Řešení problému s plastovým odpadem? Srbové učí moučné červy, jak ho rozložit
Srbští vědci experimentují s moučnými červy ve snaze naučit je rozkládat polystyren. Vedoucí výzkumnice bělohradského institutu biologie doktorka Larisa Ilijinová agentuře Reuters řekla, že výzkumníci objevili schopnost moučných červů trávit různé druhy plastů včetně polystyrenu.
Polystyren se využívá zejména v přepravě, izolacích a v potravinových nádobách. Srbský projekt je podporován místní vládou, agenturou OSN pro rozvoj (UNDP) a dalšími mezinárodními přispěvateli. Polystyren je podáván jako potrava potemníkovi moučnému (Tenebrio molitor) v larválním stadiu.
Přirozeně larvy tohoto druhu sní téměř vše, ale ke zpracovávání plastů potřebují být speciálně vycvičené. „Máme larvy, které byly speciálně vyšlechtěny k rozkládání plastů, aby proces rozkladu byl co nejvíce efektivní,“ řekla Ilijinová.
Ilijinová dále uvedla, že ve střevech těchto larev žijí bakterie, které rozkládají plasty na oxid uhličitý a vodu, beze stop mikroplastů ve střevech a výměšcích larev.
Polystyren se v přírodě rozkládá 500 let. „Toto by bylo jedním z možných řešení problému plastového odpadu v přírodě,“ řekla Ilijinová.
Podobné výzkumy existují i v USA a Africe.
Srbsko, které doufá v přijetí do EU, recykluje pouze 15 procent komunálního odpadu, což je daleko méně než 55 procent, což je cíl Evropská unie. Více než 84 procent odpadu končí v Srbsku na jedné ze 3000 skládek, které jsou často neregulované a plné smíšeného odpadu.
Srbsko se i díky tomuto výzkumu snaží dosáhnout standardů stanovených EU.
Institut daroval bělehradské společnosti Belinda Animals několik kontejnerů s červy a ona nyní pokračuje v chovu těchto tvorů a doufá, že další podobné farmy budou následovat.
„Při rozkládání jednoho kilogramu polystyrenu červi vytvoří jeden až dva gramy oxidu uhličitého. Spálením stejného množství tohoto plastu se uvolní více než 4000krát větší množství CO2,“ řekl majitel Belinda Animals Boris Vasiljev.
Pokud se zvýší počet podobných larvových farem, vidí Vasiljev další využití moučných červů jakožto krmiva pro zemědělská zvířata.
Podle Ilijinové je toto využití moučných červů stále na začátku, protože Srbsku chybí zákony, které by umožnily používání a prodej produktů z hmyzu jako krmiva pro zvířata.
