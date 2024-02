Continental se chystá masivně propouštět

Německý výrobce automobilových dílů Continental chystá velké propouštění. V rámci zeštíhlení hodlá zrušit kolem 7150 pracovních míst ve svých automobilových aktivitách. Opatření se podle agentury DPA týká více než tří procent celkové pracovní síly podniku.

Firma, která působí také v ČR, už loni v listopadu avizovala, že hodlá zeštíhlením administrativy dosáhnout u automobilových aktivit úspory 400 milionů eur (zhruba deset miliard korun) ročně. Uvedla tehdy, že v této souvislosti počítá se zrušením tisíců pracovních míst, přesný rozsah propouštění však neposkytla. V dnešní zprávě firma oznámila, že hodlá zrušit kolem 5400 pracovních míst v administrativě a dalších zhruba 1750 pracovních míst ve výzkumu a vývoji.

Continental se prostřednictvím úsporných opatření snaží posílit konkurenceschopnost svých automobilových aktivit v době, kdy odvětví přechází od vozidel se spalovacím motorem k elektromobilům. Automobilové aktivity Continentalu nezahrnují výrobu pneumatik, která tvoří samostatnou divizi.

Continental v roce 1993 koupil otrokovického výrobce pneumatik Barum a v současnosti má v České republice několik výrobních závodů. Kromě pneumatik v tuzemsku vyrábí také například posilovače brzd, brzdové hadice či palubní přístroje a displeje.

