Babišova Fatra se vrátila do zisku. Tržbám pomohly izolační fólie

Společnosti Fatra z Napajedel na Zlínsku, která patří k největším zpracovatelům plastů v zemi, se loni meziročně zvýšily tržby na 3,657 miliardy korun. Je to o 116 milionů korun více než předloni.

Podnik, který je součástí koncernu Agrofert, se loni vrátilo do zisku, po zdanění činil 45,3 milionu korun. Předloni skončila společnost ve ztrátě přes 53 milionů, o rok dříve byla ztráta 1,2 milionu korun. Společnost Fatra byla prvním zpracovatelem plastů v Bývalém Československu. Založil ji v roce 1935 koncern Baťa na přímý popud ministerstva obrany.

Hospodaření společnosti skončilo loni ziskem před zdaněním přes 61 milionů korun a po zdanění 45,332 milionu korun, což je o 99 milionů více než v roce 2023. "Do hospodářského výsledku se pozitivně promítaly vyšší tržby zejména v segmentu izolačních fólií a příznivé stabilní cenové relace vstupů," uvedlo vedení společnosti ve výroční zprávě.

David Ondráčka: Bude Babiš premiér? Střet zájmů 2.0 Názory Za kulisami komické kampaně, kdy Babiš jezdí po Ostravsku, předstírá, že je fanoušek Baníku a šaškuje na tanečním festivalu Beats for Love, se odehrává důležitější rozhodování. Chce být a bude Babiš premiér, pokud ANO volby vyhraje? Nebo bude řídit vládu přes mobil ze sokolovny a úkolovat Havlíčka? Do hlavy mu nevidíme, do voleb i po nich se může stát dost věcí, ale dost to ovlivní Česko v dalším období. David Ondráčka Přečíst článek

Fatra vyrábí podlahové krytiny, izolační fólie, technické fólie, granulát, vytlačované profily, vstřikované výrobky či obalové fólie. Export se loni podílel na tržbách 63 procenty, což je podobně jako v předchozím roce. Domácí tržby činily 1,357 miliardy korun, zahraničí 2,3 miliardy korun. Společnosti loni mírně ubylo zaměstnanců na 1020, předloni jich bylo 1072.

Společnost plánuje na letošek výsledek hospodaření před zdaněním 43 milionů korun. "Hlavním úkolem pro rok 2025 bude naplnění výrobních kapacit, zvyšování kvality a další vývoj produktů," uvedlo vedení společnosti. Rizikem bude nadále zejména asijská konkurence dodávající na evropské trhy zboží za nižší náklady, a geopolitická situace, zvlášť válka na Ukrajině a Blízkém východě.

Nejbohatší Češkou zůstává Kellnerová. Do čela žebříčku Forbesu se dere zbrojař Strnad Leaders Nejbohatším člověkem v Česku zůstává podle žebříčku časopisu Forbes dědička impéria PPF Renáta Kellnerová s rodinou s majetkem 378 miliard korun. Na druhém místě je stejně jako loni většinový vlastník Energetického a průmyslového holdingu (EPH) Daniel Křetínský s majetkem 284 miliard korun. Třetí znovu skončil majitel investiční skupiny KKCG Karel Komárek s odhadovaným majetkem 262,5 miliardy korun. Skokanem žebříčku je zbrojař Michal Strnad. ČTK Přečíst článek