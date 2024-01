Jurák a Andrýsek z CSG jsou novými členy boardu Strnadovy skupiny

Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group vlastněná českým podnikatelem Michalem Strnadem posílila své představenstvo. Jeho novými členy byli od Nového roku jmenováni Zdeněk Jurák, finanční ředitel CSG, a Lukáš Andrýsek, který zastává pozice generálního ředitele divize CSG Mobility a generálního ředitele automobilky Tatra Trucks. Ostatní členové představenstva ve svých pozicích zůstávají.

Nově je představenstvo sedmičlenné. Jeho předsedou je majitel skupiny Michal Strnad, výkonný ředitel CSG David Chour je místopředsedou. Nově se stal místopředsedou představenstva General Counsel Ladislav Štorek. Představenstvo se dále sestává ze čtyř členů, jimiž jsou ředitel pro akvizice Petr Formánek, investiční ředitel pro zahraniční projekty David Štěpán a nově též Zdeněk Jurák a Lukáš Andrýsek.

„Zdeněk Jurák nastoupil na pozici finančního ředitele v červnu minulého roku a díky svým bohatým zkušenostem se ve funkci brzy etabloval. Lukáš Andrýsek dokázal z pozice generálního ředitele nastartovat naši firmu DAKO-CZ a teď je jeho úkolem zdvojnásobit výrobu v Tatře. Vede zároveň naši klíčovou divizi CSG Mobility. Oba nově jmenovaní členové představenstva ve svých rolích obstáli a těším se na naši vzájemnou spolupráci při řízení skupiny,“ uvedl Michal Strnad, předseda představenstva a majitel CSG.

Protřelí manažeři

Do CSG přišel Zdeněk Jurák ze skupiny KKCG, v níž působil přes osm let. Pracoval též ve skupině Generali PPF a v auditním týmu poradenské firmy Mazars. Zdeněk Jurák je absolventem Mendelovy univerzity v Brně. Během studií absolvoval stáž v USA na University of Illinois. Je držitelem certifikátu ACCA/DipIFR a certifikovaným účetním expertem.

Lukáš Andrýsek působí v CSG od roku 2016, kdy nastoupil do společnosti DAKO-CZ. Působil zde jako ekonomický ředitel, od roku 2018 jako výkonný ředitel a posléze postoupil na pozici generálního ředitele a předsedy představenstva. Pod jeho vedením společnost DAKO-CZ prudce expandovala po stránce výrobních i hospodářských výsledků. Na jaře roku 2023 se stal generálním ředitelem automobilky Tatra Trucks, kde je jeho hlavním úkolem navýšit výrobu tak, aby během několika let Tatra dosáhla mety 2500 vozidel za rok.

V létě roku 2023 se stal Lukáš Andrýsek generálním ředitelem nově utvořené divize CSG Mobility, jejímiž hlavními členy jsou právě automobilka Tatra Trucks a výrobce brzdových systémů a komponentů pro kolejová vozidla DAKO-CZ.

Lukáš Andrýsek je absolventem Slezské univerzity v Opavě v oboru ekonomika a IT. Před svým příchodem do skupiny CSG pracoval přes osm let na různých pozicích finančního managementu automobilky Hyundai Motor Manufacturing Czech.

