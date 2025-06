Plug-in hybridy mají budoucnost, zato nad skládkami se smráká

Česko zase jednou otálí a tentokrát jde o zavedení záloh na nápojové PET lahve a plechovky. Proč by se mu to mohlo nevyplatit? Co přivedlo k ESG reportingu už před lety obří tuzemskou realitní skupinu a jak na tom vydělala? Existuje druh chudoby, který by člověk očekával spíš ve třetím světě, a přesto se hojně vyskytuje i v Česku? Tyto a další otázky se probíraly v dalších sedmi dílech podcastu Trendy v udržitelnosti, za nímž stojí projekt [ta] Udržitelnost. Výběr z obsahu vám nabízí následující text.

Evropa zdárně snižuje emise skleníkových plynů – předloni o 37 procent proti roku 1990. Jedním z mála sektorů, kde se nedaří, je doprava. Její emise oproti roku 1990 naopak vzrostly. Z více než 70 procent za ně mohou auta na silnicích. Evropská unie vidí cestu v elektrifikaci, přičemž přelomem má být zákaz prodeje spalovacích motorů od roku 2035.

Příklad Velké Británie ale ukazuje, že smělé plány někdy vyžadují revizi. Už od roku 2030 tam mělo být možno prodávat jen čisté elektromobily, pak legislativa otevřela další budoucnost plug-in hybridům, a nakonec i diesely přetrvají na trhu až do roku 2035. Elektrifikace prostě nejde podle představ a nad budoucností různých pohonů visí otazníky. V případě spalovacích a čistě elektrických agregátů je otázka spíše kdy než zda. Ale co hybridní technologie kombinující obojí? „Plug-in hybrid je v tuto chvíli velmi relevantní řešení a zůstane jím i po mnoho dalších let,“ soudí Hans Schep, šéf evropské divize Ford Pro, která se zaměřuje na lehká užitková vozidla.

Ve Fordu na elektromobilitu věří a v elektrické verzi dnes nabízejí všechny modely lehkých užitkových vozů. „Jedna věc je jasná, všichni chceme přejít na uhlíkově neutrální budoucnost. My jsme přesvědčeni, že bateriové elektromobily jsou pro naše zákazníky nejdostupnějším a nejlevnějším způsobem, jak této budoucnosti dosáhnout,“ řekl Hans Schep. Pro automobilky ale zůstává zásadní schopnost pružně reagovat na požadavky trhu. I proto Ford nabízí všechny tři technologie: čistě elektrickou, plug-in hybridní i spalovací.

Stejně jako neklesají emise z dopravy, nedaří se příliš ani snižování objemu odpadů, které jsou dalším velkým tématem zelené transformace. Vedle předcházení jejich vzniku je cestou jejich opětovné využití. Efektivnější recyklaci může výrazně pomoci povinné zálohování nápojových obalů – PET lahví a plechovek, kterých jde v tuzemsku dohromady ročně na trh přes 2,5 miliardy kusů.

Vláda loni návrh povinných záloh schválila. Parlament už ho ale do podzimních voleb nejspíš neschválí. Zálohování PET lahví a plechovek se ale Česko nevyhne, nejpozději od roku 2029 ho k tomu donutí evropské nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR). „Zatím si můžeme zavést vlastní systém. Pokud ale v roce 2026 neprokážeme, že jsme schopni vysbírat 80 procent petek a plechovek, budeme muset přijmout verzi podle PPWR. Ta nezná výjimky, zálohovat, tedy vykupovat obaly zpět, musí každý, kdo nápoje prodává,“ upozornil expert řetězce Lidl Miroslav Hrdlička.

Otálení se tak podle něj nemusí vyplatit, byť dosavadní návrh má svá slabší místa. Lidl už spolu se sesterskou společností Kaufland začal sběr PET lahví a plechovek testovat. Aktuálně pilotní projekt běží v devíti prodejnách, a přestože zákazníci neplatí zálohy a nedostávají je zpět při vrácení obalu, ukazuje se překvapivá ochota nápojové obaly do obchodů vracet.

Odpady se stávají důležitým tématem i pro obce, které brzy budou stát před otázkou, kam s nimi. Přicházejí totiž nové legislativní požadavky směřující k tomu, aby jich méně tlelo v zemi. Skládkování zdražuje, ale od roku 2030 jej čekají ještě těsnější mantinely. „Na skládkách už by mělo skončit pouze deset procent odpadu, což je proti současnosti velká změna. Dalších 25 procent bychom měli být schopni energeticky využít a 65 procent by mělo jít do recyklace,“ nastínil Pavel Prokop, ředitel Firemního bankovnictví ČSOB.

