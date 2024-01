Bartoš sní sen o digitalizovaném Česku. Realitou jsou nefunkční systémy, ukazuje start eDokladů

Aplikaci eDoklady, která umožňuje vytvoření elektronické varianty občanského průkazu v mobilním telefonu, si za první den stáhlo přes 70 tisíc lidí. Kvůli velkému náporu se ale objevují problémy s přihlášením přes Identitu občana. Uvedla to řekla mluvčí Digitální informační agentury (DIA) Anna-Marie Lichtenbergová.

Podle mluvčí pod velkým náporem zájemců zkolabovala Národní identifikační autorita (NIA), která zajišťuje elektronickou identifikaci uživatelů pro státní portály prostřednictvím služby Identita občana. „Bohužel ten systém NIA je zastaralý a nápor neustál. Kvůli nedostupnosti Identity občana se pak nebylo možné přihlásit i k dalším službám, které ale, stejně jako eDoklady, jinak fungují,“ uvedla Lichtenbergová.

„Jak se ale bohužel někdy stává, ani naše systémy nejsou neomylné a váš nápor neustála Identita občana. Proto se mohou objevit problémy s registrací a přihlášením. Moc se za dočasné výpadky omlouváme a děláme vše pro to, aby aplikace fungovala bez problémů,“ uvedla včera DIA na síti X.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v sobotu odpoledne kolem 17 hodiny na síti X oznámilo, že kvůli náporu na Identitu občana se aktuálně nedá přihlásit ani do klientské zóny Jenda pro žádosti o sociální příspěvky. „Držíme palce kolegům (v DIA), aby se potíže s identitou brzy podařilo vyřešit. Je vidět, že stát občanům moderní nástroje komunikace už dlouho dlužil,“ uvedli zástupci ministerstva. Podle serveru www.hlidacstatu.cz web základních registrů, který slouží pro ověřování přes Identitu občana, hlásil v sobotu odpoledne velkou chybovost.

Aplikace eDoklady je dostupná v oficiálních obchodech App Store pro Apple i Google Play pro Android. Pokud se lidem nezobrazí, což se stávalo, měli by využít odkazy https://apps.apple.com/cz/app/edoklady/id6470912982?l=cs a https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.gov.edoklady.

„Podle místopředsedy vlády pro digitalizaci Ivana Bartoše (Piráti) může dojít kvůli velkému zájmu o přihlašování do eDokladů k občasnému přetížení. Aktuálně je chybových asi jedno procento registrací. Všechny týmy jsou už od pátečního večera v pohotovosti a všechny dílčí problémy neustále řeší,“ uvedl Bartoš.

Elektronickou občanku by od nynějška, respektive podle Bartoše od pondělí, měly akceptovat ústřední orgány státní správy, tedy například ministerstva, Český telekomunikační úřad, Český statistický úřad nebo úřad pro kybernetickou bezpečnost. Dobrovolně ji budou přijímat i některé obce. Postupně se podle harmonogramu přidají další úřady a instituce.

Každý občan České republiky si může ode dneška aplikaci stáhnout a poté si v ní občanský průkaz aktivovat přes internetový Portál občana. Prokázat se musí bankovní identitou nebo jiným způsobem elektronického ověření totožnosti.

Aplikace lidem umožní prokazovat totožnost pomocí mobilního telefonu. Při kontaktu se státem tak budou mít možnost pohodlně a efektivně spravovat své údaje bez zbytečného obcházení úřadů a vyplňování formulářů. Digitální průkaz totiž umožní snadné kopírování údajů do různých forem, ať už jde o on-line nákupy nebo rezervaci letenek.

Aplikace má fungovat on-line i bez připojení telefonu. Digitální a informační agentura zároveň pracuje i na možnosti stáhnout si aplikaci v zahraničí. Na nemožnost stažení mimo ČR si někteří uživatelé stěžovali.

Postupně začnou eDoklady akceptovat i další instituce. Od dubna má aplikaci přijímat policie a od poloviny roku úřady práce nebo finanční úřady. Od příštího roku pak všechny samosprávy nebo Česká pošta. Pirátský poslanec Jakub Michálek dnes upozornil, že třeba u voleb je bude možné použít až v roce 2025.

Postupně by mělo být možné do eDokladů přidávat i další doklady.

