Občanku v mobilu už akceptují na mnohých úřadech. A pošta stále nic

Díky digitální občance už nemusíte vždy a každému ukazovat všechny osobní informace, ale jen ty, které jsou opravdu potřeba. Výhody občanky v chytrém mobilu zatím však nyní využívá jen půl milionu Čechů. Donedávna se s ní totiž na mnoha místech prokazovat nedalo. Od 1. července ji ale už jako oficiální doklad uznává řada institucí od policie přes soudy až po katastrální či živnostenský úřad. V další fázi se má připojit i pošta a školy. Shrnujeme pro vás to nejdůležitější, co byste o digitální občance v mobilu měli vědět, abyste ji mohli bezpečně používat a na co si dát pozor.

Nákup alkoholu nebo cigaret, vyplňování adresy v e-shopu, rezervace letenky i prokazování se na úřadech, v bance, na katastru nebo u soudu. Ve všech těchto situacích vám může zjednodušit život digitální občanka v aplikaci eDoklady, pokud si ji stáhnete a zprovozníte ve svém mobilním telefonu. Občanka v eDokladech navíc nejde prý podle odborníků zfalšovat a můžete se navíc prokazovat jen potřebným údajem pro konkrétní instituci.

Digitální ověřování tak začíná postupně v Česku využívat stále více institucí. A do budoucna se na to chystá i tak rozsáhlá instituce jako je Česká pošta. Ověřování bude fungovat ale časem i pro soukromoprávní ověřovatele. Při nákupu alkoholu tak pokladní obchodu už pak například neuvidí žádné vaše údaje o bydlišti či rodné číslo, protože pro ni bude rozhodující jen vědět, že už vám bylo 18 let.

Kde všude se tedy už občankou v mobilu můžete prokazovat

Seznam míst, kde digitální občanku můžete dneska v Česku využívat, se neustále prodlužuje. Prokazovat se občankou v mobilu bylo částečně možné už od 20. ledna letošního roku, zatím ale jen na ministerstvech a dalších sedmnácti ústředních správních úřadech. Takovéto ověřování fungovalo třeba už na Úřadu vlády, Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost či třeba na Statistickém úřadu. Od 1. července se ve druhé fázi mezi ověřovatele elektronických dokladů přidaly oficiálně i další státní orgány, kraje a obce s rozšířenou působností.

Aktuálně vám tedy digitální občanku uznají i v obou komorách Parlamentu ČR, na úřadech práce, ČSSZ a živnostenských, katastrálních a finančních úřadech. S občankou v mobilu se však prokážete už i Policii ČR, která ji akceptuje od dubna, dále i na soudech a správních úřadech či na pobočkách Czech POINT v obcích s rozšířenou působností nebo na různých inspektorátech.

Soukromé osoby, pošta a volby až v roce 2025

Ve třetí fázi začátkem příštího roku by se digitální občanka měla vedle poboček České pošty uznávat také u okrskových volebních komisí, na školách a v bankách či třeba u notářů a exekutorů, nebo u obecní policie obcí I. a II. stupně a na zastupitelských úřadech v zahraničí či u soukromých osob. U všech kategorií institucí nicméně platí, že z vlastní vůle mohou eDoklady přijímat i před stanoveným datem v oficiálním harmonogramu, jak upozorňuje web eDoklady.cz. A tam také můžete najít i kompletní výčet míst, kde se dá s občankou v mobilu prokazovat podle ustanovení zákona o právu na digitální služby. Do systému digitálního ověřování se pak v polovině června připojila jako první tuzemská banka i Air Bank, která takto svým klientům na pobočkách umožňuje identifikaci vedle klasické plastové občanky také eDokladem, uvedl pro newstream.cz mluvčí banky Michal Kuzmiak.

Jak si digitální občanku zprovoznit v mobilu

Pro využívání digitální občanky musíte být občanem České republiky s platným občanským průkazem a mít chytrý telefon, u kterého funguje Bluetooth, připojení na wifi, fotoaparát a který má Android od verze 10 nebo iOS od verze 15. Ideální také je, aby váš mobil umožňoval i biometrické zabezpečení, upozorňují experti digitalizace dokladů. Při instalaci a prvotním ověřování je třeba být připojen k internetu, abyste si mohli v oficiálních obchodech Google play nebo App Store stáhnout aplikaci eDoklady a zaregistrovat se. Z ostatních neoficiálních zdrojů stahování aplikace odborníci nedoporučují kvůli bezpečnosti.

