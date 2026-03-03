UniCredit mění vedení. Banku v Česku a na Slovensku povede Marco Iannaccone
Novým předsedou představenstva a generálním ředitelem UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia se stane Marco Iannaccone. Do funkce nastoupí 1. dubna 2026 a současně převezme roli ředitele Klientských řešení pro region střední a východní Evropy. O změnách byl informován regulátor.
Iannaccone se do české a slovenské banky vrací po třech letech z Německa, kde působil jako člen výkonného výboru UniCredit Bank GmbH a měl na starosti divizi Klientská řešení. Ve vedení nahradí dosavadního generálního ředitele Jakuba Dusílka.
Dvě desetiletí zkušeností
Ve skupině UniCredit působí více než 22 let, z toho dvě desetiletí na seniorních manažerských pozicích napříč zeměmi střední a východní Evropy. V posledních letech se v Německu podílel na budování klientských řešení a rozvoji firemního bankovnictví.
Vystudoval ekonomii na univerzitě v Benátkách a titul MBA získal na Clemson University ve Spojených státech. Kariéru zahájil v poradenských firmách, od roku 1999 pracoval v oblasti privátního a korporátního bankovnictví. Do skupiny UniCredit nastoupil o tři roky později a zastával řadu vrcholových manažerských rolí v oblasti strategie, rozvoje obchodních aktivit i fúzí a akvizic v regionu střední a východní Evropy.
Podle ředitelky pro střední a východní Evropu skupiny UniCredit Teodory Petkové přichází Iannaccone do čela banky v době spuštění nového strategického plánu UniCredit Unlimited. Ten má podle ní posílit agilitu banky, schopnost inovovat a zároveň využít rozsahu univerzální finanční instituce. Česko a Slovensko označila za strategicky významné a perspektivní trhy.
Petková zároveň poděkovala Jakubovi Dusílkovi za jeho dosavadní působení v čele banky a popřála mu úspěch v další profesní kariéře.
