Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Prodej Zentivy ukázal, kde se dnes dělá velký byznys. Investiční miliardy tečou přes Česko

Prodej Zentivy ukázal, kde se dnes dělá velký byznys. Investiční miliardy tečou přes Česko

Prodej Zentivy ukázal, kde se dnes dělá velký byznys. Investiční miliardy tečou přes Česko
Profimedia
nst
nst

Česko se ve třetím čtvrtletí letošního roku stalo nejvýraznějším hráčem na trhu fúzí a akvizic ve střední a východní Evropě (CEE). Hodnotou i počtem obchodů Česko nechalo za sebou i výrazně větší trhy, jako je Turecko nebo Polsko. Česko do čela investic žene zejména farmaceutický a zbrojní průmysl. Nejhodnotnějším obchodem v regionu byl prodej Zentivy.

Hodnota nákupů a prodejů českých firem dosáhla od července do října 8,6 miliardy dolarů, což představuje 52 procent celkového objemu transakcí v 21 zemích regionu CEE včetně východního Středomoří a Turecka. Vyplývá to z analýzy EY-Parthenon M&A Barometer 3Q25. 

Česko vyniklo nejen objemem, ale i dynamikou trhu. S 36 uskutečněnými obchody skončilo sice až třetí za Tureckem a Polskem, tedy výrazně většími trhy, na rozdíl od nich však zaznamenalo jak mezičtvrtletní, tak meziroční růst počtu transakcí.

EY-Parthenon, užito se svolením

„Česká republika dlouhodobě patří mezi nejaktivnější transakční trhy v regionu, a to jak z hlediska počtu, tak často i hodnoty obchodů. Výsledky za třetí čtvrtletí to znovu potvrzují,“ uvedl Štěpán Flieger, partner a vedoucí týmu M&A v EY-Parthenon.

Byznys se probouzí, světové fúze rostou. Česko patří mezi lídry díky prodeji Zentivy

Zprávy z firem

Po dvou letech útlumu se byznys s fúzemi a akvizicemi vrací do formy. Z analýzy Boston Consulting Group vyplývá, že světové M&A rostlo o desetinu a český trh patří mezi nejdynamičtější v Evropě. Tahounem roku je transakce se Zentivou za zhruba 100 miliard korun.

ČTK

Přečíst článek

Tři obří obchody rozhodly

Za mimořádným výsledkem stojí především tři velké transakce. Nejvýznamnější z nich byla akvizice farmaceutické společnosti Zentiva, kterou koupila investiční skupina GTCR od Advent International za 4,8 miliardy dolarů. Šlo o vůbec největší transakci ve střední a východní Evropě v daném období.

Do desítky největších regionálních obchodů se dostala také akvizice společnosti Synthesia Nitrocellulose zbrojařskou skupinou Colt CZ a vstup americké Carlyle Group do technologické firmy Adastra

EY-Parthenon, užito se svolením

Zbrojní průmysl jako motor dalšího růstu

Podle EY-Parthenon zůstává region střední a východní Evropy strategicky atraktivní i do budoucna. Česko patří mezi země, které mohou z nadcházející investiční vlny výrazně těžit, zejména díky silnému zbrojnímu průmyslu.

„Cíl NATO zvýšit do roku 2035 výdaje na obranu na pět procent HDP vytváří silný impulz pro investice. Polsko a Česko se silnou domácí výrobou z toho budou profitovat, stejně jako navázané dodavatelské řetězce v regionu,“ dodává Flieger. Výhodou regionu je podle něj i relativně nízké zadlužení a politická podpora obranných investic.

V devadesátých letech nikdo nedřel tak jako Češi, říkají Rob Irving a Petr Zákoucký z Dentons
video

V devadesátých letech nikdo nedřel tak jako Češi, říkají Rob Irving a Petr Zákoucký z Dentons

Leaders

Místo aby své první zisky vyvedli do daňových rájů, je čeští podnikatelé reinvestovali a vytvořili silné mezinárodní a finanční skupiny se sídlem v Praze, myslí si výkonný spoluvedoucí globální právnické firmy Dentons pro oblast korporátního práva a fúzí a akvizic v Evropě Rob Irving. „Jedním z důvodů, proč jsem tu, je záměr pomáhat českým firmám s globální působností a usnadňovat jim vytváření hodnot,“ říká v podcastu Global Minds, který představuje významné zahraniční osobnosti promlouvající do byznysu v Česku. Do studia ho doprovodil partner pražské kanceláře Dentons Petr Zákoucký, vedoucí praxe energetiky a infrastruktury a výkonný spoluvedoucí praxe korporátního práva a fúzí a akvizic v pražské kanceláři Dentons.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Ze života svrženého diktátora. Bašár Asad se učí ruštinu a chce být očařem bohatých

Bašár Asad
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Před rokem svržený syrský prezident uprchl do Moskvy. Rodina Bašára Asada si žije v blahobytu, on sám se vrací k lékařské profesi a chce prý pečovat o oči bohatých klientů. Těžko lze ale očekávat, že by život bývalého diktátora mohl být idylický. Pod skořápkou luxusu se skrývá izolace a bezvýznamnost. Detaily přináší britský deník The Guardian.

