Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Dalibor Martínek: Tak to se nepovedlo. eDoklad, další fiasko končící vlády

Dalibor Martínek: Tak to se nepovedlo. eDoklad, další fiasko končící vlády

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Chudák dosluhující šéfka sněmovny a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se musela při volbách vracet domů pro plastový občanský průkaz, protože nefungovala aplikace eDoklad. Paní Pekarovou Adamovou jistě volební komise poznala, ale nebylo jí to nic platné. Jazyk zákona hovoří jasně, musíte u voleb prokázat totožnost.

Slavný eDoklad je výdobytkem současné vlády, a jejího tažení za digitalizaci civilizace. Selhal. Aplikace nefungovala pět hodin, lidé se s její pomocí nemohli identifikovat před volební komisí. A to přesto, že se státní úřad, který se o aplikaci stará, na volby dlouze připravoval.

Asi přišlo víc lidí. Podle průzkumů to byla v pátek asi čtvrtina voličů, z nichž tuto aplikaci použil asi jen málokdo. Důchodci jistě ne.

Není to ničí vina

Další selhání digitalizace v Česku. Po markantním selhání digitalizace stavebního řízení pod taktovkou už jen vícešéfa Pirátů Ivana Bartoše. Jak se ukazuje, jak tvrdí úřady, kolaps nového elektronického prostředku není ničí vina. Jako obvykle. Digitální a informační agentura prostě jen nečekala takový „nápor“ lidí, kteří chtějí využívat moderní technologie.

Připomíná to devatenácté století, kdy by provozovatel vlaku taženého parní mašinou nepočítal s tím, že se s nimi chtějí svézt cestující. Potom už zaznívají jenom trapné a hloupé výmluvy.

Řada zájemců o volby před budovou na náměstí Hausvogteiplatz, ve které provizorně sídlí české velvyslanectví v Německu
Aktualizováno

ONLINE: Volby pokračují druhým dnem. Velký zájem je v Berlíně i v Londýně

Volby 2025

Česko rozhoduje o složení nové Poslanecké sněmovny. Voliči vybírají 200 poslanců, kteří v příštích čtyřech letech určí podobu vlády i směřování země. Hlasování probíhá ve dvou dnech – v pátek a v sobotu – a účastní se ho kandidáti z celé řady politických stran, hnutí i koalic. Redakce sleduje průběh voleb v přímém přenosu: od otevírání volebních místností, přes první odhady účasti až po uzavření uren a sčítání hlasů. V našem onlinu najdete aktuální informace z volebních štábů, komentáře politologů i první reakce politiků. Čeká se napjatý souboj o to, kdo dostane šanci sestavit novou vládu – a zda se podaří některým stranám překročit pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Sněmovny.

nst

Přečíst článek

eDoklad měl problémy už na začátku své existence, v lednu loňského roku. Řadě lidí se aplikaci nepodařilo nahrát do telefonu. „Chyba byla v odhadu zájmu, možná jsme mohli také lépe komunikovat,“ uvedl následně Martin Mesršmíd, ředitel digitální agentury. Nyní si opět musí seškrabávat máslo z hlavy. Paní Pekarová Adamová nemohla odvolit.

Nic proti digitalizaci, je to neodvratný směr. Ale, proč se to v Česku absolutně nedaří? Máme rádi ten starý dobrý, Rakousko-Uherský papír? Kulaté razítko. V tomto směru Česko výrazně pokulhává. A to, nedej pánbu, má od roku 2026 dojít ke sjednocení s takzvanou Evropskou peněženkou digitální identity. To bude zase průšvih.

Česko je známé tím, že je tu spousta chytrých IT expertů, velké firmy v rámci Evropy nebo i světa. Avast, brněnská Solitea Martina Cíglera, který ovládá v účetních programech půlku Evropy. To není ministerstvo schopné vytvořit program, aplikaci, která bude funkční? To je zarážející.

Související

Andrej Babiš a Petr Fiala

Dalibor Martínek: Budoucí vláda, ať už ji vytvoří kdokoliv, v dostupnosti bydlení neudělá nic

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Velký zájem. V prvních hodinách sněmovních voleb dorazila k urnám až čtvrtina voličů

Volební účast je vysoká
Profimedia
ČTK
ČTK

Až čtvrtina voličů již v průběhu prvních hodin odevzdala na řadě míst v Česku hlas ve sněmovních volbách. Vyplývá to z informací od volebních komisařů nebo zástupců radnic a hejtmanství.

Účast za první dvě hodiny voleb byla vyšší než při volbách do Sněmovny v roce 2021, kdy za stejnou dobu dorazila k urnám většinou méně než pětina voličů. Některým voličům hlasování zkomplikovaly problémy s tzv. eDoklady, neboli elektronickým občanským průkazem v telefonu. Digitální a informační agentura proto doporučila, aby si lidé brali k volbám i klasické průkazy.

Volební účast v Praze se v některých městských částech přiblížila po prvních dvou hodinách až ke čtvrtině voličů. Například Praze 3 odvolilo do 16:00 zhruba 22 procent voličů, v Praze 4 asi 25 procent, v Praze 5 přibližně 20 procent a v Praze 6 skoro 23 procent podobně jako v Praze 10. V Praze 14 přišlo za stejnou dobu 15,69 procenta voličů. V Praze 12 byla účast k 15:00 asi 12,5 procenta voličů a v Praze 13 zhruba 13,2 procenta.

Volby 2025 jsou tu: drama to bude, popcorn povinný

Názory

Vítejte u volebního víkendu, budu ho tady na Newstream.cz glosovat. Zkusím to dělat s nadhledem, nakonec nejde o život, jsou to jen volby a politika.

