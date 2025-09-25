Amazon dostal lekci. Za triky s předplatným zaplatí rekordní pokutu
Americký internetový obchod Amazon zaplatí ve Spojených státech 2,5 miliardy dolarů (zhruba 52 miliard korun) za urovnání žaloby, podle které uživatele bez souhlasu registroval do své placené služby Amazon Prime a následně jim komplikoval zrušení této registrace. Oznámila to ve čtvrtek americká Federální obchodní komise (FTC), která žalobu v roce 2023 podala.
Agentura AP urovnání sporu označila za historické. Z celkové částky firma zaplatí komisi miliardu dolarů na občanskoprávních pokutách, což je nejvíce za dobu existence FTC, dalších 1,5 miliardy dolarů bude vyplaceno spotřebitelům, kteří se neúmyslně zaregistrovali ke službě Prime.
„Amazon záměrně podvedl miliony spotřebitelů, aby se nevědomky zaregistrovali do služby Amazon Prime,“ uvedla FTC v roce 2023. Dodala, že podnik za tímto účelem využíval „manipulativní, nátlakové nebo klamavé provedení uživatelského rozhraní“.
Společnost Amazon podle dohody o urovnání žaloby teď musí uživatelům zjednodušit zrušení služby Prime. Firma nicméně v rámci dohody nepřiznala žádné pochybení, upozornila agentura AP.
Služba Prime nabízí rychlou dopravu zdarma na miliony položek, různé slevy, přístup k filmům i hudbě a další výhody. Měsíční poplatek za tuto službu činí ve Spojených státech 14,99 dolaru (přes 300 korun).
Americká technologická společnost Apple ostře zaútočila na unijní zákon o digitálních trzích (DMA) a vyzvala Evropskou unii, aby tento právní předpis zrušila. Podle Applu DMA, který měl původně omezit moc technologických gigantů a otevřít trh konkurenci, ve skutečnosti poškozuje uživatele i samotné inovace. Firma tvrdí, že zákazníci v EU kvůli pravidlům přicházejí o nové funkce, dočkávají se jejich zavedení se zpožděním a navíc čelí zvýšeným rizikům v oblasti ochrany soukromí a bezpečnosti.
Firmy jako Meta, Palantir či Google za bezpečnost svých šéfů vydávají stále vyšší částky. Potenciální útočníci je viní ze všeho zlého, co se na světě děje.
