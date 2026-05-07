Stanislav Šulc: Pokles sazeb není reálný, jejich růst předčasný. A guvernér Michl to dobře ví

Guvernér ČNB Aleš Michl
Stanislav Šulc
Počkáme a uvidíme. To je v posledních týdnech strategie většiny centrálních bankéřů v západním světě. A členové rady České národní banky nejspíš nebudou výjimkou. Dnes odpoledne se dozvíme, jak dopadlo jejich další měnově-politické zasedání. A jakýkoli pohyb sazeb, ať už směrem nahoru, či dolů, by byl překvapením. A to i přes zvýšenou inflaci.

Hrozba inflace roste. A jak výrazná a nebezpečná bude inflační vlna, která se pravděpodobně přižene na podzim, bude, závisí na jednání nevyzpytatelné americké administrativy a válčících stran v Perském zálivu. Dokud nedojde k uklidnění situace a trvalejšímu příměří, nebo dokonce míru, bude strašák inflace dostávat čím dál větší kontury.

To velmi dobře vědí centrální bankéři po celém světě, a tak konsenzuálně zastavili proces snižování sazeb a vyčkávají, co bude. S každým dalším bojovným dnem pravděpodobnost snížení sazeb klesá, naopak roste okamžik, kdy sazby spíš mírně povyskočí.

Proinflační tlaky nemizí, naopak rostou

Čeští bankéři, kteří dnes rozhodnou o nastavení měnové politiky pro další období, mají podobné karty jako jejich kolegové v dalších centrálních bankách. Inflace roste a dostala se nad dvě procenta, situace ve službách se nad celkovým inflačním údajem drží dlouhodobě, což ostatně brání dalšímu snížení sazeb již řadu měsíců.

Nejspíš jedinou pozitivnější zprávu přinesla data z nemovitostního trhu, protože v některých částech republiky již ceny nájmu narazily na strop a začaly stagnovat, i klesat.

Jenomže klíčem jsou ceny pohonných hmot. Ty sice vláda nadále uměle stlačuje cenovými i maržovými stropy, nicméně dříve nebo později se aktuálně zvýšená cena nafty projeví ve spotřebitelských cenách naplno, a pokud by ČNB popustila otěže, mohl by být inflační problém skutečně velký.

Prudké manévry se nevyplácejí

Jak tedy ČNB téměř jistě rozhodne? Jakýkoli pohyb se sazbami by byl překvapením. Směrem dolů by to nedávalo smysl vůbec, směrem nahoru ale v tuto chvíli nejspíš také ne. Zvlášť pokud se ostatní bankéři v Evropě rozhodli vyčkávat.

Je pravda, že ČNB už párkrát byla v otáčení kormidla měnové politiky na čele pelotonu, ne vždy se jí to ale vyplatilo (zejména před pandemií). A prudké manévry v rozbouřeném moři většinou působí katastrofu, nikoli bezpečné proplouvání směrem ke klidným vodám. 

