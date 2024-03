Propad firmy Apple. Zásah regulátorů smazal biliony z její tržní hodnoty

Tržní hodnota americké technologické společnosti Apple se po čtvrtečním zásahu regulátorů snížila o 113 miliard dolarů (2,65 bilionu korun), a vzdálila se tak maximu z loňského léta, kdy se Apple stal první veřejně obchodovanou firmou s tržní hodnotou více než tři biliony dolarů. Část analytiků vidí v současné kauze paralelu s firmou Microsoft, kde tažení regulátorů v roce 1998 vyústilo v rozhodnutí, které změnilo způsob, jak Microsoft podniká a jak si buduje postavení na trhu.

Americké ministerstvo spravedlnosti ve čtvrtek podalo na Apple žalobu za to, že firma podle něj porušuje pravidla hospodářské soutěže. Firmu Apple ale mají v hledáčku také evropské regulační orgány, které vyšetřují, zda Apple dodržuje unijní Nařízení o digitálních trzích (DMA). To obecně stanovuje, co v on-line prostředí mohou a co nemohou dělat velké internetové firmy.

Kauza Microsoft z roku 1998 je označována za přelomovou, protože zásah regulačních orgánů tehdy prolomil sevření, které si Microsoft vybudoval kolem operačního systému Windows určeného pro stolní počítače. Podobný postup se ale tentokrát může ukázat jako nedokonalý plán, protože konkurenční prostředí v případě trhu s chytrými telefony vypadá jinak, než když si Microsoft užíval téměř monopolního postavení, uvedla ve své analýze agentura Reuters.

Americké ministerstvo spravedlnosti spolu s vládami dalších 15 amerických států obvinilo Apple z nezákonné monopolizace trhu smartphonů prostřednictvím omezení pro vývojáře aplikací, což podle úřadů v důsledku vede k tomu, že spotřebitelé jsou nuceni platit vyšší ceny. Apple namítá, že se americká vláda mýlí ve faktech i v aplikaci zákona.

Vláda tak podle několika právních expertů bude muset nyní dokázat, že obchodní praktiky Applu skutečně způsobily konkurenci újmu a že spotřebitelé skutečně platí víc, než by tomu bylo v případě, že by Apple postupoval jinak.

Microsoft byl nucen otevřít svůj operační systém Windows konkurenci, protože v 90. letech měl na trhu operačních systémů pro stolní počítače zhruba 95procentní podíl. Pro srovnání - Apple měl na konci loňského září na severoamerickém trhu se smartphony podle odbytu 55procentní podíl, zbytek tvořily z velké části telefony využívající operační systém Android od společnosti Google, uvádí společnost Canalys, která se zabývá analýzou trhu.

Apple a konkurenční jihokorejská společnost Samsung Electronics měly v loňském roce na celosvětovém trhu asi 20procentní podíl, ačkoliv Apple svého rivala s mírným náskokem porazil z hlediska odbytu, ukazují také údaje společnosti Canalys. Naopak v případě Microsoftu šlo mluvit o jasné monopolizaci trhu operačních systémů pro osobní počítače, protože tam žádná skutečná konkurence neexistovala, řekl Douglas Ross, který se na právnické fakultě Washingtonské univerzity věnuje soutěžnímu právu.

Na druhou stranu Android „je velmi populární, zejména ve zbytku světa, a je velmi účinným konkurentem pro iOS“, dodal Ross. Operační systém iOS využívají chytré telefony iPhone od Applu, o které ve sporu s regulátory jde.

Server The Information poukazuje na to, že stížnostem čelí i další tři velké technologické firmy. Vedle Applu je to Amazon, Alphabet a Meta Platforms. Kauza Apple je ale symbolicky důležitá vzhledem k tomu, jak respektovaná a bohatá je společnost Apple.

„Možná to je důvod, proč vedoucí antimonopolního odboru amerického ministerstva spravedlnosti Jonathan Kanter načrtl paralelu mezi případem proti Applu a těmi, které ministerstvo spravedlnosti v minulosti vedlo proti firmám Standard Oil, Microsoft a AT&T,“ napsal autor komentáře na webu The Information. Tržní síla telekomunikační společnosti AT&T a ropného konglomerátu Standard Oil byla tak obrovská, že se tyto firmy na příkaz regulačních orgánů musely nakonec rozdělit.

„Nic nenasvědčuje tomu, že by vláda od Applu požadovala něco tak drastického. Pro vládu by byl úspěch, kdyby Apple uvolnil pověstně přísná pravidla ve svém virtuálním obchodě App Store, zpřístupnil iMessage uživatelům Androidu a usnadnil fungování širší řady chytrých hodinek a digitálních peněženek na iPhonech,“ píše The Information.