David Ondráčka

Přečíst článek

Například v Moravskoslezském kraji byla k 16:00 účast podstatně nižší, jen zhruba deset procent podobně jako před čtyřmi lety za stejnou dobu. Uvedla to  Miroslava Chlebounová z tiskového oddělení krajského úřadu. "Tam, kam naše kontrolní skupiny zavítaly, kontrolovaly namátkově i fungování elektronických dokladů. Na žádné problémy s nimi spojené ani na žádné jiné členové skupiny nenarazili," uvedla.

Volební účast kolem 15 až 20 procent měly po prvních dvou hodinách oslovené volební místnosti v Plzeňském kraji. Například v jednom z plzeňských okrsků v městské části Roudná hlasovalo zatím 16,5 procenta voličů. V šumavské Horské Kvildě, kde mají zapsáno 59 voličů, jich zatím hlasovalo 17,5 procenta a v nejmenší obci kraje, Čilé na Rokycansku s 19 voliči, téměř 23 procent. Kontroly z radnic prověřovaly v kraji funkčnost eDokladů, ale na problémy nenarazily.

Český premiér Petr Fiala (ODS)

Stanislav Šulc: Rozhodne volby peněženka? Pokud ano, Spolu má problém

Názory

Politologové, ekonomové i sociologové se vzácně shodují na jednom – volby v demokracii rozhoduje peněženka. Tedy konkrétně vývoj životní úrovně za poslední roky. Pokud k tomu skutečně dojde, pak bude u voleb mít poměrně závažný problém aktuální vládní koalice, protože za její vlády se růst životní úroveň zastavil téměř všem. A Petr Fiala nedokázal vysvětlit, že za to vláda může jen zčásti.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Související

Šéf ANO Andrej Babiš

Favoritem voleb zůstává ANO. Ve Sněmovně by bylo šest subjektů, říká červencový průzkum

Politika

ČTK

Přečíst článek

Trump nabízí náctiletým migrantům peníze, pokud se dobrovolně vrátí do vlasti

Trump nabízí náctiletým migrantům peníze, pokud se dobrovolně vrátí do vlasti
ČTK
Jiří Frydlewicz
fry

Jak zbavit Spojené státy migrantů. Jeden z úkolů, kterému administrativa Donalda Trumpa věnuje velké úsilí. Nyní připravuje nový program, který má nabídnout finanční odměnu nezletilým migrantům v americké vazbě, pokud se dobrovolně vrátí do své domovské země.

Podle informací ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb (HHS), které cituje agentura Bloomberg, mají náctiletí migranti dostat částku 2 500 dolarů, tedy zhruba 52 tisíc korun, pokud požádají imigrační soud o návrat do své vlasti a po příletu skutečně dorazí domů.

Program má začít u nejstarší skupiny nezletilých a spravovat jej bude Úřad pro přesidlování uprchlíků, který spadá pod HHS. Podle vyjádření úřadu má iniciativa nabídnout možnost těm dětem, které byly do USA přivedeny bez doprovodu rodiny. Cílem je, aby měly možnost rozhodnout se, zda chtějí zůstat, nebo se vrátit.

Pásmo Gazy

Pokrok v Gaze. Hamás souhlasil s předáním všech izraelských rukojmí

Politika

Příměří v Pásmu Gazy a propuštění rukojmích je na dosah, uvedl podle agentury AFP francouzský prezident Emmanuel Macron v reakci na odpověď Hamásu na plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války v pásmu. Obdobně se vyjádřili i britský premiér Keir Starmer a německý kancléř Friedrich Merz. Teroristické hnutí Hamás oznámilo, že je ochotno předat všechny izraelské rukojmí, živé i mrtvé, jak navrhuje Trumpův plán.

ČTK

Přečíst článek

„Informované rozhodnutí o své budoucnosti“

Federální úředníci tvrdí, že návrat bude zcela dobrovolný a má umožnit dětem učinit „informované rozhodnutí o své budoucnosti“. Opatření má být reakcí na rostoucí počet nezletilých migrantů zadržovaných na hranicích, často po pašování do země.

Kritici programu, mezi nimi i právníci specializující se na migraci, varují, že iniciativa by se mohla rozšířit i na mladší děti, dokonce už od 14 let. Obávají se, že by mohlo dojít k tlaku na nezletilé, aby stáhli žádosti o azyl či jinou formu ochrany a vzdali se právních záruk, které je chrání před deportací před dosažením 18 let.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a britský premiér Keir Starmer
Aktualizováno

Mír? Nic takového. Rusko chce rozdělit Evropu, uvedl Zelenskyj

Politika

Rusko chce eskalovat válku a rozdělit Evropu, uvedl na úvod summitu Evropského politického společenství v Kodani ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Reagoval mimo jiné na nedávná narušení evropského vzdušného prostoru, která jsou připisována Rusku.

ČTK

Přečíst článek

„Tento krok představuje flagrantní zneužití moci,“ uvedla Wendy Youngová, prezidentka organizace Kids in Need of Defense, která poskytuje právní pomoc dětem migrantů. „Program podkopává zákony zaručující spravedlivý proces a odporuje dlouholetému závazku USA chránit ty nejzranitelnější – děti – před násilím, obchodováním s lidmi a pronásledováním,“ dodala.

Podle dat HHS se v zařízeních pod dohledem úřadu aktuálně nachází přibližně dva tisíce nezletilých migrantů. Ti sice mají podle amerického práva zvláštní ochranu, včetně omezení délky zadržování, avšak – na rozdíl od dospělých – nemají zaručený přístup k právnímu zástupci.

Program tak vyvolává silné reakce: zatímco vláda ho označuje za „dobrovolnou možnost“, obhájci práv dětí mluví o „finančním nátlaku na nejzranitelnější“.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Doporučujeme