PPF dokončila prodej Home Creditu v Asii. Zinkasovala 15 miliard

Poskytovatel spotřebitelských úvěrů Home Credit Group z finanční divize skupiny PPF dokončil prodej svých aktiv v Indonésii a na Filipínách. Kupujícím je konsorcium dceřiných společností japonské Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) pod vedením thajské Krungsri Bank (Bank of Ayudhya PCL). PPF to uvedla na svém webu. Celková cena transakce činila podle dřívějších informací přibližně 615 milionů eur (v přepočtu asi 15 miliard korun).

Strany transakce splnily všechny podmínky nezbytné pro její vypořádání a získaly příslušné regulatorní souhlasy. Transakce je tímto uzavřena, stojí v oznámení. „Dnešní den je pro tato naše aktiva v jihovýchodní Asii velmi významný. Budovali jsme je na zelené louce a během deseti let firmy výrazně vyrostly,“ doplnil generální ředitel skupiny Home Credit Radek Pluhař.

Home Credit, založený v roce 1997, je globálním poskytovatelem spotřebitelského financování. Působí v šesti zemích střední a východní Evropy i Asie. Mobilní aplikace Home Creditu mají přes 100 milionů registrovaných uživatelů po celém světě. Akcionáři Home Creditu jsou skupina PPF s podílem 91,12 procenta a investiční společnost Emma Capital s 8,88 procenta.

Investiční skupina PPF podniká ve 25 zemích v Evropě, Asii a Severní Americe. Investuje do finančních služeb, telekomunikací, médií, biotechnologií, nemovitostí či strojírenství. Do skupiny patří například splátková společnost Home Credit, dále Air Bank, telekomunikační firmy Cetin a O2, mediální společnost Central European Media Enterprises (CME), nemovitostní skupina PPF Real Estate Holding, strojírenská Škoda Group nebo provozovatel mýta v ČR CzechToll.

