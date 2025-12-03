Babišův Hartenberg se zbavuje evropských opraváren letadel. Jednu bere easyJet

Nový magazín právě vychází!

Adria Tehnika, užito se svolením
ČTK
ČTK

EasyJet kupuje firmu z Babišovy investičky. Hartenberg Holding zároveň jedná o odprodeji i další letecké opravárny. A je tak pravděpodobně, že směřuje k uzavření jedné ze svých divizí.

Investiční skupina Hartenberg Holding se dohodla na prodeji slovinské letecké opravárenské společnosti Adria Tehnika britským nízkonákladovým aerolinkám easyJet. Uvedla to ve středu na svém webu, hodnotu transakce nezveřejnila. Server Deník N napsal, že holding nyní jedná rovněž o prodeji srbské společnosti JAT Tehnika, která se také zabývá údržbou letadel. Hartenberg spravuje investice předsedy hnutí ANO a možného budoucího premiéra Andreje Babiše.

„Akvizice společnosti Adria Tehnika společností easyJet podléhá schválení regulačními orgány a očekává se, že bude dokončena v prvním čtvrtletí 2026,“ uvedl Hartenberg. Adria Tehnika provádí údržbu letadel na pěti linkách na letišti v Lublani, easyJet patří řadu let k jejím zákazníkům.

„Jsem potěšená, že nás easyJet uznal jako strategickou investici,“ uvedla generální ředitelka společnosti Adria Tehnika Barbara Perko Brvarová, která ve funkci zůstává. Podíl ve slovinské opravárenské společnosti Hartenberg získal v roce 2018, v loňském roce firmu zcela ovládl. „V projektu jsme byli už sedm let a naplnil se náš investiční horizont,“ řekl k transakci Deníku N řídící partner holdingu Jozef Janov.

EU likviduje chemii, zní z Babišova Agrofertu. Koncern má plán B

Zprávy z firem

Drahé energie a tvrdá regulace nutí Agrofert hledat nové teritorium. V úvahu připadá Amerika nebo Perský záliv, investice má jít do stovek milionů eur. Místopředseda představenstva holdingu Petr Cingr říká otevřeně: pokud EU nezmění kurz, Agrofert může z Evropy odejít.

ČTK

Přečíst článek

Ředitel pro inženýrství a údržbu ve společnosti easyJet Brendan McConnellogue uvedl, že aerolinky s firmou Adria Tehnika spolupracují téměř deset let a dosud jí svěřily víc než 200 těžkých údržbářských prací na letadlech Airbus. Adria Tehnika opravuje také letadla Bombardier. Firma má víc než 250 zaměstnanců a vedle easyJetu pracuje také pro další letecké společnosti.

Hartenberg se zbavuje celé divize

Deník N uvedl, že Hartenberg nyní jedná také o prodeji srbské letecké opravárenské společnosti JAT Tehnika se zhruba 600 zaměstnanci, která provozuje hangáry v Bělehradě a servisní stanoviště v Černé Hoře a Severní Makedonii. „Jsme v pokročilém jednání o prodeji,“ uvedl Janov. Touto transakcí by se Hartenberg podle serveru zcela zbavil jedné odnože svého byznysu, kterou spravuje přes polskou holdingovou společnost Avia Prime.

Babiš drží v Hartenbergu téměř 88 procent

V investiční skupině Hartenberg Holding drží Andrej Babiš přes firmu SynBiol podíl 87,75 procenta, dalších 9,75 procenta vlastní Janov a zbývající podíl náleží šéfovi akvizic Babišova holdingu Agrofert Liboru Němečkovi. Hartenberg investuje také do reprodukčních klinik, nemovitostí, potravinářství a oděvních značek, ovládá síť květinářství Flamengo či e-shopy Ovečkárna.cz a Sportobchod.cz.

Maďarský ministr zahraničí řekl ruské agentuře, že země podá žalobu k Soudnímu dvoru EU proti vedení EU, pokud se jí podaří zavést zákaz dovozu plynu a ropy z Ruska.

Maďarsko nepřijme „diktát“ vedení Evropské unie, které usiluje o úplný zákaz dodávek ropy a plynu z Ruska. Maďarský ministr zahraničních věcí a obchodu Péter Szijjártó, který se účastní zasedání ministrů zahraničí NATO v Bruselu, to řekl ruské agentuře TASS. 

V posledních týdnech proběhly konzultace mezi Evropskou komisí, Evropskou radou a Evropským parlamentem ohledně zákazu nákupu ruských energetických produktů. „Podle politické dohody, které mezi nimi bylo dosaženo, budou dodávky ruského plynu plynovody do Evropy zakázány od září 2027 a Evropská komise se také zavázala k zákazu dodávek ruské ropy. Rád bych zdůraznil, že schválení a provedení takového diktátu z Bruselu Maďarskem je nemožné,“ zdůraznil Szijjártó.

Ropovod Družba, Maďarsko
Aktualizováno

Evropa vypne ruský plyn. Nejpozději do dvou let

Politika

Evropské státy přehlasovaly odpůrce a schválily nejtvrdší energetický krok od začátku války. Zákaz ruského plynu i LNG má platit nejpozději od roku 2027 — s jedinou výjimkou v čase nouze.

ČTK

Přečíst článek

Ministr zadrnkal na populistickou notu - tvrdí, že tento plán by podkopal energetickou bezpečnost země a zdražil energii domácnostem. „Maďarsko zůstane fyzicky bez energetických zdrojů z Ruska. Bruselský diktát povede k tomu, že se někteří účastníci trhu a státy ocitnou vůči Maďarsku v monopolním postavení. To bude znamenat, že v důsledku prudkého nárůstu cen energií se maďarským domácnostem výrazně zvýší účty za elektřinu,“ vysvětlil Szijjártó.