Už více než rok je Bašár Asad jen bývalým syrským diktátorem. Jeho vláda po čtyřiadvaceti letech skončila svržením, přičemž někdejší prezident s jeho nejbližšími musel Damašek chvatně opustit. Uchýlil se do Moskvy, ostatně moc jiných možností – poté co svou zemi zcela rozvrátil a zanechal za sebou statisíce mrtvých – nezbývalo. Na západě je nepřekvapivě na blacklistu. Britský deník The Guardian uvádí, že Moskva je jeho domovem stále. Prý bydlí ve čtvrti Rubljovka, která platí za část obývanou tamější smetánkou. A s podobným „kariérním“ profilem tam nejspíš nebude jediný. V sousedství má bydlet i například svržený proruský prezident Ukrajiny Viktor Janukovyč.

Diktátor a jeho rodina si tedy žije v pohodlí, koneckonců se na variantu politického pádu poměrně dobře ekonomicky připravili. Jeho děti mohou studovat na prestižních moskevských univerzitách a nakupovat v luxusních obchodech, zaměstnání si nejspíš našel i sám Asad. Podle deníku se vrací ke své dřívější práci.

Dnes šedesátiletý Bašár Asad je původním vzděláním lékař. Na dráhu diktátora se dal až po smrti svého staršího bratra. To už za sebou měl praxi armádního doktora a vzdělání i praxi v Londýně, kde se začal specializovat na oční lékařství. Omezeně se prý řemeslu věnoval i jako prezident, asi aby nevyšel ze cviku. Podle dostupných informací má chodit na přednášky a v budoucnu by se mohl starat o oči bohatých moskevských pacientů.

Americký prezident Donald Trump

Karel Pučelík: Trump žaluje BBC. Nejspíš neuspěje, ale o výsledek mu vlastně nejde

Politika

Donald Trump chce po BBC deset milionů dolarů. Žaloba amerického prezidenta na britskou veřejnoprávní stanici je nevídanou kapitolou v historii – kdysi – „speciálního“ vztahu. Šance na výhru u soudu jsou poměrně nízké, Trump však vítězství nepotřebuje. Co svým krokem sleduje? A proč by si britský premiér Keir Starmer měl letos pustit Lásku nebeskou?

Karel Pučelík

Přečíst článek

Život ve zlaté kleci

Na první pohled je život Asadů docela idylický. Životy zhrzených a zdiskreditovaných vůdců však nebývají bezproblémové, a nejinak tomu je i v případě Bašára Asada. Ačkoli žije v bezpečí (i když se v médiích objevila informace, že musel do nemocnice kvůli pokusu o otravu) a blahobytu, pro režim Vladimira Putina je spíše přítěží, než devizou.

Někdejšího prezidenta prý drží v izolaci, hlídají, s kým se baví, a dohlížejí, aby se nezapojoval do politiky. Na veřejnosti se Asad neobjevuje, dokonce se nezúčastnil ani promoce své dcery, která studovala mezinárodní vztahy na elitní moskevské škole MGIMO.

Ruský vůdce údajně k neúspěšným diktátorům, kteří se nechají sesadit, žádný respekt nechová. V Asadovi tedy pochopitelně nevidí kartu, kterou by mohl v mezinárodně-politické partii nějak smysluplně využít. Dokonce pro něj není zajímavý ani natolik, aby ho pozval na večeři a na kus řeči.

Obětujeme lidská práva, abychom se zavděčili extrémistům. A pak stejně prohrajeme

Karel Pučelík: Obětujeme lidská práva, abychom se zavděčili extrémistům. A pak stejně prohrajeme

Politika

Středové a levicové vlády houfně požadují zpřísnění migrační politiky. Doufají, že tak zastaví nástup populistické krajní pravice. Demokratičtí politici se ale snaží zapůsobit na někoho, kdo jimi pohrdá, přitom ale jsou zklamáním pro své přirozené příznivce. Tato taktika je předem odsouzená k neúspěchu, ve výsledku krajní pravici ještě umete cestičku k moci.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Myslel jen na sebe

Dalším důvodem Asadova politického krachu je patrně i fakt, že o něj nestojí ani sami Syřané, včetně jeho nejbližších spolupracovníků. Poslední dny v Damašku nebyly ze strany prezidenta nijak zvlášť chrabré. Jeho moc se sice hroutila, ale on své spolupracovníky nevaroval nepomohl jim s evakuací. V kritické chvíli jen s nejbližší rodinou odletěl do Moskvy, kde už byla jeho žena Asma, protože se tam léčila s leukémií.

