Apple zvýší bezpečnost dat uživatelů. Ztíží ale práci FBI

Apple pokračuje v budování vyšší ochrany soukromí pro miliony uživatelů iPhone a plánuje výrazně rozšířit své postupy šifrování dat. Je to zároveň krok, který pravděpodobně způsobí napětí mezi firmou a orgány činnými v trestním řízení a vládami po celém světě, neboť úřadům ztíží přístup k datům uživatelů podezřelých z porušení zákonů, uvedl deník The Wall Street Journal.

Rozšířený end-to-end šifrovací systém, volitelná funkce zvaná Advanced Data Protection, by udržela v tajnosti většinu dat uložených v iCloudu, službě Applu, kterou mnoho jejích uživatelů používá k ukládání fotografií, poznámek, zpráv či zálohování svých iPhonů. Data by byla chráněna v případě, že by byl systém Applu napaden hackery, ale také by nebyla přístupná orgánům činným v trestním řízení, a to ani s povolením soudu, uvedl The Wall Street Journal.

Apple v minulosti upozornil na to, že není schopen pomoci zpravodajským vládním agenturám, jako je FBI, s přístupem k datům na šifrovaných iPhonech. Na základě platné právní žádosti soud ale byl schopen poskytnout většinu dat uložených v zálohách na iCloudu. Loni podle údajů společnosti reagovala na tisíce takových žádostí v USA.

S novými bezpečnostními vylepšeními by Apple již neměl technickou schopnost vyhovět některým požadavkům vyšetřovacích orgánů, jako jsou právě zálohy na iCloudu. Právě ty by mohly zahrnovat detaily o chatech a jejich přílohách v iMessage. V minulosti byly použity při mnoha vyšetřováních, například pomohly jedince usvědčit v kauzách dětské pornografie, podotkl deník.

Skupiny na ochranu soukromí již dlouho vyzývají Apple, aby posílil šifrování na svých cloudových serverech. Protože ale šifrovací klíče Advanced Protection budou ovládat uživatelé, systém omezí schopnost samotného Applu obnovit ztracená data.

Hackeří touží po datech čím dál více

Apple uvedl, že vylepšení zabezpečení jsou navržena tak, aby chránila zákazníky Applu před nejsofistikovanějšími útočníky. „S tím, jak zákazníci vkládají do svých zařízení stále více osobních informací ze svého života, se tato zařízení stávají stále více předmětem útoků pokročilých hackerů,“ řekl deníku senior viceprezident softwarového inženýrství společnosti Apple Craig Federighi.

Někteří z těchto hackerů vynakládají velké úsilí, aby se dostali k soukromým informacím lidí, na které se zaměřili, řekl.

FBI je znepokojena

FBI v prohlášení uvedla, že je „hluboce znepokojena hrozbou, kterou představuje šifrování typu end-to-end přístupné pouze uživatelům“. „To brání našim schopnostem chránit americký lid před kriminálními činy, od kybernetických útoků a násilí na dětech až po obchod s drogami, organizovaný zločin a terorismus,“ dodala. Mluvčí ministerstva spravedlnosti to odmítl komentovat.

Bývalí zástupci orgánů činných v trestním řízení a zpravodajských služeb západního světa uvedli, že byli rozhodnutím Applu částečně překvapeni, protože společnost se v minulosti takového nastavení šifrování pro iCloud zdržovala. Apple podle nich sám občas poukazuje úřadům na iCloud jako na možný prostředek ke shromažďování informací, které by mohly být užitečné pro vyšetřování trestných činů.

Ciaran Martin, bývalý šéf britského Národního centra pro kybernetickou bezpečnost, uvedl, že oznámení Applu by pro firmu mohlo představovat právní komplikace v mnoha demokraciích, které v posledních letech přijaly nebo zvážily omezení technologií, která nemohou reagovat na požadavky vymáhání práva.

Možné potíže v Británii, Austrálii i Číně

„Věci se vyjasní, až budou zveřejněny další technické podrobnosti,” řekl Martin. „Ale na první pohled se zdá, že stávající legislativa v Austrálii a rýsující se legislativa ve Spojeném království dává těmto vládám pravomoc nařídit Applu, aby to v jejich zemích nedělal,” míní.

Nový šifrovací systém, který začali první uživatelé testovat tuto středu, bude k dispozici jako volitelná možnost do konce roku v USA, a poté po celém světě včetně Číny v roce 2023, dodal Federighi.

„Tento vývoj vyvolá otázky doma i v zahraničí, včetně té, zda čínská vláda skutečně přijme ztrátu přístupu k datům,“ řekl Sumon Dantiki, bývalý vysoký úředník FBI a ministerstva spravedlnosti, který pracoval na kybernetickém zločinu a nyní je partnerem advokátní kanceláře King & Spalding.

Američtí představitelé již dlouho poukazují na stále přísnější požadavky Číny na přístup k údajům o společnostech, které v Číně působí, jako na problém národní bezpečnosti.

