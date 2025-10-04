Dalibor Martínek: Tak to se nepovedlo. eDoklad, další fiasko končící vlády
Chudák dosluhující šéfka sněmovny a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se musela při volbách vracet domů pro plastový občanský průkaz, protože nefungovala aplikace eDoklad. Paní Pekarovou Adamovou jistě volební komise poznala, ale nebylo jí to nic platné. Jazyk zákona hovoří jasně, musíte u voleb prokázat totožnost.
Slavný eDoklad je výdobytkem současné vlády, a jejího tažení za digitalizaci civilizace. Selhal. Aplikace nefungovala pět hodin, lidé se s její pomocí nemohli identifikovat před volební komisí. A to přesto, že se státní úřad, který se o aplikaci stará, na volby dlouze připravoval.
Asi přišlo víc lidí. Podle průzkumů to byla v pátek asi čtvrtina voličů, z nichž tuto aplikaci použil asi jen málokdo. Důchodci jistě ne.
Není to ničí vina
Další selhání digitalizace v Česku. Po markantním selhání digitalizace stavebního řízení pod taktovkou už jen vícešéfa Pirátů Ivana Bartoše. Jak se ukazuje, jak tvrdí úřady, kolaps nového elektronického prostředku není ničí vina. Jako obvykle. Digitální a informační agentura prostě jen nečekala takový „nápor“ lidí, kteří chtějí využívat moderní technologie.
Připomíná to devatenácté století, kdy by provozovatel vlaku taženého parní mašinou nepočítal s tím, že se s nimi chtějí svézt cestující. Potom už zaznívají jenom trapné a hloupé výmluvy.
Česko rozhoduje o složení nové Poslanecké sněmovny. Voliči vybírají 200 poslanců, kteří v příštích čtyřech letech určí podobu vlády i směřování země. Hlasování probíhá ve dvou dnech – v pátek a v sobotu – a účastní se ho kandidáti z celé řady politických stran, hnutí i koalic. Redakce sleduje průběh voleb v přímém přenosu: od otevírání volebních místností, přes první odhady účasti až po uzavření uren a sčítání hlasů. V našem onlinu najdete aktuální informace z volebních štábů, komentáře politologů i první reakce politiků. Čeká se napjatý souboj o to, kdo dostane šanci sestavit novou vládu – a zda se podaří některým stranám překročit pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Sněmovny.
eDoklad měl problémy už na začátku své existence, v lednu loňského roku. Řadě lidí se aplikaci nepodařilo nahrát do telefonu. „Chyba byla v odhadu zájmu, možná jsme mohli také lépe komunikovat,“ uvedl následně Martin Mesršmíd, ředitel digitální agentury. Nyní si opět musí seškrabávat máslo z hlavy. Paní Pekarová Adamová nemohla odvolit.
Nic proti digitalizaci, je to neodvratný směr. Ale, proč se to v Česku absolutně nedaří? Máme rádi ten starý dobrý, Rakousko-Uherský papír? Kulaté razítko. V tomto směru Česko výrazně pokulhává. A to, nedej pánbu, má od roku 2026 dojít ke sjednocení s takzvanou Evropskou peněženkou digitální identity. To bude zase průšvih.
Česko je známé tím, že je tu spousta chytrých IT expertů, velké firmy v rámci Evropy nebo i světa. Avast, brněnská Solitea Martina Cíglera, který ovládá v účetních programech půlku Evropy. To není ministerstvo schopné vytvořit program, aplikaci, která bude funkční? To je zarážející.