispozici žádné její pádné vyjádření, podle všeho ale nechává možnost opětovné kandidatury otevřenou. Nasadit už jednou poraženého kandidáta však může být ožehavé.

Další možnou volbou by mohl být další kalifornský politik Gavin Newsom, který působí jako guvernér tohoto bohatého „modrého“ státu. Newsom se nyní prezentuje jako jedna z mála protivah Donalda Trumpa, a to poměrně úspěšně. Docela vtipně vypadá jeho parodie na Trupovo chování na sociálních sítích – guvernér také píše se zapnutým caps lockem, vytváří si „chlapácké“ koláže a nepokrytě sám sebe chválí. Zároveň by se jako schopný debatér vypjaté kampaně nemusel obávat.

Nyní se však jeví jako chyba vyhlížet jakýsi „návrat do normálu“. Přece jen to byla politika „před Trumpem“, která jeho nástupu pomohla. Protitrumpovská opozice, ať už mezi republikány nebo mezi demokraty, by měla vsadit na člověka, který nebude populistou, ale v novém světě bude umět chodit a řešit jeho palčivé otázky.

Další texty Karla Pučelíka

Masivní propouštění zasáhlo USA
ČTK
Stanislav Šulc
sta

Zprávy z firem

ČTK

Na tahu politici

Politici se o dopadech AI zatím příliš nešíří. Alespoň ne ti čeští. Jako by se nic nedělo. Jako by bylo potřeba jen řešit, jestli mají dnešní čtyřicátníci jít do důchodu v roce 2055 nebo 2060. To je podle všeho klíčový český střet.

To globální politici alespoň jedou novou formu hvězdných válek, které jsou tentokrát o to, kdo ovládne svět umělé inteligence. S trochou nadsázky řečeno: čí AI zničí víc pracovních míst.

Čeští politici to buďto nevědí, nebo raději klasicky po česku vyčkávají na to, kdo tento boj vyhraje. A s ním se pak spojíme. Že se mezitím svět změní k nepoznání a o práci přijdou desítky procent lidí, je asi ani nezajímá. Nebo mají hlavu v písku a věří, že se to přežene. Tentokrát se ale tato taktika nemusí vyplatit.

