Bosch se chystá propouštět. Hlavně v Německu

Německá společnost Bosch, která je největším dodavatelem automobilových součástek na světě, hodlá během příštích tří let zrušit zhruba 1200 pracovních míst v divizi pro elektroniku a v softwarové divizi. Společnost ve svém prohlášení uvedla, že tak reaguje na rostoucí náklady a slabý hospodářský růst. Bosch podle svých internetových stránek zaměstnává po celém světě zhruba 421 tisíc lidí.

Reklama

Ohlášené opatření by se mělo týkat zejména Německa, kde hodlá firma zrušit až 950 pracovních míst. Bosch má v Německu kolem 134 tisíc zaměstnanců.

Společnost Bosch již o plánovaném snižování pracovních míst začala jednat se zástupci zaměstnanců. Upozornila, že konečné rozhodnutí o přesném rozsahu propouštění ještě nebylo učiněno. V prosinci firma oznámila, že hodlá zrušit až 1500 pracovních míst ve dvou německých závodech na výrobu převodovek.

Bosch působí rovněž v České republice, kde zaměstnává kolem 8000 lidí.

Martin Jahn: Evropa není jedničkou v inovacích. Tradiční evropské automobilky ale pořád drží silné trumfy Leaders Mnozí lidé sice rádi opakují, že v českém autoprůmyslu jsou samé montovny, ale právě toto odvětví je největším investorem do aplikovaného výzkumu a vývoje v zemi. Člen představenstva Škody Auto Martin Jahn, který stojí také v čele českého Sdružení automobilového průmyslu, poukazuje na jeho vysokou přidanou hodnotu. „Kdyby tuzemské firmy neinvestovaly do vývoje, už by tu dávno nebyly,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz. Jan Žižka Přečíst článek

Tesla na dva týdny zastaví výrobu v berlínské továrně. Chybějí jí díly Zprávy z firem Berlínská továrna americké automobilky Tesla od 29. ledna na dva týdny zastaví většinu výroby, chybí jí díly. Podle agentury DPA o tom ve čtvrtek večer informoval americký výrobce elektromobilů. Důvodem odstávky je narušení dodavatelských řetězců kvůli útokům jemenských povstalců podporovaných Íránem v Rudém moři. ČTK Přečíst článek

Obcházel Bosch sankce po Krymu? Jeho díly našli v ruských obrněncích Zprávy z firem Německé ministerstvo hospodářství vyšetřuje firmu Bosch kvůli možnému porušení zákazu vývozu zboží dvojího užití do Ruska, napsal týdeník Der Spiegel. Vývozní embargo na zboží, které by mohlo sloužit vojenským účelům, platí od roku 2014, kdy Rusko anektovalo Krym. Bosch odmítá, že by díly dodal přímo výrobcům ruských obrněnců, v nichž součástky objevili ukrajinští vojáci. ČTK, vku Přečíst článek