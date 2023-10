Tomáš Čupr: Zlomový vynález pro obchod byl čarový kód. Teď procházíme další změnou

Umělá inteligence a současná technologická revoluce zásadně změní retail, říká Tomáš Čupr. Některým věcem už brání jen regulace - jako třeba zaplacení nákupu pohledem do kamery, což bylo už před pár lety možné v Číně.

První velkou inovací v retailu byl v sedmdesátých letech vynález čarových kódů. Trvalo patnáct let, než se globálně rozšířily. Doteď jsou všude a obchod si bez nich nedokážeme představit, uvedl v přednášce Budoucnost retailu na Singularity University podnikatel Tomáš Čupr. Od počátku tisíciletí probíhá technologická revoluce, která nyní s rozšířením umělé inteligence přináší další zásadní změny i do retailu.

Nákupní košík je minulostí

„V e-commerce se rozšiřuje automatické doručování i velmi sofistikovaná automatizace skladů. Brzy nikdo nebude chodit do obchodu a dávat věci do košíků. Už data, co obchodníci mají, mohou být využity k masivní personalizaci, typu individuální slevy namíru. V retailu se uplatí také rozšířená realita. Zákazník nebude muset trávit čas rozhodováním, která barva se mu hodí do pokoje, protože systémy na základě dat vědí, jaké má preference,“ popisuje Čupr.

Do reality už přicházejí cash-less prodejny, kam zákazník přijde, vezme si zboží, co chce, a automaticky zaplatí - nemusejí tam být žádní zaměstnanci. „Jediná věc mezi současností a budoucností, kterou jsme si slíbili, je často regulace,“ uvedl Čupr.

Placení pomocí obličeje

Před pár lety navštívil Čínu - každý tam má aplikaci Reach, která shromažďuje účty a historii nákupů. „Člověk se podívá se do kamery a zaplatí, a to je všechno. To zatím nebude možné v Evreopě, zde se řeší ochrana soukromí,“ uvedl příklad podnikatel. Rohlík podle něj již teď má připraveno automatické doručování, regulace mu to umožní v roce 2025.

Dalším megatrendem, který podle Čupra formuje retail, je udržitelnost - vyplývá z toho řada věcí, od etických dodavatelsko-odběratelských řetězců, cirkuální ekonomiky, problematiky eko obalů a uhlíkové stopy. „Je to lidská potřeba, a doufám, že to bude rychle,“ dodal Čupr.

Zásadně se podle něj mění také oblasti marketingu retailu. Fenoménem jsou retail media networks, tedy virtuální inzerce u obchodníků. Čupr zmínil obří IPO firmy Instacart, která reportovala objem inzerce 700 milionů dolarů. „Když víme skoro všechno o spotřebiteli, rodí se nové inzertní kanály. Budou větší než televize i sociální média. Je to přirozené, jsme lidé, tíhneme ke komunitám,“ uvedl Čupr.

Podívejte se na rozcvičku, kterou na konferenci s publikem provedl investor Mic Mann

Úspěšný start-up? Za 11 let

Umělá inteligence je tématem letošního ročníku Singularity University. Do této oblasti směřuje řada investic. Shuo Chenová, šéfka venture kapitálového fondu IOVC, uvedla, že současné platformy umožňují funkční spolupráci start-upů a korporací typu Microsoft, což vede k řadě nových aplikací na bázi AI i inovací. „Umělá inteligence přináší rozšíření lidských schopností, automatiuuje to věci, které ním zabírají spoustu času, a soustředit se na to, v čem jsme dobří - na budování vztahů,na kreativní práci.“ uvedla Chenová. A jak vybrat příštího jednorožce?

Základem je, že firma musí umět řešit svou službou či produktem nějaký aktuální problém. „Start-up pak musí umět vydělat peníze, sehnat peníze a sehnat lidi - talenty. Aby jen nespálil peníze investorů,“ uvedla Chen.

Investor Ondřej Bartoš z Credo Ventures dodal, že důležité je také načasování - viděl hodně úspěšných projektů, které netrefily timing. Jinak rizika se nebojí. „Risk je nedílnou součástí venture kapitálu, takže my spíše než selhání projektu litujeme toho, co jsme neudělali, klasické FOMO, strach, že něco promeškáme,“ uvedl. Dodal ale, že start-upisté, které se teď vyrojili kolem webu 3 a kryptoměn pro něj představují riziko. „Souhlasím, pokud firma nectí základ, což jsou data, algoritmy a výpočetní operace, není to firma ani pro AI," dodala Chenová. Podle ní ale ze statistik v USA vyplývá, že než start-up přinese investorům zhodnocení, trvá to v průměru 11 let.

Čupr prohlásil, že skutečná digitalizace je životně důležitá. „Už teď je vidět, že kdo se nezadaptuje, přestane existovat,“ uvedl podnikatel.

