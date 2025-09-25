Nový magazín právě vychází!

Amazon dostal lekci. Za triky s předplatným zaplatí rekordní pokutu

Michael Tomeš / Newstream.cz
ČTK
ČTK

Americký internetový obchod Amazon zaplatí ve Spojených státech 2,5 miliardy dolarů (zhruba 52 miliard korun) za urovnání žaloby, podle které uživatele bez souhlasu registroval do své placené služby Amazon Prime a následně jim komplikoval zrušení této registrace. Oznámila to ve čtvrtek americká Federální obchodní komise (FTC), která žalobu v roce 2023 podala.

Agentura AP urovnání sporu označila za historické. Z celkové částky firma zaplatí komisi miliardu dolarů na občanskoprávních pokutách, což je nejvíce za dobu existence FTC, dalších 1,5 miliardy dolarů bude vyplaceno spotřebitelům, kteří se neúmyslně zaregistrovali ke službě Prime.

„Amazon záměrně podvedl miliony spotřebitelů, aby se nevědomky zaregistrovali do služby Amazon Prime,“ uvedla FTC v roce 2023. Dodala, že podnik za tímto účelem využíval „manipulativní, nátlakové nebo klamavé provedení uživatelského rozhraní“.

Společnost Amazon podle dohody o urovnání žaloby teď musí uživatelům zjednodušit zrušení služby Prime. Firma nicméně v rámci dohody nepřiznala žádné pochybení, upozornila agentura AP.

Služba Prime nabízí rychlou dopravu zdarma na miliony položek, různé slevy, přístup k filmům i hudbě a další výhody. Měsíční poplatek za tuto službu činí ve Spojených státech 14,99 dolaru (přes 300 korun).

Česká republika se zařadí mezi první země Evropské unie, které zavedou jednotný systém řízení bezpilotního provozu – U-space. Ten umožní bezpečnou a efektivní integraci dronů do vzdušného prostoru a otevře cestu k jejich masovému využití v dopravě, zdravotnictví i průmyslu.

Základním prvkem U-space je tzv. Common Information Service (CIS), centrální mozek celého systému, který zajišťuje sdílení dat o letových zónách, autorizacích či identitě strojů. Dodavatelem této technologie je česká společnost UpVision ze skupiny CSG Aerospace.

„Jsme hrdí na to, že technologie vyvinutá v České republice pomáhá formovat budoucnost evropského bezpilotního provozu. CIS, který jsme navrhli a dodáváme, je modulární a plně v souladu s evropskými standardy U-space,“ uvedl Štěpán Alexa, CEO společnosti UpVision.

Projekt je nyní ve fázi implementace, ostrý provoz CIS má začít v létě 2026. Plnohodnotný U-space, propojený s certifikovanými poskytovateli služeb (USSP), se očekává od roku 2027. Česko se tak stane jedním z lídrů v Evropě, kde se technologie do praxe zavede jako první.

Díky technologii CIS od UpVision se zásadně zlepší bezpečnost a předvídatelnost provozu dronů. Umožní sdílet a koordinovat klíčové informace mezi provozovateli dronů, poskytovateli služeb U-space a řízením letového provozu. Drony budou ve vyhrazených U-space prostorech „viditelné“ pro všechny tyto účastníky.

Zavedení U-space je součástí širší digitalizace evropského letectví. Evropská komise chce díky jednotnému systému umožnit dronům bezpečně sdílet oblohu s tradičními letadly a vytvořit podmínky pro vznik nových služeb.

Pokud se naplní očekávání, během několika let by se mohly i česká města dočkat běžného využití dronů pro doručování balíků či přepravu životně důležitého zdravotnického materiálu, jako je krev, krevní plazma či důležitá léčiva. Velký potenciál mají také inspekce energetické infrastruktury či zajištění bezpečnosti při hromadných akcích nebo monitoring kritických objektů. A právě technologie z Česka u toho bude hrát hlavní roli.

Na vývoji systému spolupracovaly s UpVision i další dvě firmy z divize CSG Aerospace – CS Soft a Atrak, obě s dlouholetou zkušeností s vývojem systémů pro řízení letového provozu. Do testování se zapojily i prvky umělé inteligence.

CSG Aerospace je divize globální průmyslově-technologické skupiny Czechoslovak Group, která zastřešuje několik společností působících v oborech letectví a softwarového inženýrství. Divize je tvořena společnostmi Eldis Pardubice, Retia, CS Soft, Atrak, UpVision a Pocket Virtuality. Od letošního roku je součástí divize též subdivize CSG AI, do níž se koncentrují aktivity a projekty zaměřené na umělou inteligenci.