Rada EU 20. října schválila postupný zákaz veškerého nákupu ruského plynu s účinností od 1. ledna 2028. Rozhodnutí se týká jak plynovodů, tak i zkapalněného zemního plynu. Plán Evropské komise rovněž požaduje zákaz dodávek ruské ropy od roku 2028. Diskutuje se také o zákazu jaderného paliva.

Fico se prý přidá

Maďarská vláda vyjádřila svůj záměr usilovat o výjimky z těchto pravidel pro sebe, ale dosud od vedení EU neobdržela žádné návrhy v tomto smyslu. Szijjártó podle TASS dodal, že Maďarsko podá žalobu u Soudního dvora EU proti vedení EU, pokud dodávky ropy a plynu z Ruska zakáže. „Pokud tento diktát z Bruselu vyústí v konečné rozhodnutí, okamžitě jej napadneme u Evropského soudního dvora. Okamžitě zahájíme soudní řízení a již jsme zahájili nezbytnou přípravnou právní práci,“ uvedl Szijjártó.

Ministr oznámil, že Maďarsko bude proti plánům vedení EU bojovat společně se Slovenskem. „Nejsme v tom sami, protože tento diktát představuje skutečnou hrozbu i pro Slováky. Je to útok na jejich energetickou bezpečnost a ekonomickou aktivitu. Proto jsme se rozhodli koordinovat naši probíhající právní práci a v tomto řízení u Evropského soudního dvora jednat společně,“ vysvětlil Szijjártó.

Poznamenal také, že Evropská komise se snaží zajistit, aby EU schválila plán na zákaz dodávek ruské energie nikoli jednomyslně, ale kvalifikovanou většinou, zdánlivě proto, že se nejedná o politické sankce, ale spíše o obchodní opatření. EK to dělá proto, že některé země využijí svého práva veta k zablokování její iniciativy.

Ropovod Družba, Maďarsko
Aktualizováno

Evropa vypne ruský plyn. Nejpozději do dvou let

Politika

Evropské státy přehlasovaly odpůrce a schválily nejtvrdší energetický krok od začátku války. Zákaz ruského plynu i LNG má platit nejpozději od roku 2027 — s jedinou výjimkou v čase nouze.

ČTK

Přečíst článek

Brněnská firma Seteco CZ vznikla teprve v roce 2025, ale do recyklačního průmyslu vstoupila s ambicí změnit způsob, jakým Evropa nakládá s problematickým plastovým odpadem. Díky mobilní termo-chemické technologii, která odpad přetváří na obchodovatelnou surovinu a energii, získala v roce 2025 prestižní Zvláštní cenu poroty Francouzsko-české obchodní komory. První závod spustí už v březnu 2026.

Firma Seteco přichází s jednotkou navrženou pro zpracování směsných, kontaminovaných a jinak obtížně recyklovatelných plastů. Tedy materiálů, které dnes končí většinou ve spalovnách. Technologie využívá termo-chemický proces, při němž se odpad mění na pyrolýzní olej, plyn a uhlíkatou frakci.

Pyrolýzní olej splňuje standardy REACH a kvalitou odpovídá ropným produktům používaným v chemickém průmyslu. Proces je energeticky soběstačný a prakticky bezemisní,“ říká projektový manažer Jan Hübler.

Zásadním benefitem řešení je mobilita a modularita. Celé zařízení se vejde do několika kontejnerů a jeho obsluhu zvládnou dva pracovníci. Díky tomu může stát přímo u zdroje odpadu.

Pilotní závod, expanze a ocenění, které přitahuje pozornost

První provoz se spustí ve Velkých Pavlovicích v areálu odpadové společnosti Hantály. Další projekty jsou ve fázi příprav v Česku i zahraničí. Rok 2025 přinesl firmě výrazné zviditelnění. Získala zvláštní cenu poroty Francouzsko-české obchodní komory (FČOK), udělovanou projektům, které propojují technologickou inovaci, udržitelnost a společenský přínos. Porota ocenila zejména schopnost technologie zpracovat plastový „výmět“ a přeměnit jej na hodnotnou komoditu. „Tato cena potvrzuje, že jdeme správným směrem. Směrem, který je udržitelný nejen ekologicky, ale i ekonomicky,“ dodává Hübler.

Trh potřebuje nová řešení. Evropa tlačí na vyšší recyklaci

Mechanická recyklace v Evropě naráží na limity. Nedokáže efektivně zpracovat směsi plastů ani kontaminovaný materiál a velká část odpadu končí ve spalovnách. EU přitom zpřísňuje cíle recyklace a chce navýšit podíl materiálového využití plastů. Termo-chemická recyklace se tak stává jedním z klíčových doplňků. Odborníci upozorňují, že bez ní Česko ani Evropa nesplní budoucí cíle cirkulární ekonomiky. „Nechceme mechanickou recyklaci nahrazovat, chceme ji doplnit tam, kde končí její možnosti,“ shrnuje Hübler.

Odpad jako komodita. Byznysový model, který dává smysl

Výstupní suroviny z jednotky - zejména pyrolýzní olej -, jsou obchodovatelné a využitelné v průmyslu. Firmy díky tomu šetří náklady na likvidaci odpadu a současně získávají alternativní surovinu, která může nahradit část ropných produktů. Seteco uvádí, že technologie může přinést až 40procentní snížení uhlíkové stopy oproti tradičnímu nakládání s odpady. „Odpad přestává být problémem a stává se vstupní surovinou. To je budoucnost evropského průmyslu,“ uzavírá Hübler.

