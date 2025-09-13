Havlíček: Hnutí ANO chce Evropskou unii zreformovat, nikoli zničit
Hnutí ANO nepřijme při případném sestavování vlády požadavky, které by ohrozily bezpečnostní nebo geopolitické ukotvení České republiky v Severoatlantické alianci (NATO) či Evropské unii. V pořadu Za pět minut dvanáct v televizi Nova to řekl první místopředseda opozičního hnutí Karel Havlíček, lídr kandidátky ANO v Praze.
„Pokud tam budou požadavky, které by ohrozily bezpečnostní nebo geopolitické ukotvení České republiky, NATO nebo EU, na jakékoli bázi, tak s nimi nepůjdeme,“ řekl k případnému sestavování kabinetu. Referendum o vystoupení z těchto bloků podle něj nepřipadá v úvahu.
„Hazardovat s tím, že bychom diskutovali o vystoupení z NATO nebo EU, to by nás stálo nejen prestiž, peníze, pozici v Evropě, ale bylo by to i do značné míry velmi nebezpečné,“ podotkl Havlíček. Přestože ANO Evropskou unii často kritizuje, chce ji zreformovat, nikoli zničit, doplnil.
Hnutí ANO je podle průzkumů favoritem říjnových sněmovních voleb. Vylučuje případnou vládu se stranami nynější koalice, tedy se Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a STAN, i s Piráty. Nabízí se tak spolupráce s SPD či se Stačilo!, které jsou ale k EU a NATO kritičtější a hovoří o vystoupení z těchto uskupení. Volby se uskuteční 3. a 4. října.
ANO v minulých dnech představilo jak svůj volební program, tak hospodářskou strategii. Podle kritiků není jasné, jak chce hnutí své priority financovat. Havlíček dnes uvedl, že zdroji mají být hospodářský růst, úspory na resortech a důsledný výběr daní.
Příjmy ze šedé ekonomiky by mohly podle něj ročně činit desítky miliard korun, v prvních dvou letech zhruba 30 až 40 miliard. V šedé ekonomice je podle Havlíčka až jeden bilion korun.
Jedním z cílů ANO je znovuzavedení elektronické evidence tržeb (EET). Podle Havlíčka bude jednodušší a digitální. „Každý, kdo buď má elektronickou kasu, tablet nebo chytrý telefon, tak bez větších problémů bude připojen na centrální systém,“ přiblížil. K otázce na možné zvyšování daní poznamenal, že takové opatření nepřinese dlouhodobě efekt.
O tom, zda by případným premiérem byl šéf ANO Andrej Babiš, nebo právě Havlíček, podle prvního místopředsedy ANO rozhodnou voliči. Za jasného lídra a kandidáta na předsedu vlády ale označil Babiše. Pokud by v čele kabinetu stál on, je podle něj nemyslitelné, aby Babiš byl například ministrem.
V pokračování diskuse se lídři pražských kandidátek Motoristů Boris Šťastný a STAN Karel Dvořák vyjádřili k případné povolební spolupráci. Oba vyloučili spolupráci s komunisty. Šťastný dále uvedl, že Motoristé by nespolupracovali s Piráty, se STAN, zkritizoval také vládu Petra Fialy (ODS), v jejíž součástí je kromě Starostů koalice Spolu. „V tomto ohledu poslední možná koalice by byla s ANO, ale museli bychom je ohlídat,“ dodal.
STAN chce podle Dvořáka pokračovat v současné koalici společně s původně vládními Piráty. „Nedovedu si představit spolupráci s populisty, extremisty, komunisty ani Motoristy,“ dodal.