Unie má kolosální plán renovace budov. Její snaha o levnější energie je ale nejspíš marná Reality Americký prezident Donald Trump umí rozvířit vody, co je ale pro Evropu větší problém než jeho cla? Proč energie v EU nemohou zlevnit na obdobnou úroveň jako u hlavních konkurentů? Co je dnes klíčová norma pro stavebnictví a jak souvisí udržitelnost a duševní zdraví? V dalších devíti dílech podcastové série Trendy v udržitelnosti, za níž stojí projekt [ta] Udržitelnost, se vystřídali zástupci energetiky bankovnictví, developmentu, poradenského i neziskového sektoru. Přinášíme ochutnávku z toho, co v jednotlivých podcastových epizodách zaznělo. Jaroslav Kramer Přečíst článek

I proto bude odpadové hospodářství hlavním tématem konference Udržitelná budoucnost obcí, kterou banka pořádá 5. června ve svém pražském kampusu. Zde zároveň vyhlásí výsledky soutěže Zelená obec roku, kterou pořádá spolu s Hospodářskými novinami. Tato iniciativa už třetím rokem přibližuje, jak obce přistupují k udržitelnosti, a podle Prokopa ukazuje velmi pozitivní trend, kterým stále silněji zastoupená dlouhodobá vize účastníků. „Náměty, které obce posílají, jsou mnohem víc o strategické vizi než o nějakém jednorázovém projektu,“ přiblížil Prokop.

Zelená je dobrá

Dlouhodobá vize se osvědčuje také společnosti Tesco. Přestože Evropská komise letos v rámci balíčku Omnibus navrhla změkčit a oddálit některé povinnosti byznysu v oblasti ESG, generální ředitelka tuzemské pobočky Teska Katarína Navrátilová to nepovažuje za důvod ke změně nastaveného směru. Je podle ní odpovědností nejen společnosti, ale každého jednotlivce, v jakém stavu svět předáme dalším generacím. „Myslím si, že mají právo žít na zelené planetě. A jelikož miluji a znám čísla, tak se o ně mohu opřít. Až třetina emisí skleníkových plynů globálně připadá na segment potravinářství, což není málo. Jsem si toho vědoma, a tak se v tomto snažím motivovat, edukovat a inspirovat, a také do toho dávám emoce, protože do toho patří,“ přiblížila svůj pohled.

Společnost, kterou vede, si letos pro sebe skládá účty za období 2020 až 2025. „Naším závazkem bylo snížení plýtvání do roku 2025 o polovinu. Jsem nesmírně hrdá, že se nám podařilo dosáhnout až 80procentní redukce, a ani tím nekončíme a pokračujeme, ideálně až k nulovému plýtvání. Druhou oblastí bylo zvýšení nabídky alternativních produktů v našich provozovnách o 300 procent, a i to se beze zbytku podařilo,“ těší Katarínu. Řetězec může svým dílem přispět také k omezování zmíněných emisí. Jednou z cest jsou nízkoemisní prodejny, z nichž první byla otevřena na sklonku loňského roku.

Rovněž pro CPI Property Group, jejíž portfolio zahrnuje zhruba 600 nemovitostí v hodnotě převyšující 18 miliard eur, se stala jedním ze zásadních témat udržitelnost. S dnes tolik přetřásaným ESG reportingem má přitom skupina miliardáře Radovana Vítka delší zkušenost. Již v roce 2019 reportovala na základě směrnice NFRD, a to proto, že vydala zelené dluhopisy. K tomuto typu financování se uchýlila nejen kvůli soudobé atmosféře, ale především kvůli finanční výhodnosti. „Náš generální ředitel David Greenbaum je velký podporovatel této oblasti a celý management chtěl být svým způsobem pionýrem na trhu a vyzkoušet zelené dluhopisy. Podařilo se nám v letech 2019 a 2020 vydat dluhopisy za téměř dvě miliardy eur, poté jsme si vyzkoušeli i sustainability-linked bond a sustainability-linked loan (dluhopis a úvěr vázané na cíle udržitelnosti, pokud cíle není dosaženo, zvyšuje se úrok – pozn. red.) a loni jsme vydali další zelené dluhopisy za 1,35 miliardy eur. O dluhopisy byl na trhu zájem, vydávali jsme je v zahraničí ve třech měnách a investoři několikrát přepsali hodnotu, kterou jsme chtěli upsat. Přidaná hodnota pro nás je, že získáváme peníze s nižším úrokem než u standardního dluhopisu, to znamená levněji,“ vysvětlila manažerka udržitelnosti CPI Property Group Petra Hajná.

Právníci pomáhají měnit brownfieldy nebo posouvat nájemní bydlení Zprávy z firem Advokátní kancelář Rowan Legal pomohla Českým drahám k výhodnému prodeji pozemků v jižní části Nákladového nádraží Žižkov. A&O Shearman pak asistovali při koupi sídla ČEZ v projektu Smíchov City. Obě lokality se po řadě let v neutěšeném stavu promění v moderní čtvrtě. Jaké další mandáty mají na svědomí lídři právního trhu, přibližuje ve svém právním souhrnu, který se tentokrát výhradně věnuje transakcím, Jaroslav Kramer, spolupracovník redakce. Jaroslav Kramer Přečíst článek

Nečekaný druh chudoby a nemilé podhoubí nenávisti

Nelze opomíjet, že udržitelnost zahrnuje i témata ryze sociální. Patří mezi ně například menstruační chudoba. „Tento jev postihuje až třetinu žen v Česku,“ řekl Jiří Peroutka, manažer komunikace drogistického řetězce dm. Vzhledem k tomu, že hygienické menstruační pomůcky nejsou luxusem, ale základní potřebou, jedná se o alarmující stav. Příčin je přitom vícero. Podle Peroutky určitě nepomáhá, že tento sortiment je zatížen 21procentní daní z přidané hodnoty, což v Evropě patří mezi nejvyšší sazby. Například v Polsku je to pět procent, v Německu sedm procent, v Británii je dokonce od daně osvobozen.

