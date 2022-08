Svět musí masivně investovat do kyberbezpečnosti. Nejvíc Češi a Poláci

Útoků v kyberprostoru přibývá a staly se významnou součástí globálních konfliktů. Podle výzkumné agentury International Data Corporation tak porostou investice do kyberbezpečnosti o desítky miliard dolarů ročně. Kdo aktuálně má investovat nejvíc? Země ze střední Evropy, míní agentura. Utrácet přitom mají hlavně vlády.

Evropské výdaje na bezpečnost informačních technologií se v letošním roce zvýší o 10,8 procenta na téměř 47 miliard dolarů (zhruba 1,2 bilionu korun). Předpověděla to výzkumná společnost International Data Corporation (IDC). Nejvýraznější nárůst těchto výdajů letos v rámci Evropy očekává v České republice a v Polsku, a to o více než 15 procent.

IDC předpokládá, že evropské výdaje na bezpečnost informačních technologií porostou také v dalších letech a v roce 2026 překonají 66 miliard dolarů (1,6 bilionu korun). Jejich průměrný roční růst v letech 2021 až 2026 odhaduje na 9,4 procenta. Nejrychleji by podle IDC měly výdaje v tomto období růst v České republice.

„Evropský trh s kybernetickou bezpečností pokračuje v rychlém rozvoji,“ uvedl analytik Stefano Perini ze společnosti IDC. Za zvýšenou potřebou ochrany před kybernetickými hrozbami podle něj stojí mimo jiné rostoucí závislost na cloudových službách a přechod k hybridnímu stylu práce, který umožňuje zaměstnancům vykonávat určitou část pracovních povinností z domova.

IDC předpokládá, že nejrychlejším tempem letos v Evropě porostou výdaje na bezpečnost informačních technologií ze strany vlád. Následovat by je měly výdaje ze strany dopravního sektoru a velkoobchodu.

