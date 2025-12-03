Babišův Hartenberg se zbavuje evropských opraváren letadel. Jednu bere easyJet
EasyJet kupuje firmu z Babišovy investičky. Hartenberg Holding zároveň jedná o odprodeji i další letecké opravárny. A je tak pravděpodobně, že směřuje k uzavření jedné ze svých divizí.
Investiční skupina Hartenberg Holding se dohodla na prodeji slovinské letecké opravárenské společnosti Adria Tehnika britským nízkonákladovým aerolinkám easyJet. Uvedla to ve středu na svém webu, hodnotu transakce nezveřejnila. Server Deník N napsal, že holding nyní jedná rovněž o prodeji srbské společnosti JAT Tehnika, která se také zabývá údržbou letadel. Hartenberg spravuje investice předsedy hnutí ANO a možného budoucího premiéra Andreje Babiše.
„Akvizice společnosti Adria Tehnika společností easyJet podléhá schválení regulačními orgány a očekává se, že bude dokončena v prvním čtvrtletí 2026,“ uvedl Hartenberg. Adria Tehnika provádí údržbu letadel na pěti linkách na letišti v Lublani, easyJet patří řadu let k jejím zákazníkům.
„Jsem potěšená, že nás easyJet uznal jako strategickou investici,“ uvedla generální ředitelka společnosti Adria Tehnika Barbara Perko Brvarová, která ve funkci zůstává. Podíl ve slovinské opravárenské společnosti Hartenberg získal v roce 2018, v loňském roce firmu zcela ovládl. „V projektu jsme byli už sedm let a naplnil se náš investiční horizont,“ řekl k transakci Deníku N řídící partner holdingu Jozef Janov.
Ředitel pro inženýrství a údržbu ve společnosti easyJet Brendan McConnellogue uvedl, že aerolinky s firmou Adria Tehnika spolupracují téměř deset let a dosud jí svěřily víc než 200 těžkých údržbářských prací na letadlech Airbus. Adria Tehnika opravuje také letadla Bombardier. Firma má víc než 250 zaměstnanců a vedle easyJetu pracuje také pro další letecké společnosti.
Hartenberg se zbavuje celé divize
Deník N uvedl, že Hartenberg nyní jedná také o prodeji srbské letecké opravárenské společnosti JAT Tehnika se zhruba 600 zaměstnanci, která provozuje hangáry v Bělehradě a servisní stanoviště v Černé Hoře a Severní Makedonii. „Jsme v pokročilém jednání o prodeji,“ uvedl Janov. Touto transakcí by se Hartenberg podle serveru zcela zbavil jedné odnože svého byznysu, kterou spravuje přes polskou holdingovou společnost Avia Prime.
Babiš drží v Hartenbergu téměř 88 procent
V investiční skupině Hartenberg Holding drží Andrej Babiš přes firmu SynBiol podíl 87,75 procenta, dalších 9,75 procenta vlastní Janov a zbývající podíl náleží šéfovi akvizic Babišova holdingu Agrofert Liboru Němečkovi. Hartenberg investuje také do reprodukčních klinik, nemovitostí, potravinářství a oděvních značek, ovládá síť květinářství Flamengo či e-shopy Ovečkárna.cz a Sportobchod.cz.