Dalším důvodem je citlivost tématu, které je ve veřejné debatě prakticky tabu. Aktivity řetězce dm, který se tématu chopil, míří vícero směry. Podstatné je podle Peroutky dostat jej na světlo a rozvíjet o něm veřejnou debatu. To ale není vše. „Zapojujeme se i do konkrétní pomoci. Darovali jsme menstruační potřeby v hodnotě milion korun organizaci Sola pomáhá, která je pak distribuovala do nízkoprahových center pro ženy, jež si základní potřeby nemohou dovolit. A také organizaci Člověk v tísni, jejímž prostřednictvím putovala pomoc na zajištění menstruačních potřeb pro dívky ve školách ve vyloučených lokalitách. S našimi zákazníky jsme také připravili virtuální balíčky, díky nimž mohli přispět,“ předestřel Peroutka.

Alarmující je i problém předsudečného násilí a šikany na internetu. „Na otázku, zda se stali terčem nenávistného násilí, odpovědělo kladně 34 procent respondentů a 73 procent respondentů z ohrožených skupin,“ přiblížil Benjamin Petruželka, analytik organizace In IUSTITIA, která byla spolu se společností T-Mobile zadavatelem průzkumu realizovaného agenturou Ipsos. Vedle toho zhruba 85 procent mladých lidí ve věku 11 až 21 let ve zmíněném průzkumu uvedlo, že bylo vystaveno nějaké formě kyberšikany. Asi dvou třetin oslovených se dotkla přímo, přičemž 26 procent z nich se s tím nikomu nesvěřilo.

Organizace In IUSTITIA se dlouhodobě soustředí na první jmenované, tedy předsudečné násilí, které cílí na skupinovou příslušnost oběti a je pácháno zejména na sociálních sítích. „Ještě před několika lety to byl téměř neznámý jev. Dnes tvoří zhruba 30 procent všech incidentů, s nimiž se setkáváme,“ řekl Petruželka. Evropská unie podle něj uvedla v platnost Digital Security Act, podle nějž by internetové platformy měly samy aktivně odstraňovat nenávistné obsahy a mít součinnost s národními vládami. „Bohužel Česká republika k tomu zatím nepřistoupila dobře, což vyústilo v žalobu Evropské komise,“ vysvětlil s tím, že organizace In IUSTITIA je dlouhodobým partnerem společnosti T-Mobile právě v prevence předsudečného násilí.

Dalibor Dědek: Ve vedoucích pozicích zemí by měli být lidé čestní a morální. Trump ani Putin to nejsou Leaders Dalibor Dědek je patriot. Český, ještě víc jablonecký. V Jablonci nad Nisou v roce 1990 začal budovat nyní celosvětově známou a úspěšnou firmu Jablotron. Vyrábí a dodává zabezpečovací zařízení do 73 zemí světa, vydělává ročně stovky milionů korun. Je to technologická firma s čistě českými kořeny. Díky své píli a umu se stal jedním ze sta nejbohatších Čechů. Jeho naturel mu však říká, že není potřeba počítat miliony. Daleko lepší je být prospěšný ostatním. Dalibor Martínek Přečíst článek

Jsme Greta friendly, což mladá generace umí ocenit, říká výrobce obalů Zprávy z firem Sídlo společnosti THIMM, která je výrobcem obalů, je přehlídkou toho, co všechno lze vyrobit z obyčejné vlnité lepenky. Krabice, POS materiály, hlavolamy, odpadkové koše nebo třeba lavičky z kartonu. Jen kafe tady servírují v klasickém porcelánovém hrnku. „Prostě jedeme v udržitelnosti naplno. Jsme Greta friendly,” říká jednatel společnosti THIMM Martin Hejl. I díky tomu jsou atraktivním zaměstnavatelem pro generaci Z. nst Přečíst článek

Glac z PREdistribuce: Do čtyř let vyměníme v Praze čtyřicet procent elektroměrů Zprávy z firem Když se řekne chytrý elektroměr, který každou čtvrthodinu změří spotřebu, běžný zákazník z toho asi žádnou velkou výhodu nevyčte. Přesto se jedná o klíčový předpoklad pro sdílení elektřiny a do budoucna i o nástroj, jak na elektřině ušetřit. Třeba díky řízenému přesunu spotřeby v rámci domácností a také dynamickým tarifům založeným na spotových cenách, které se podle Pavla Glace z PREdistribuce stanou důležitým trendem. Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner Přečíst článek