Širší rodinu i podporovatele nechal Bašár Asad na holičkách, a to včetně svého bratra. „Maher Bašárovi několik dní volal, ale ten telefon nezvedal. Zůstal v paláci až do poslední chvíle, rebelové našli jeho vodní dýmku ještě teplou. Byl to Maher, ne Bašár, kdo pomáhal ostatním uprchnout. Bašár se staral jen o sebe,“ popsal deníku The Guardian přítel Mahera Asada.

Nutno dodat, že ať už je ale Asadův život jakkoli bezproblémový, rozhodně neodpovídá tomu, co by si podle mezinárodního práva zasloužil...

Související

Český vánoční paradox. Jedni vyhazují přebytky, druzí hledí na prázdné talíře

Český vánoční paradox. Jedni vyhazují přebytky, druzí hledí na prázdné talíře
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

České Vánoce jsou svátky hojnosti. Přitom téměř polovina domácností si na Vánoce připraví více jídla, než je schopna spotřebovat. Výsledek? Více než čtvrtina Čechů přiznává, že vánoční zbytky končí v koši.

Podle průzkumu společnosti Too Good To Go a agentury STEM/MARK připravuje během svátků příliš velké množství jídla přes 48 procent domácností. A právě to je hlavní příčina plýtvání: v 66 procentech případů lidé vyhazují jídlo jednoduše proto, že ho navařili příliš mnoho. Vánoční stůl se tak mění v učebnicový příklad neefektivního hospodaření.

Nejčastěji se přitom nevyhazují okrajové položky, ale samotné symboly českých Vánoc. Bramborový salát končí v odpadu u 52 procent domácností, pečivo u poloviny a sladkosti u téměř čtyř z deseti.

Rozsah problému dalece přesahuje samotné svátky. Podle Eurostatu se v Česku ročně vyhodí v průměru 98 kilogramů na osobu. Více než polovina tohoto odpadu vzniká přímo v domácnostech. Vánoce tento trend pouze zesilují.

Tomu odpovídají i nákupní data. Podle společnosti Mastercard se hodnota vánočního nákupního košíku v Česku zvyšuje oproti běžnému období o 73 procent, což je nejvyšší nárůst v Evropě. Průměrná domácnost přitom za sváteční jídlo utratí zhruba 2 000 korun.

Dnes otevřel luxusní hotel Fairmont Golden Prague, dřívější InterContinental

Komu se nechce o Vánocích stát u plotny, má v Praze z čeho vybírat

Enjoy

Vánoce mimo domov už dávno nejsou nouzovým řešením. Pražské restaurace a hotely dnes nabízejí sváteční menu, která kombinují tradici, moderní gastronomii i klidnou atmosféru. Od slavnostních večeří přes fine dining až po uvolněné brunchové formáty – možností, jak si ušetřit čas i nervy, je víc než dost.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Plýtvání potravinami má přímý dopad na rozpočty domácností. Podle Českého statistického úřadu tvoří výdaje za potraviny téměř pětinu všech spotřebních výdajů českých domácností, hned po bydlení druhou největší položku rodinného rozpočtu.

Paradox vánočního plýtvání vynikne ještě silněji ve světle rostoucí role potravinových bank. Jejich pomoc dnes v Česku využívají stovky tisíc lidí a počet příjemců dlouhodobě roste. Jen letošní podzimní kolo Sbírky potravin přineslo téměř 1,4 milionu porcí jídla. Na jedné straně tedy rekordní solidarita, na straně druhé rekordní plýtvání.

V tomto kontextu působí vánoční přebytky paradoxně: na jedné straně plné popelnice, na straně druhé rostoucí počet domácností, pro které je jídlo citlivou rozpočtovou položkou.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

Související

Nejkrásnější Vánoce na Pražském hradě? Lví Dvůr chystá sváteční menu, tajné prostory se otevírají

Enjoy

nst

Přečíst článek
Češi plýtvají potravinami

Češi plýtvají potravinami a především ti mladí. Týdně vyhodí kolem dvou kilogramů jídla

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Doporučujeme