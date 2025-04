Karel Pučelík: Spolu hraje na soucit. Na správné straně není nikdo

Rozjíždějící kampaň před parlamentními volbami je nesnesitelně bezduchá. Na jedné straně opoziční populisté nejhrubšího zrna, na druhé zas vládní tábor, který nejspíš sám neví, proč by mu měl někdo odevzdat hlas.

Na podzim se těší málokdo, ovšem letos je důvodů k obavám minimálně o jeden víc. Čekají nás totiž parlamentní volby, které budou pro pozorovatele patrně dost náročné. Už z prvních výkopů to vypadá, že kampaň bude velmi tvrdá, ale zároveň mimořádně prázdná.

Netřeba hovořit o stylu ANO a Andreje Babiše. Vždycky byl populista, a zůstává jím dodnes. Nikdy mu moc nešlo o nějaké skutečné, konstruktivní a trvanlivé řešení. Letos to však bude jiné v tom, že partaj sklouzla ještě více do antisystému, takže zatímco Babiš „kámošil“ s Emmanuelem Macronem, dnes je „BFF“ s Viktorem Orbánem.

K tomu bude velice obtížné hledat variantu, kterou by člověk mohl poslat do volební urny alespoň s relativním klidem. Stačí se podívat na hlavní protivníky hnutí ANO, koalici Spolu. Před čtyřmi lety jim voliči odpustili kdejaký nedostatek, nyní nadešel čas skládání účtů.

Vizi aby člověk pohledal

„Teď je čas stát na správné straně,“ hřímá z billboardů koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Větší nesmysl si snad vybrat nemohli. Veskrze moralistické heslo jen ukazuje, jak je program vyprázdněný a koalice těžko hledá, co by vlastně mohla voličům prodat. To je zoufalý účet po čtyřech letech vládnutí. V podstatě je to taková volba ze soucitu.

Přitom sociální i názorový příkop není o nic menší, než tomu bylo před posledními volbami. Spíše naopak. A každému, kdo politiku alespoň trochu sleduje, musí dojít, že moralizováním národ nespojí. Mnohé spíš naštve dalším (zbytečným) dloubáním do vosího hnízda.

Co naopak prokazatelně funguje jsou výsledky, které pocítíte v běžném životě. Například Pražané budou v příštích dnech opět zažívat smutky, jak se jejich děti nedostanou na vysněné gymnázium, přestože jsou premianty. Vedení města v čele s politiky z vládního Spolu a STAN pro ně za rok neudělalo prakticky nic.

Nebo takové bydlení. Je jedno jestli jsou to ministři či komunální lídři z vládních uskupení nebo z opozice, všichni jednají jak prachobyčejní operátoři moci. Jak potvrdil v nedávné debatě Knihovny Václava Havla a Deníku N Ondřej Boháč z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, plody aktuálních kroků na poli bytové politiky pravděpodobně sklidí až někdo jiný za dvě nebo více volebních období. Takže proč si s tím špinit ruce?

Jinými slovy - pokud se do zásadní reformy, nejen bydlení, pustíte, musí vám skutečně jít o věc, ne v první řadě o politický úspěch. Ale když už takovým člověkem náhodou jste, jsou vaše šance proniknout do vysoké politiky jen velmi malé. Systém preferuje bezvýrazné úředníky, bílé muže středního věku v oblecích a bílých košilích. Nebo naopak populistické hrubiány, kteří slíbí od boku cokoliv.

Máte správnou stranu? A mohl bych ji vidět?

Proto je jednoduší se schovat za moralistní heslo, které má nejspíš evokovat to, že patříme na Západ. Nejspíš protože u ODS s jejím postojem k Trumpovi jeden neví, jestli náhodou také nechce vidět Evropu rozdrobenou a na kolenou – jako prezidenti Ameriky a Ruska. Nedávno také vláda sklidila mezinárodní kritiku za to, že stále oddaluje ústup od ruské ropy. Nebo lidovci, kteří se s postojem k mlácení dětí a kampaní k „reformě“ dávek s rasistickým podtextem blíží spíše východní tradici než politice západních zemí.

V dřívějších letech se takové informace uváděly na wikipedii. Zjistili jste, že se strana se hlásí k třeba k liberalismu, liberálnímu-konzervatismu či evropanství, a pochopili zhruba v jakém vzorci můžete její politiku očekávat. K tomu ale před volbami politici nabízeli i něco jako program, někdy dokonce i vizi, více či méně konkrétní, alespoň představitelný. Nyní musí voličům stačit stačit, že Spolu chce patřit na Západ. Že se cítí západně, ať už to znamená cokoliv. Co si pod tím ale politici představují? Možná lepší nevědět.

Hlavně ale nechtějte konkrétní řešení. Nechtějte místa ve školkách, nechtějte dostupné bydlení, nechtějte mírnit sociální nerovnost či spravedlivější daňový systém.

Pokud chtějí politici být na „správné straně“, myšleno té západní, musí se snažit o to, aby to tu vypadalo jako na Západě. Vládě sice patří uznání za podporu Ukrajiny, ale se domácí politiky týče, to není žádný Západ, ale klasická česká stagnace. I mnozí představitelé stále koukají na Brusel skrze prsty, a politická kultura ze sebe ne a ne setřást normalizační manýry.

Bylo by vskutku krásné mít politiky, kteří mají zdravé hodnotové zakotvení a zároveň chtějí reformovat a dotahovat věci. Tak by ona „správná strana“ vypadala. Na podzim se ale asi ničeho takového nedočkáme. Takže pokud chcete vidět lídra, kterému záleží na obecném blahu, raději vynechte politickou diskusi a nalaďte film o Batmanovi.