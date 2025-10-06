Kateřina Pištorová bude řídit komunikaci plzeňské Škody
Ve vedení Škoda Group došlo od 1. října ke změně na pozici Vice President Marketing & Communications. Tuto pozici nově zastává Kateřina Pištorová, která bude řídit komunikační strategii, posilovat reputaci značky a koordinovat marketingové a PR aktivity napříč skupinou a trhy, oznámila firma v tiskové zprávě.
Kateřina Pištorová přináší více než dvacet let bohatých zkušeností v oblastech firemní komunikace, PR a marketingu. V minulosti působila v technologických a průmyslových společnostech, například ve firmě ABB, kde vedla komunikaci a marketing v České republice a komunikační aktivity firmy na Slovensku. Dále působila ve skupině Siemens ČR, kde byla zodpovědná za externí komunikaci a současně zastávala pozici tiskové mluvčí skupiny v Česku. Kromě toho má zkušenosti z retailu, konkrétně z řetězce Makro, a také z technologického start-upu Woltair, za který komunikovala. Krátce působila také ve společnosti Alstom, kde měla na starost externí a interní komunikaci pro český a slovenský trh. Dříve působila rovněž jako PR Consultant pro klienty zejména v průmyslovém a energetickém segmentu, naposledy například pro skupinu Třinecké železárny.
„K týmu Škoda Group se připojuji v době, kdy má společnost silný management a nachází se na trajektorii růstu. Škoda Group navazuje na svou 165letou tradici ve strojírenství a má ambici být globálním hráčem. Budeme proto i nadále posilovat značku a povědomí o ní na českém trhu, ale velký důraz chceme klást na její posílení na trzích, které jsou pro Škoda Group obchodně klíčové. Našimi hlavními tématy jsou chytrá a udržitelná veřejná doprava s důrazem na vlastní technologické know-how a inovace,“ komentuje svůj nástup Kateřina Pištorová.
Dosavadní Vice President Marketing & Communications, Milan Kosař, přechází na pozici Head of Brand. V této roli převezme vedení komplexního projektu rebrandingu značky Škoda.
Škoda Group, výrobce komplexních řešení pro veřejnou dopravu, dosáhla v roce 2024 tržeb ve výši 1,36 miliardy eur a EBITDA činila 62 milionů eur. Škoda Group je součástí Skupiny PPF.
Velký úspěch pro plzeňský strojírenský podnik s dlouhou historií, Škody ze skupiny PPF. Bude vyrábět díly pro vlaky s největší indickou firmou Tata.
Škoda Group vstupuje na indický trh. S legendární firmou Tata bude vyrábět díly k vlakům
Zprávy z firem
Velký úspěch pro plzeňský strojírenský podnik s dlouhou historií, Škody ze skupiny PPF. Bude vyrábět díly pro vlaky s největší indickou firmou Tata.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.