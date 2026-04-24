Dalibor Martínek: Lidovce spasí jedině zázrak, ne Grolich
Lidovci si zvolili nového předsedu. V Brně populární Jan Grolich má stranu, jejíž preference se nyní pohybují kolem tří procent, udržet ve sněmovně. Je víc než dost důvodů si myslet, že se mu to nepovede.
Od Jana Grolicha se očekává hodnotová politika, na rozdíl od Babišova pragmatismu. Na druhé straně, lidovci dokáží být také velmi pragmatičtí. Potíž je v tom, že voliči ANO nemají důvod přepřahat. Karel Havlíček naplňuje svou hospodářskou politiku jako buldok, už třeba stačil podepsat memorandum na spolupráci při výrobě modulárních jaderných zdrojů. O něčem podobném se minulé vládě ani nesnilo. V ekonomických tématech nemají lidovci šanci.
Na pravém středu se lidovci přetahují o voliče ODS. Jejich šéf Kupka sice promlouvá ke Grolichovi spatra jako k nějakému menšímu bráchovi, je to však právě Kupka, který by se lidovecké renesance měl obávat nejvíce. Ale, bude to lidovcům stačit?
Za pár dnů si budou lidovci volit nové vedení. Jediný kandidát na předsedu, jihomoravský hejtman Jan Grolich, si dává mediální kolečko. A nečekaně v jednom rozhovoru prohlásil, že si umí představit podporu Babiše v některých tématech. To by od možná budoucího lídra opoziční strany nikdo nečekal. Nebo ano?
Za pár dnů si budou lidovci volit nové vedení. Jediný kandidát na předsedu, jihomoravský hejtman Jan Grolich, si dává mediální kolečko. A nečekaně v jednom rozhovoru prohlásil, že si umí představit podporu Babiše v některých tématech. To by od možná budoucího lídra opoziční strany nikdo nečekal. Nebo ano?
Lidovci mají potíž, že nemají své vlastní, silné téma. Rodina nebo tradice, to nestačí. To navíc může nabídnout téměř každý. Ani fakt, že mají na Moravě dobré starosty nic neznamená. Starostové mají také starosty. Možná jim pomůže dynamičtější marketing, ale obecně voličů křesťanské strany spíš ubývá.
Boj o sněmovnu
Grolich patrně bude svěží krví po okoukaném Jurečkovi nebo nevýrazném Výborném. Ale témata lidovcům, podobně jako předtím sociálním demokratům, vyluxoval Babiš. Potom už zbývají jenom voliči extrémních stran, které Macinka s Okamurou velmi baví.
Jako úlet lze proto označit slova Petra Pitharta, že v Grolichovi vidí budoucího premiéra. Lidovci se spíš musejí modlit, aby se vůbec dostali do sněmovny. Pokud by se jim to přece jenom náhodou povedlo, mají koaliční potenciál tvořit vládu prakticky s kýmkoliv. Ovšem budou spíše do počtu.