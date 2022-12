Apple přesouvá výrobu z Číny

Již brzy možná přijde konec sloganu „Designed in California. Assembled in China,“ tedy slovního obratu, že produkty s nakousnutým jablkem jsou sice smontovány v Číně, ale navrženy v Kalifornii. Nově by mohly být montovány v Indii či Vietnamu.

V posledních týdnech urychlil Apple své dlouhodobější plány přesunout podstatnou část výroby mimo Čínu. Ta je dlouhodobě dominantní zemí v dodavatelském řetězci Applu a pomohla tak vybudovat nejhodnotnější společnost na světě. O nejnovějších plánech Applu s odvoláním na zdroje zapojené do diskusí informuje deník Wall Street Journal.

Menší závislost na Číně

Firma říká dodavatelům, aby aktivněji plánovali montáž produktů Apple jinde v Asii, zejména v Indii a Vietnamu. Apple by také rád snížil závislost na tchajwanských montážních firmách vedených společností Foxconn.

Nepokoje v čínském městě Čeng-čou, místě přezdívaném iPhone City, přiměly Apple urychlit přesun mimo Čínu. V tamní obří továrně na výrobu iPhonů a dalších produktů Apple provozované společností Foxconn demonstrovalo až 300 tisíc pracovníků.

Továrna Čeng-čou byla na konci listopadu zmítána násilnými protesty. Ve videích zveřejněných na internetu je vidět, jak dělníci rozčilení kvůli mzdám a přetrvávajícím covidovým omezením házejí předměty a křičí: „Postavte se za svá práva!“ Na místě zasahovala pořádková policie. Pravost jednoho z videí ověřila video-ověřovací služba Storyful a také redakce Wall Street Journal, která hovořila s pracovníky na místě.

Nový svět

Události posledních let oslabily postavení Číny jako stabilního výrobního centra. Podle analytiků a lidí v dodavatelském řetězci Applu už firma necítí dobře, když má tak velkou část výrobních kapacit na jednom místě.

„V minulosti lidé nevěnovali pozornost riziku koncentrace,“ řekl Alan Yeung, bývalý americký manažer Foxconnu. „Volný obchod byl normou a věci byly velmi předvídatelné. Nyní jsme vstoupili do nového světa,” dodal.

Analytik společnosti TF International Securities Ming-chi Kuo míní, že dlouhodobějším cílem společnosti Apple je montovat 40 až 45 procent iPhonů v Indii. Pro srovnání současný podíl je jednociferný. Dodavatelé tvrdí, že se očekává, že Vietnam převezme více výroby pro další produkty Apple, jako jsou AirPods, chytré hodinky a notebooky.

Spotřebitelé, kteří nyní řeší vánoční nákupy, se potýkají s nejdelšími čekacími lhůtami v 15leté historii iPhonů. Apple vydal v listopadu vzácné varování v polovině čtvrtletí, že dodávky modelů Pro byly narušeny covidovými omezeními ve fabrice v Čeng-čou.

