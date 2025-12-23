Prodej Zentivy ukázal, kde se dnes dělá velký byznys. Investiční miliardy tečou přes Česko
Česko se ve třetím čtvrtletí letošního roku stalo nejvýraznějším hráčem na trhu fúzí a akvizic ve střední a východní Evropě (CEE). Hodnotou i počtem obchodů Česko nechalo za sebou i výrazně větší trhy, jako je Turecko nebo Polsko. Česko do čela investic žene zejména farmaceutický a zbrojní průmysl. Nejhodnotnějším obchodem v regionu byl prodej Zentivy.
Hodnota nákupů a prodejů českých firem dosáhla od července do října 8,6 miliardy dolarů, což představuje 52 procent celkového objemu transakcí v 21 zemích regionu CEE včetně východního Středomoří a Turecka. Vyplývá to z analýzy EY-Parthenon M&A Barometer 3Q25.
Česko vyniklo nejen objemem, ale i dynamikou trhu. S 36 uskutečněnými obchody skončilo sice až třetí za Tureckem a Polskem, tedy výrazně většími trhy, na rozdíl od nich však zaznamenalo jak mezičtvrtletní, tak meziroční růst počtu transakcí.
„Česká republika dlouhodobě patří mezi nejaktivnější transakční trhy v regionu, a to jak z hlediska počtu, tak často i hodnoty obchodů. Výsledky za třetí čtvrtletí to znovu potvrzují,“ uvedl Štěpán Flieger, partner a vedoucí týmu M&A v EY-Parthenon.
Tři obří obchody rozhodly
Za mimořádným výsledkem stojí především tři velké transakce. Nejvýznamnější z nich byla akvizice farmaceutické společnosti Zentiva, kterou koupila investiční skupina GTCR od Advent International za 4,8 miliardy dolarů. Šlo o vůbec největší transakci ve střední a východní Evropě v daném období.
Do desítky největších regionálních obchodů se dostala také akvizice společnosti Synthesia Nitrocellulose zbrojařskou skupinou Colt CZ a vstup americké Carlyle Group do technologické firmy Adastra.
Zbrojní průmysl jako motor dalšího růstu
Podle EY-Parthenon zůstává region střední a východní Evropy strategicky atraktivní i do budoucna. Česko patří mezi země, které mohou z nadcházející investiční vlny výrazně těžit, zejména díky silnému zbrojnímu průmyslu.
„Cíl NATO zvýšit do roku 2035 výdaje na obranu na pět procent HDP vytváří silný impulz pro investice. Polsko a Česko se silnou domácí výrobou z toho budou profitovat, stejně jako navázané dodavatelské řetězce v regionu,“ dodává Flieger. Výhodou regionu je podle něj i relativně nízké zadlužení a politická podpora obranných investic.
