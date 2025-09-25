Jsme zoufalí, sliby nás nezachrání. Británie řeší, jak udržet dodavatele Jaguaru nad vodou
Britská vláda zvažuje opatření na pomoc dodavatelům britské automobilky Jaguar Land Rover (JLR), jejíž výrobu před několika týdny zastavil kybernetický útok. Informoval o tom server BBC. Vláda zvažuje mimo jiné možnost, že bude kupovat součástky, které dodavatelé vyrábějí. Dodavatelé se ale ke zvažované státní pomoci stavějí skepticky.
„Zklamání je slabé slovo,“ uvedla jedna z dodavatelských firem. Vláda podle dodavatelů nechápe složitost problémů, se kterými se nyní potýkají. „Nepotřebujeme sliby, potřebujeme pomoc,“ cituje BBC vyjádření jednoho z dodavatelů.
Přerušení výroby společnosti Jaguar Land Rover vyvolalo obavy z bankrotů jejích dodavatelů. Zejména v případě menších podniků, které se spoléhají výhradně na objednávky od této automobilky.
Firmy z dodavatelského řetězce JLR zaměstnávají kolem 100 tisíc lidí. Některé z těchto firem dodávají součástky pouze společnosti Jaguar Land Rover, zatímco jiné mají odběratele i mezi dalšími automobilkami.
Automobilka Jaguar Land Rover tento týden uvedla, že odstávku výroby způsobenou kybernetickým útokem prodloužila do 1. října. Produkce se kvůli útoku zastavila nejen v jejích továrnách v Británii, ale také v dalších zemích, včetně slovenského závodu.
Automobilka podle odhadů kvůli odstávce každý týden přichází o produkci v hodnotě nejméně 50 milionů liber (zhruba 1,4 miliardy korun).