K registraci do aplikace pak musíte mít některý z přihlašovacích prostředků k Identitě občana, kde má své údaje každý občan Česka. Můžete k tomu sice využívat třeba Moje ID, mobilní klíč eGovernmentu nebo jiné schválené identifikační prostředky, v praxi je ale asi nejjednodušší přihlášení přes bankovní identitu. Ti, kdo ještě tyto přihlašovací údaje nemají, mohou si je zprovoznit přes stránku eDoklady.

Registrace je za pár minut

Po instalaci a spuštění aplikace je nutné se zaregistrovat přes zmiňovanou Identitu občana. Aplikace vás tím provede a pro registraci vás i vyzve k tomu, abyste si kvůli bezpečnosti zprovoznili biometrické přihlašování s využitím skenu otisku prstu nebo s rozpoznáním obličeje. Současně budete mít k přihlášení registrovaný i PIN, pokud by biometrie selhala. Také budete muset dát aplikaci povolení k aktivnímu Bluetooth přístupu, abyste mohli využívat ověřování i mobilní čtečkou. Celý proces nám při testu zprovoznění digitální občanky v aplikaci eDoklady trval jen několik málo minut. Na stránkách k aplikaci eDoklady.gov.cz je pak i podrobný návod pro případ, že by vám něco nefungovalo.

Mobilní data nejsou potřeba

Pro používání občanky v mobilu se nemusíte ani obávat, že vám budou chybět data nebo mít obavy ze špatného či chybějícího signálu. K prokázání totožnosti v aplikaci totiž vůbec nepotřebujete internet. Ten je nutný hlavně úplně na začátku, když si do aplikace občanku nahráváte a při aktualizaci údajů přes wifi. Samotné prokazování ale probíhá v režimu off-line a je tedy k dispozici vždy, když máte nabitý mobil. To, co si tak musíte nejvíce ohlídat je mít dostatečně nabitý telefon, platnou občanku a mít aktivní Bluetooth přístup aplikace. Pro ověření identity totiž aplikace v mobilu vygeneruje QR kód, který si ověřovatel naskenuje nebo načte přes Bluetooth do své ověřovací aplikace.

Na co si dát pozor

Pokud se chcete vyhnout zneužití vašich osobních dat, neměli byste si podle expertů na digitalizaci občanku ani elektronické bankovnictví instalovat na mobil s bezpečnostními riziky. To je například takový mobil, který je takzvaně rootnutý a umožňuje měnit v telefonu pokročilá nastavení či instalaci neautorizovaných aplikací z neoficiálních zdrojů. Zpřístupněním citlivých osobních údajů prostřednictvím takovéhoto telefonu totiž dáváte podvodníkům možnost vytvořit si z vašich údajů třeba falešnou identitu nebo otevřít si kreditní kartu či účet v bance nebo u mobilního operátora. Podvodník by vás tak mohl zadlužit přes nesplácené úvěry na kreditce či úvěrové účty u nebankovních institucí či dluhy za tarify u mobilních operátorů.

Odborníci také doporučují mít v mobilu nastaveno zamykání obrazovky, aby se nemohl nikdo nepozorovaně dostat do vašeho i jen chvilku nehlídaného mobilu. Dalším základním bezpečnostním pravidlem je, odhlašovat se z aplikací poté, co je opouštíte. A přímo v aplikaci si pak nezapomeňte aktivovat funkci historie prokazování, abyste měli kontrolu nad tím, komu jste se kdy a čím prokazovali. Při ztrátě mobilu je pak možné vaši aplikaci eDoklady vzdáleně přes Portál občana odpojit, aby se k vašim údajům nikdo další nedostal.

Do ciziny s eObčankou nevycestujete

Kdo má zatím smůlu s eDoklady jsou cizinci. Aplikace je nyní využitelná pouze pro občany Česka s platným českým občanským průkazem. Do aplikace prozatím nepůjde vložit ani jiný průkaz, i když se s tím do budoucna počítá. V současnosti pak není možné do aplikace přidat ani nikoho dalšího z rodiny, a tedy ani děti.

eDoklad navíc nenahrazuje klasický plastový průkaz, jen ho doplňuje. Kdo tak nemá občanský průkaz fyzicky, nemůže mít ani jeho digitální verzi. Digitální občanky klasické plastové občanky neruší, ty platí k prokazování i nadále. Navíc je zatím potřebujete mimo jiné i pro cesty do zahraničí.

